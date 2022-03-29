Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

08:02, 29 мар 2022

Этот день приносит много забот, которые часто оказываются бессмысленными. Люди склонны придавать слишком большое значение тому, что на самом деле не так уж важно, и тратить силы на достижение целей, которые вскоре утратят актуальность. Удачнее всего этот день сложится у тех, кто, во-первых, имеет продуманный план действий, а во-вторых, способен придерживаться его даже в мелочах.

Для начала романтических отношений этот день не подходит: слишком много в них будет иллюзий и напрасных ожиданий, слишком мало – настоящего взаимопонимания и искренних чувств.

Овен
От этого дня не следует ждать чего-то особенного; необычным и запоминающимся он станет лишь в том случае, если вы приложите для этого усилия. Фантазия Овнов сегодня богата необычайно, идеям, которые появляются у представителей знака, многие позавидуют. Стоит заняться делами, на которых раньше не удавалось сосредоточиться из-за вашей загруженности: сейчас ваши шансы добиться успеха очень высоки.

Телец
День сложный, неоднозначный, напряженный. К счастью, высок ваш жизненный потенциал, и у вас достаточно сил для борьбы с трудностями и сражений с недоброжелателями. К тому же вы изобретательны и часто пользуетесь методами, которые ставят в тупик ваших врагов.

Близнецы
Эмоциональный фон дня неблагоприятен, это отражается и на деловых, и на личных отношениях. Вы нетерпеливы и вспыльчивы, не терпите ни малейшего давления, часто спорите только ради спора. Люди, искренне желающие поладить с вами, вынуждены держаться от вас подальше, но даже это не позволяет избежать ссор. Любые контакты с влиятельными людьми требуют предельной осторожности. С другой стороны, именно ваше жесткое, а порой и агрессивное поведение помогает вам одерживать верх над врагами.

Рак
Вам представится возможность проявить свои лучшие качества, завоевать всеобщее уважение, а также симпатию человека, который вам особенно интересен. Общение с влиятельными людьми оказывается полезным и в деловом, и в личном отношении. Все важные встречи рекомендуется проводить в неформальной обстановке.

Лев
День будет связан со значительными расходами; деньги вы тратите легко и непринужденно, а потому рискуете оказаться на мели, если не возьметесь за ум. С работой вы справляетесь неплохо, но ваших успехов никто не замечает – многим представителям знака это кажется чрезвычайно обидным. Возможны необдуманные поступки, вызывающие высказывания – с их помощью вы наконец привлекаете к себе долгожданное внимание.


Дева
Представители знака активно участвуют в общественной жизни, получают массу удовольствия от светских мероприятий. Если вы решите посвятить день благотворительности, то наверняка сможете помочь многим. Возможно начало совместной деятельности с человеком, который откроет перед вами новые возможности и будет полагаться на вас во всем.

Весы
Вам сегодня будет нелегко: события развиваются не совсем так, как вы ожидали, приходится торопиться, принимать важные решения без долгих раздумий. К сожалению, рядом нет человека, с которым можно было бы посоветоваться, поэтому вам приходится полагаться на собственную интуицию и здравый смысл. Вероятность ошибок весьма велика.

Скорпион
Преобладает влияние позитивных тенденций, день складывается хорошо. Сегодня вам свойственна уверенность в своих силах, да и окружающие не сомневаются в том, что вы способны многого добиться. День подходит для начала сотрудничества, любой совместной деятельности, направленной на получение прибыли. Можно подписывать соглашения о сотрудничестве, трудовые договоры.

Стрелец
Слишком многое неясно, информации, которой вы располагаете, недостаточно, чтобы принять правильное решение. К тому же вокруг слишком много людей, стремящихся лишь к одному – ввести вас в заблуждение. Поэтому принимать важные решения и строить долгосрочные планы в этот день не стоит.

Козерог
Вы хорошо знаете, чего хотите добиться, и не жалеете сил. Такой подход не гарантирует успеха (все-таки обстоятельства складываются не самым благоприятным образом), но все же делает его весьма вероятным. Полезно заручиться поддержкой женщин – они готовы облегчить вам жизнь.

Водолей
Вы слишком близко к сердцу принимаете то, на что не стоило бы обращать внимание, поэтому день проходит куда напряженнее, чем хотелось бы. Частые перепады настроения препятствуют нормальному деловому общению, да и в личных отношениях могут возникать проблемы. Не исключено разочарование в себе; многие Водолеи начинают думать, что никогда не добьются успеха.



Рыбы
Подходящий день для поисков человека, который займется решением ваших проблем. Вы наверняка его найдете, даже не сомневайтесь! Вероятно знакомство с влиятельной особой; вы завоюете ее симпатии, благодаря чему перед вами откроется масса интересных возможностей. Плодотворно обсуждение бизнес-проектов; соглашения, достигнутые в неформальной обстановке, будут выполнены в точности.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
Читайте также

Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на 2 ноября 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 2 ноября 2018 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: