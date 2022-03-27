Гороскоп на сегодня, 27 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

09:57, 27 мар 2022

Это напряженный день. Влияние негативных аспектов может сказываться на самых разных сферах жизни. Вероятны проблемы на работе, отношения деловых партнеров могут испортиться всерьез и надолго. От взаимопонимания, достичь которого было так трудно, не остается и следа. Многие веселые и жизнерадостные люди оказываются пленниками мрачных мыслей, поддаются депрессивному настроению. Старайтесь сдерживать эмоции, не идите на поводу у провокаторов.







Нужно отметить, что день травмоопасен, поэтому осторожность совершенно необходима. Желательно отказаться от долгих поездок за рулем, занятий экстремальными видами спорта.



Овен

Удачный день. Вы способны на многое, и знаете это, а потому не теряетесь, если поначалу что-то идет не так. Возможны удачные покупки, есть шанс заключить выгодные сделки. Овны-руководители смогут найти толковых сотрудников; представители знака, находящиеся в поиске работы, получат интересные предложения. Будьте готовы к кардинальным переменам в жизни.



Телец

Благоприятный день. Вы усердно трудитесь и потому быстро справляетесь со своими проблемами, никому не позволяете сбить вас с толку, если возникает нестандартная ситуация. Можно принимать важные решения, в том числе — касающиеся смены работы. Новые предложения очень хороши, и нет причин искать в них подвох.



Близнецы

День, когда вы предпочитаете идти прямо к цели и не боитесь столкновений с конкурентами. Ваша решительность может быть кем-то расценена как жесткость или даже агрессивность, но это никак не скажется на развитии отношений. На работе возможны неожиданности, из-за которых придется отложить реализацию ранее составленных планов. Однако это не помешает вам добиться своего, возможны лишь некоторые отклонения от желательного графика.



Рак

Отношения с окружающими складываются неровно, будет трудно найти общий язык даже с теми, с кем вы раньше отлично ладили. Достаточно мелкого недоразумения, чтобы вы начали переживать и волноваться, обиды возникают из-за пустяков. День эмоционально очень насыщен, что осложняет решение любых задач; однако справиться со стрессом хоть и трудно, но можно.



Лев

Вы несколько рассеяны и порой легкомысленны, но это совершенно не мешает вам работать, решать текущие задачи и просто наслаждаться жизнью. Умение моментально расслабиться, разрядить напряженную ситуацию шуткой помогает сохранять отличные отношения с коллегами и друзьями, даже если обстоятельства складываются не самые благоприятные.





Дева

Благоприятный день. Можно браться за сложные дела, приступать к реализации масштабных замыслов. Звезды на вашей стороне, и можно не сомневаться в том, что все возникающие преграды будут преодолены, а проблемы решатся очень быстро. День подходит для контактов с людьми, прибывшими издалека, и планирования собственных путешествий.



Весы

Это очень удачный день. Сегодня обстоятельства складываются самым благоприятным для вас образом, и этим стоит воспользоваться, чтобы реализовать давние планы и воплотить в жизнь смелые замыслы. Перед многими представителями знака откроется путь к новым карьерным вершинам. Доходы могут значительно возрасти.



Скорпион

Немало времени придется посвятить решению чужих проблем. Впрочем, вы ничего не имеете против – забота об окружающих кажется вам делом не только полезным, но и совершенно естественным в сложившихся обстоятельствах. Стоит отметить, что и вас не бросят в трудную минуту, причем дважды просить о помощи не придется.



Стрелец

Вы принимаете любые решения слишком поспешно, даже если знаете, что речь идет об исключительно важных вещах. Это приводит к ошибкам и недоразумениям, но не к серьезным проблемам — вы вовремя понимаете, что сделали что-то не то, и успеваете все исправить. Во второй половине дня может испортиться настроение, однако вскоре жизнерадостность и оптимизм к вам вернутся.



Козерог

Трудностей не возникнет, если вы сами их не создадите, например, не станете провоцировать ссору с человеком, который вам давно несимпатичен, но ничем перед вами не провинился. День подходит для самостоятельной работы, в том числе физической, а также освоения сложных дисциплин. Можно принимать важные решения, касающиеся денег: вы внимательны и ничего не упускаете из виду, правильно оцениваете и сложившуюся ситуацию, и свои возможности.



Водолей

Этот день едва ли оправдает ваши ожидания – разве что вы сами возьметесь за дело и переделаете его в соответствии с собственными предпочтениями. Не ожидайте приглашений и предложений, сами стройте планы, решайте, какими делами будете заниматься и как отдыхать.





Рыбы

Рыбы очень энергичны, а некоторые представители знака – даже слишком. Настолько, что на смену их обычному здравомыслию и миролюбию приходит склонность к конфликтному, даже агрессивному поведению. Всюду, где появляются такие Рыбы, немедленно возникают споры. На компромиссы идти не хочется.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram