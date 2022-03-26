Гороскоп на сегодня, 26 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

08:22, 26 мар 2022

День сам по себе не так уж плох. Особенно удачно он сложится для тех, кто сосредоточен на работе и других полезных делах, не боится серьезных задач и не падает духом, если на пути вдруг возникают преграды. Но эмоциональный фон будет довольно напряженным, так что людям, которые не в ладу с собой, придется трудно.



Высока вероятность конфликтов. Даже общение с близкими дается с трудом: то и дело возникает взаимное раздражение, накапливаются претензии друг к другу, и даже незначительное разногласие может привести к ссоре.







Овен

День может сложиться вполне удачно, если вы проявите благоразумие и не станете идти на поводу у всех своих желаний. Профессиональные задачи не столь сложны, как казалось вам ранее, многие правильные ответы на сложные вопросы лежат на поверхности. Удается найти общий язык с руководством и влиятельными людьми, ваши идеи и начинания получают поддержку.



Телец

Пора разобраться в том, какие из ваших дел действительно важны и актуальны, а какие – лишь пустая суета, вызванная только вашей неспособностью усидеть на месте. Вы принимаете участие в работе над чужими проектами, но делаете для их реализации меньше, чем следовало бы. Вскоре вас пристыдят за недостаточное рвение.



Близнецы

Вам придется нелегко. Нарушаются какие-то ранее достигнутые договоренности, приходится на ходу менять планы, касающиеся работы. Необходимо принимать решения быстро, это очень сильно увеличивает вероятность ошибок. К тому же вам не дают сосредоточиться – а было бы неплохо остаться наедине с собой и спокойно обдумать сложившуюся ситуацию.



Рак

Вы оказались в незавидном положении: человек, от которого вы ждали понимания и поддержки, сегодня только отдает распоряжения и скупится на похвалу. Даже самые самоуверенные представители знака начинают сомневаться в своих способностях и талантах, некоторые Раки умудряются убедить себя в том, что вообще ни на что не способны. Почаще вспоминайте о своих успехах и достижениях, не стесняйтесь напоминать о них и окружающим.



Лев

Портят настроение многочисленные мелкие недоразумения, приходится преодолевать преграды, неожиданно возникшие на пути. Но Львы сохраняют веру в свои силы и охотно делятся оптимизмом с окружающими; неудивительно, что к представителям знака тянутся те, кто нуждается в моральной поддержке.





Дева

Этот день связан с определенной эмоциональной встряской, сильными ощущениями, новыми впечатлениями. Вам будет весело и интересно, настроение будет приподнятым, но к вечеру возможна усталость, состояние душевного опустошения. Понадобится принять меры, чтобы восстановить силы — это может оказаться не так просто, как вы думали.



Весы

Все, что вы делаете самостоятельно, получается у вас прекрасно. А вот там, где приходится обратиться к кому-то за помощью, непременно возникнут проблемы. Так что полагайтесь на собственные силы, а начало работы над совместными проектами отложите до более благоприятного момента.



Скорпион

Будет много разговоров и встреч, не всегда приятных, но идущих на пользу. Многие Скорпионы будут вынуждены отложить решение профессиональных задач из-за необходимости сосредоточиться на домашних делах; это приведет к проблемам на работе, но вам быстро удастся изменить ситуацию к лучшему.



Стрелец

Этот день откроет почти неограниченные возможности для амбициозных представителей знака. Они смогут подняться по карьерной лестнице или получить заманчивые предложения. Вопрос престижа выходит на первое место, финансовые же аспекты вас интересуют меньше. Этим, к сожалению, могут воспользоваться люди, любящие чужими руками жар загребать.



Козерог

Этот день не подходит для решения сложных задач: вам трудно увидеть ситуацию в целом, правильно оценить свои силы и найти оптимальный способ преодоления всех трудностей. Не стоит также браться за новые проекты, соглашаться на поступающие деловые предложения, пока вы не владеете полной и исчерпывающей информацией. Заключенные сделки едва ли принесут прибыль, покупки могут оказаться крайне неудачными. Общение с влиятельными людьми не будет полезным.



Водолей

Все задуманное получается, и получается хорошо. Не всегда это ваша заслуга, но вы так искренне радуетесь любым победам, что никто не напомнит вам об этом. Ваша способность использовать любые обстоятельства в своих интересах сегодня проявится в полной мере, что многим внушит зависть. Ни к каким неприятным последствиям, впрочем, это не приведет.









Рыбы

Не стоит идти на неоправданные риски, если это связанно с денежными поступлениями или банковскими операциями. Могут возникнуть проблемы с кредитными карточками или счетом, электронными приборами. Кто-то может начать провоцировать вас на откровенный разговор, но не стоит поверять все свои мысли.





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