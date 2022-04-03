Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

10:17, 03 апр 2022

Это день не терпит суеты и спешки. Все, что делается сегодня, должно делаться спокойно и вдумчиво – только так можно избежать ошибок, исправление которых впоследствии отняло бы много времени и сил. Ситуация требует самостоятельных решений, и любители полагаться на чужой опыт окажутся в сложном положении. С другой стороны, нет никакой необходимости действовать самостоятельно, так что можно просто потянуть время.







Вечер – отличное время для неформального общения, откровенных бесед с друзьями и близкими. Можно быть совершенно искренними в высказываниях, не опасаясь негативной реакции.



Овен

Хорошо заниматься исследованиями, научной работой, связанной с экспериментами. Также удачна будет деятельность, связанная с творчеством, эстетикой, модой. Если вы можете играть в команде, то и с бизнесом не будет проблем. Придется постоянно учитывать мнения и потребности партнеров.



Телец

Очень благоприятный день для общения с друзьями, причем можно как наносить визиты, так и принимать гостей. Любимый человек поделится с вами интересной идеей, реализация которой не только даст ощутимый практический результат, но и будет способствовать улучшению отношений в целом.



Близнецы

Избегайте неоправданного риска – этого будет достаточно, чтобы проблемы и трудности обошли вас стороной. Сегодня вы не можете похвастаться высокой деловой активностью, но, к счастью, руководство не особенно переживает по этому поводу. У вас непременно будет шанс поделиться с кем-нибудь своими заботами и обязанностями.



Рак

Ход событий несколько замедляется, и это вас не слишком радует: вы-то уже предвкушали скорую победу! Но придется набраться терпения. Не пытайтесь переломить ситуацию, напротив, постарайтесь приспособиться к ней, даже если для этого придется чем-то пожертвовать. Крайне нежелательны любые решительные действия и попытки оказать давление на окружающих.



Лев

Все идет не так, как вы ожидали. Попытки скорректировать планы на ходу не приводят ни к чему хорошему, вы разрываетесь между огромным количеством дел и людей, требующих вашего внимания. Возможно получение помощи, но лишь после того, как основная часть работы будет проделана вами.





Дева

Благоприятный день для делового общения, обсуждения вопросов, касающихся долгосрочного сотрудничества. Договоренности, которых удается достичь сегодня, окончательны и едва ли будут корректироваться. День подходит для встреч с потенциальными работодателями, смены работы или сферы деятельности.



Весы

Хотя день нельзя назвать из рук вон плохим или особенно сложным, он оставляет неприятное впечатление. Все дело в нестабильности эмоционального фона; вы легко теряете душевное равновесие, расстраиваетесь из-за пустяков, ссоритесь с людьми, с которыми раньше отлично ладили. Вам хочется то остаться в одиночестве, то оказаться среди восторженных поклонников; то просто отдохнуть, то заняться чем-нибудь важным и сложным – и эти противоречивые желания не дают вам покоя.



Скорпион

Спокойный день, значительная часть которого будет посвящена важному делу, начатому еще на прошлой неделе. Если тогда вы трудились самостоятельно, то сейчас можете получить помощь – но о ней нужно попросить, причем не исключено, что обратиться придется к человеку, не особенно вам приятному. Но эмоции лучше оставить в стороне – по крайней мере, если дело касается денег и работы.



Стрелец

День очень важный, эмоционально насыщенный. Все его события имеют символическое значение; вам потребуется время, чтобы осмыслить произошедшее им сделать правильные выводы. Можно заниматься духовными практиками, обращаться за советом к психологам, астрологам, людям, сведущим в тонких материях.



Козерог

День отлично подходит для больших и важных дел. Если вы будете настойчивы и изобретательны, то сможете довести до конца то, что оказалось не по силам другим. Окружающим станет известно о каких-то ваших давних подвигах и достижениях, что повысит интерес к вашей особе.



Водолей

Сегодня вам предстоит пережить несколько неприятных минут, связанных с необходимостью общаться с несимпатичным человеком или объясняться с тем, кто вовсе не желает слушать. Сохранить спокойствие удастся лишь самым сдержанным представителям знака. Возможны денежные поступления, но и расходы будут довольно велики, так что ваше финансовое положение существенно не изменится.









Рыбы

Вы очень импульсивны, часто действуете под влиянием эмоций, не даете себе времени обдумать поступки, которые совершаете. Как ни странно, иногда это оказывается полезным – благодаря высокой скорости реакции на происходящее вы опережаете окружающих, оказываетесь в нужный момент в нужном месте. Но вот в том, что касается личных отношений, лучше не спешить: здесь необдуманные поступки не приведут ни к чему хорошему.





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