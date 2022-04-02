Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:40, 02 апр 2022

Начало дня будет удачным и интересным. Это время подходит для решения сложных задач, ответы на многие вопросы оказываются очевидными. Можно быстро научиться чему-то новому или получить информацию, которая вскоре окажется полезной. Интуиция безошибочно подсказывает, на чем можно сосредоточиться.







Вторая половина дня будет несколько сложнее. Придется заниматься решением и рабочих, и личных проблем; энергии должно хватить на все. Стоит быть экономнее: сегодня даже люди, которые обычно бережливы, могут тратить деньги на пустяки.



Овен

День будет трудным. Достичь поставленных целей быстро не удается, многие Овны теряют интерес к начатым делам, поскольку понимают, что довести их до конца в ближайшем будущем не удастся. Возможны разногласия с руководством, которое то и дело напоминает вам о ранее совершенных ошибках, критикует любые ваши решения и поступки.



Телец

Вы способны справиться с любыми трудностями, поскольку не теряете здравомыслия и оптимизма, и даже из положения, которое другим показалось бы безвыходным, находите удачный выход. Вашей изобретательности можно позавидовать, и кто-то именно так и сделает – но угрозы для вас это не представляет.



Близнецы

В этот день вы едва ли сможете достичь тех результатов, к которым стремитесь, но все же кое-чего добьетесь. Приветствуются гибкость, умение и готовность на ходу менять планы, как того требуют обстоятельства. Хотя эмоциональный фон нестабилен, есть шанс сохранить хорошее настроение; старайтесь обращать внимание на все хорошее, что видите вокруг.



Рак

В серьезных делах едва ли удастся добиться успеха, а вот для отдыха этот день подходит наилучшим образом. Решение финансовых вопросов требует осторожности, есть риск потерять деньги, стать жертвой обмана. От крупных покупок лучше отказаться. Многие Раки задумываются о переезде, но для воплощения подобных замыслов в жизнь день не подходит.



Лев

Вас ждет противоречивый день: ощущение внутреннего комфорта не будет стабильным, вам снова и снова придется отстаивать свою точку зрения в спорах с близкими людьми. Вы не можете похвастаться стабильностью настроения – веселье и печаль сменяют друг друга без видимых причин. Желательно не делать покупок, они не будут удачными; кроме того, ваша расточительность может иметь неблагоприятные последствия.





Дева

Благоприятный день для учебы. Знания, которые вы получаете в этот день, вскоре помогут вам достичь каких-то профессиональных или творческих целей. Эффективны оздоровительные и профилактические процедуры, можно обратиться к нетрадиционной медицине.



Весы

День течет размеренно, порой даже приятно, но в целом ход событий не слишком вас радует. С каждым часом становится все заметнее то, чего вы никак не хотите признавать: ваши планы далеки от реальности, надежды – лишены оснований, ожидания – напрасны. Сейчас можно начать действовать и добиться изменения ситуации; звезды поддержат вас во многих начинаниях.



Скорпион

В начале дня вам придется быть очень осторожными: влияние неблагоприятных тенденций будет сильным, а вероятность ошибок — высокой. Но постепенно ситуация меняется к лучшему, и вечер проходит гораздо приятнее и интереснее, чем можно было ожидать. Возрастает творческий потенциал, свободное время хорошо использовать для занятий, позволяющих дать волю фантазии.



Стрелец

Будет очень много бумажной работы – скучной, однообразной, требующей внимания. Сосредоточиться трудно: коллеги постоянно отвлекают вас. К тому же ваше настроение не назовешь серьезным, вы с удовольствием участвуете в разговорах, не скупитесь на шутки.



Козерог

Подходящий день для того, чтобы принять важное решение, касающееся работы или личной жизни. Вам удается учесть все факторы, которые могут сыграть сколько-нибудь важную роль, проанализировать события недавнего прошлого и сделать из них правильные выводы. Многие Козероги смогут исправить ошибки, допущенные накануне.



Водолей

Вы очень привлекательны – настолько, что это становится опасным. Люди, которым вы понравились сегодня, долго не оставят вас в покое и далеко не всегда будут выражать свою симпатию какими-то приятными вам способами. Могут осложниться отношения с любимым человеком: ревность не способствует взаимопониманию.









Рыбы

День пройдет хорошо, если вы найдете себе дело интересное и одновременно важное. Напористость и целеустремленность будут очень кстати. Не исключены столкновения с недоброжелателями, но волноваться не о чем – вы непременно одержите верх в борьбе. День подходит для перемен на работе и дома; можно наводить порядок и переставлять мебель, а можно решиться и на что-то более значительное.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram