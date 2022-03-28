Гороскоп на сегодня, 28 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

08:02, 28 мар 2022

Начало дня будет посвящено решению не слишком интересных, но важных вопросов. Возможно, придется иметь дело с государственными организациями, заниматься оформлением документов, а также организацией каких-то мероприятий. Позже наступит благоприятное время для дел, требующих творческого подхода, фантазии. Привычные методы действий могут оказаться неэффективными, вам придется импровизировать.







Серьезность и ответственность важны в личных делах. Не стоит рассчитывать на то, что проблемы решатся сами собой, разногласия и споры будут забыты. Если вы допустили какие-то ошибки в отношениях с близкими, постарайтесь исправить их как можно скорее.



Овен

Влияние негативных тенденций будет сильным, поэтому представителям знака стоит быть готовым к трудностям. Возможна конфликтная ситуация на работе, причем разногласия с руководством окажутся столь серьезными, что некоторые Овны всерьез займутся поисками нового места. Однако рубить с плеча не стоит: если вы проявите чуть больше уступчивости, все вскоре наладится.



Телец

Поторопитесь довести до конца те дела, которые начали ранее: если сейчас вы не поставите в них финальную точку, то они надолго еще останутся в «подвешенном» состоянии, что создаст трудности всем, и вам в первую очередь. Не торопитесь заключать сделки, не подписывайте никаких документов, пока тщательно их не изучите: за спешку и невнимательность придется дорого заплатить.



Близнецы

Вы оказались в трудном положении, но пока не готовы признать этого. Чем дольше вы отрицаете очевидное, тем хуже идут дела. Необходима осторожность в контактах; иметь дело с женщинами оказывается значительно проще, чем с мужчинами. Неплохой день для заключения крупных сделок, однако необходимо лично проследить за тем, чтобы они были безукоризненными с юридической точки зрения.



Рак

Неприятный день: даже мелкие неудачи выбивают вас из колеи, а уж если что-то идет не так, как было запланировано, то вы совершенно теряете душевное равновесие. Окружающие не понимают, что с вами происходит, и их попытки поднять вам настроение не приводят ни к чему хорошему. Возможны финансовые потери, неудачные покупки.



Лев

В этот день вы склонны больше заниматься чужими делами, чем своими собственными, и это хорошо: наступил подходящий момент для помощи окружающим. Стараясь сделать мир лучше, вы и свою жизнь меняете!





Дева

День неоднозначный. Описать его можно примерно так: ситуация сложилась неблагоприятная, но вы действуете единственно верным образом, а потому преодолеваете преграды и находите достойный выход из положения. Будьте осторожны при оформлении любых документов, пересечении границ, обмене валюты.



Весы

Не опускайте руки после первой же неудачи. День принесет победы и успехи, просто не так быстро, как хотелось бы. Терпение, целеустремленность и трудолюбие — вот главные добродетели, проявления которых от вас сегодня требуют звезды. Не сомневайтесь в себе и своих союзниках: вместе вы — сила.



Скорпион

В этот день многим Скорпионам захочется нарушить традиции, изменить свои привычки. Не стоит сдерживать свою фантазию: экспериментируйте с имиджем, готовьте экзотические блюда.



Стрелец

День, отлично подходящий для интеллектуального труда. Вам доставляет огромное удовольствие решение любых сложных задач. Порой это приводит к тому, что вы отказываетесь от легких путей и очевидно правильных решений, только для того, чтобы лишний раз поломать голову, потренироваться в искусстве умозаключений.



Козерог

В первой половине дня вам придется нелегко: кажется, что буквально все сговорились испытывать ваше терпение. Нелегко поладить со старшими родственниками, которые гораздо чаще, чем обычно, вмешиваются в ваши дела. Зато с детьми вы легко находите общий язык, к тому же общение с ними поднимает настроение.



Водолей

Вы не усложняете себе жизнь, и правильно делаете. В этот день верные решения лежат на поверхности, и совсем не нужно ломать себе голову, размышляя, чем же заняться – просто выбирайте то, чего действительно хочется. Хороший день для встреч с коллегами в неформальной обстановке. Из слухов и сплетен можно извлечь какую-то полезную информацию.









Рыбы

День едва ли будет связан с какими-то значительными событиями; этим можно воспользоваться, чтобы отдохнуть и восстановить силы, а также заняться какими-то делами, до которых раньше не доходили руки. Появляются новые профессиональные задачи, их решение окажется очень интересным делом и многому вас научит.





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