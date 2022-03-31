Гороскоп на сегодня, 31 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

08:01, 31 мар 2022

День не слишком плодотворный и требующий осторожности. Если вы беретесь за новые дела, будьте внимательны к деталям, помните: то, что на первый взгляд кажется мелочью, может сыграть важную роль. Не исключены неожиданные задержки, из-за них могут нарушаться планы. Старайтесь сохранять спокойствие, не выходить из себя.



Приятным будет общение с друзьями, хорошо пройдут встречи в неформальной обстановке. Можно учиться новому, перенимать полезный опыт. Не исключены романтические увлечения. Сильные чувства станут источником вдохновения.



Овен

Первая половина дня – благоприятное время для любой работы. Трудности вас не пугают, вам нравится поломать голову над сложными задачами. Могут возникать разногласия с коллегами и руководством, но вам удастся убедить всех в своей правоте. Интуиция очень сильна, благодаря ей вы быстро избавляетесь от всего, что могло бы помешать вам двигаться вперед. Хорошо беседовать на профессиональные темы в неформальной обстановке; не исключено начало служебного романа.



Телец

Непростой день. Можно достичь успехов, но для этого потребуется помощь союзников. Чем раньше вы поймете, на кого можно положиться, а кому лучше не доверять, тем лучше. Полезно участвовать в дискуссиях на профессиональные темы, обмениваться информацией с коллегами и единомышленниками. Советы опытных людей помогут избежать ошибок.



Близнецы

Есть шанс подняться по карьерной лестнице или получить заманчивые деловые предложения. Вы работаете много и с удовольствием, результатов добиваетесь блестящих, и это не остается незамеченным. Менее удачливые коллеги могут вам позавидовать, однако не смогут навредить, как бы ни старались. День подходит для начала новых дел.



Рак

В этот день вы добиваетесь многого, умело пользуясь хорошим отношением окружающих и своими связями. Люди рады вам помочь и не требуют благодарности; впрочем, всем известно, что вы стараетесь не оставаться в долгу. Особенно хорошо Ракам удается ладить с женщинами.



Лев

Этот день может преподнести массу сюрпризов – к сожалению, по большей части неприятных. Люди, на которых вы привыкли полагаться, ведут себя самым нелогичным образом, что заставляет всерьез сомневаться в будущем вашего общего дела. Деловые партнеры и руководство задают непростые вопросы; возможна необоснованная критика в ваш адрес.



Дева

Вы очень часто сталкиваетесь с трудностями. Проявляете похвальную настойчивость, не сдаетесь, преодолеваете одну преграду за другой – но количество проблем от этого не уменьшается. И не пытайтесь сделать вид, что их нет: они-то знают, что вы есть. И даже знают, где именно.



Весы

Упорство, настойчивость и изобретательность помогут преодолеть любые трудности, возникающие в этот день. Даже если не все получается сразу, вы не теряете оптимизма и щедро делитесь с окружающими позитивными эмоциями, именно поэтому вас окружают люди, с которыми приятно иметь дело. Безупречный внешний вид помогает вам привлечь внимание симпатичных представителей противоположного пола.



Скорпион

Будьте осторожны, имея дела с малознакомыми людьми – вас очень легко запутать, ввести в заблуждение, и недоброжелательно настроенные особы могут этим воспользоваться. Еще одна неприятная особенность дня состоит в невозможности реализовать свои планы в их первозданном виде: приходится что-то корректировать и исправлять, это страшно раздражает.



Стрелец

День складывается непросто. Дела, которыми приходится заниматься, не слишком сложны, но угнетающе многочисленны, вы вынуждены постоянно переключаться с одного на другое, времени на отдых и восстановление сил не остается. Возможно получение неприятных известий, касающихся вашей работы. Некоторые представители знака столкнутся с трудностями реализации бизнес-проектов.



Козерог

Это сложный день, события которого заставят вас поволноваться. Больше всего вас беспокоит неопределенность сложившейся ситуации; вам хочется большей ясности, но добиться ее не удается. Нежелательно проводить деловые переговоры – вы склонны оказывать давление на партнеров, им это не понравится.



Водолей

Представители знака пребывают в спокойно-созерцательном настроении, предпочитают лишний раз не напрягаться, не браться за трудные дела. День проходит приятно, хотя и не слишком плодотворно. Впрочем, ваши друзья и союзники проследят за тем, чтобы начатые ранее проекты были благополучно реализованы.



Рыбы

День очень веселый и интересный. Вы на удивление непоседливы, то и дело оказываетесь участниками головокружительных приключений и невероятных событий. Можно браться за новые дела, но только в том случае, если вы уверены в абсолютной и безграничной поддержке влиятельных людей.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram