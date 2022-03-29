Гороскоп на сегодня, 29 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

08:02, 29 мар 2022

Этот день приносит много забот, которые часто оказываются бессмысленными. Люди склонны придавать слишком большое значение тому, что на самом деле не так уж важно, и тратить силы на достижение целей, которые вскоре утратят актуальность. Удачнее всего этот день сложится у тех, кто, во-первых, имеет продуманный план действий, а во-вторых, способен придерживаться его даже в мелочах.



Для начала романтических отношений этот день не подходит: слишком много в них будет иллюзий и напрасных ожиданий, слишком мало – настоящего взаимопонимания и искренних чувств.







Овен

От этого дня не следует ждать чего-то особенного; необычным и запоминающимся он станет лишь в том случае, если вы приложите для этого усилия. Фантазия Овнов сегодня богата необычайно, идеям, которые появляются у представителей знака, многие позавидуют. Стоит заняться делами, на которых раньше не удавалось сосредоточиться из-за вашей загруженности: сейчас ваши шансы добиться успеха очень высоки.



Телец

День сложный, неоднозначный, напряженный. К счастью, высок ваш жизненный потенциал, и у вас достаточно сил для борьбы с трудностями и сражений с недоброжелателями. К тому же вы изобретательны и часто пользуетесь методами, которые ставят в тупик ваших врагов.



Близнецы

Эмоциональный фон дня неблагоприятен, это отражается и на деловых, и на личных отношениях. Вы нетерпеливы и вспыльчивы, не терпите ни малейшего давления, часто спорите только ради спора. Люди, искренне желающие поладить с вами, вынуждены держаться от вас подальше, но даже это не позволяет избежать ссор. Любые контакты с влиятельными людьми требуют предельной осторожности. С другой стороны, именно ваше жесткое, а порой и агрессивное поведение помогает вам одерживать верх над врагами.



Рак

Вам представится возможность проявить свои лучшие качества, завоевать всеобщее уважение, а также симпатию человека, который вам особенно интересен. Общение с влиятельными людьми оказывается полезным и в деловом, и в личном отношении. Все важные встречи рекомендуется проводить в неформальной обстановке.



Лев

День будет связан со значительными расходами; деньги вы тратите легко и непринужденно, а потому рискуете оказаться на мели, если не возьметесь за ум. С работой вы справляетесь неплохо, но ваших успехов никто не замечает – многим представителям знака это кажется чрезвычайно обидным. Возможны необдуманные поступки, вызывающие высказывания – с их помощью вы наконец привлекаете к себе долгожданное внимание.





Дева

Представители знака активно участвуют в общественной жизни, получают массу удовольствия от светских мероприятий. Если вы решите посвятить день благотворительности, то наверняка сможете помочь многим. Возможно начало совместной деятельности с человеком, который откроет перед вами новые возможности и будет полагаться на вас во всем.



Весы

Вам сегодня будет нелегко: события развиваются не совсем так, как вы ожидали, приходится торопиться, принимать важные решения без долгих раздумий. К сожалению, рядом нет человека, с которым можно было бы посоветоваться, поэтому вам приходится полагаться на собственную интуицию и здравый смысл. Вероятность ошибок весьма велика.



Скорпион

Преобладает влияние позитивных тенденций, день складывается хорошо. Сегодня вам свойственна уверенность в своих силах, да и окружающие не сомневаются в том, что вы способны многого добиться. День подходит для начала сотрудничества, любой совместной деятельности, направленной на получение прибыли. Можно подписывать соглашения о сотрудничестве, трудовые договоры.



Стрелец

Слишком многое неясно, информации, которой вы располагаете, недостаточно, чтобы принять правильное решение. К тому же вокруг слишком много людей, стремящихся лишь к одному – ввести вас в заблуждение. Поэтому принимать важные решения и строить долгосрочные планы в этот день не стоит.



Козерог

Вы хорошо знаете, чего хотите добиться, и не жалеете сил. Такой подход не гарантирует успеха (все-таки обстоятельства складываются не самым благоприятным образом), но все же делает его весьма вероятным. Полезно заручиться поддержкой женщин – они готовы облегчить вам жизнь.



Водолей

Вы слишком близко к сердцу принимаете то, на что не стоило бы обращать внимание, поэтому день проходит куда напряженнее, чем хотелось бы. Частые перепады настроения препятствуют нормальному деловому общению, да и в личных отношениях могут возникать проблемы. Не исключено разочарование в себе; многие Водолеи начинают думать, что никогда не добьются успеха.









Рыбы

Подходящий день для поисков человека, который займется решением ваших проблем. Вы наверняка его найдете, даже не сомневайтесь! Вероятно знакомство с влиятельной особой; вы завоюете ее симпатии, благодаря чему перед вами откроется масса интересных возможностей. Плодотворно обсуждение бизнес-проектов; соглашения, достигнутые в неформальной обстановке, будут выполнены в точности.





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