Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:02, 05 апр 2022

Финансовая ситуация выглядит довольно неблагоприятной, есть и значительная вероятность проблем в профессиональной сфере. Уровень деловой активности снижается у всех, но именно тем, кто окажется самым слабым звеном, пережить этот день без потерь будет очень трудно. Соберитесь с силами – скоро ситуация изменится к лучшему.







День сильных, но быстро исчезающих эмоций, бурных переживаний. Возможны ссоры между влюбленными. Люди вспыльчивые, темпераментные сегодня становятся почти невыносимыми; чтобы иметь с ними дело, приходится использовать весь имеющийся запас терпения.



Овен

Требуют предельной осторожности любые деловые контакты с женщинами, особенно если они занимают более высокое положение. Обратите внимание на то, как складываются ваши отношения с подругами: не исключено, что вы поймете, что в них присутствует не только взаимная симпатия, но и элементы нездоровой конкуренции.



Телец

Найти общий язык с окружающими вам будет гораздо легче, чем представителям других знаков. Воспользуйтесь этим, чтобы решить какие-то актуальные вопросы. При реализации совместных проектов вам отводится роль лидера; это не только интересно, но и весьма утомительно, однако вы блестяще справитесь со всеми поставленными задачами.



Близнецы

Берегите свою репутацию: завистники и недоброжелатели могут распускать неприятные слухи о вас, и есть опасность, что какая-то влиятельная персона им поверит. В первой половине дня очень важно серьезно относиться к любым делам, даже самым незначительным; если вы допустите ошибку, ее исправление отнимет много времени. Вероятны финансовые потери, придется изменить свои планы из-за недостатка средств на их реализацию.



Рак

Появляются новые идеи, в большинстве своем — очень хорошие; близкие готовы поддержать вас во многих начинаниях, даже если это потребует больших усилий. День подходит для начала работы над новыми проектами любого рода. Можно менять образ жизни, избавляться от вредных привычек — связанный с этим дискомфорт сегодня будет минимальным.



Лев

Вы настроены оптимистично – пожалуй, даже слишком. Безосновательная уверенность в успехе всех начинаний толкает Львов на опрометчивые поступки. Многие представители знака дают обещания, которые не собираются выполнять, подводят своих давних союзников. Нежелательны деловые поездки, неэффективны с деловой точки зрения контакты с иностранцами.





Дева

Вы настойчивы и везучи, поэтому добиваетесь успеха практически во всем, за что беретесь. Открытость в общении, прямота и дружелюбие помогают находить не только деловых партнеров и союзников, но и настоящих друзей. Возможно начало служебного романа.



Весы

Не позволяйте себе заскучать – ищите увлекательные и интересные дела, проявляйте изобретательность в организации досуга, встречайтесь с людьми, которые знают, как поднять вам настроение. Если вы впадете в меланхолию или уныние, вернуть позитивный и деятельный настрой будет трудно. Неплохой день для новых начинаний в деловой сфере, заключения крупных сделок.



Скорпион

Этот день хорошо подходит для общения. Сегодня вам будет легче, чем когда-либо, договориться с людьми «сложными», капризными, непредсказуемыми. Многие Скорпионы неожиданно обнаруживают, что могут не только преодолеть собственные внутренние противоречия, но и другим помочь достичь душевного равновесия.



Стрелец

Легкий, гармоничный день. Вы проявляете удивительную гибкость в общении, благодаря которой вам удается поладить даже с людьми, с которыми обычно крайне трудно найти общий язык. Этот день подходит для контактов с зарубежными партнерами, поездок за границу и их планирования. Прибыльными оказываются проекты, связанные с искусством или шоу-бизнесом.



Козерог

Чем меньше вы волнуетесь по пустякам, тем удачнее складывается день. Появляется возможность обсудить с влиятельными людьми вопросы, беспокоившие вас в последнее время, и найти пути их решения. Перед амбициозными представителями знака открываются новые горизонты, есть шанс подняться сразу на несколько ступеней карьерной лестницы.



Водолей

День гармоничного и приятного общения. Жизненный потенциал несколько снижен, поэтому желательно избегать любой деятельности, связанной с физическими нагрузками. Рекомендуется спокойный отдых, интеллектуальные игры. Приятные эмоции подарит посещение исторического или художественного музея. Возрастает интерес к событиям прошлого.









Рыбы

Вам удается получить ценную и актуальную информацию. Чем раньше вы используете ее в своих интересах, тем лучше – время сейчас работает на ваших недругов. Можно начинать новые дела, заключать соглашения о сотрудничества, делать инвестиции в собственный бизнес или в те предприятия, которые кажутся вам перспективными.





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