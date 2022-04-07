Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:02, 07 апр 2022

День для многих будет связан с сильными переживаниями и волнениями. И дело тут не только в происходящих событиях, которые не так уж и значительны, но и в повышенной восприимчивости ко всему.



Появляются новые дела, часто – требующие творческого подхода и нестандартного взгляда на вещи; собираются компании единомышленников, возможно начало работы над перспективными и интересными проектами. Но порой успеху мешает то, что трудно разделить профессиональные и личные отношения. Чем раньше вы это сделаете, тем большего сможете добиться.







Овен

Вскоре наступит благоприятный момент для реализации какой-то вашей идеи, и сегодня можно все как следует подготовить, чтобы позже не пришлось тратить на это время. Можно встречаться с давними союзниками и договариваться о возобновлении совместной деятельности. Некоторые Овны получат от старых знакомых заманчивые предложения, касающиеся смены работы.



Телец

Для вас этот день будет сложным, но итоги его отнюдь не разочаруют. Вам удается справиться с профессиональными проблемами и, несмотря на всю неоднозначность сложившейся ситуации, принять решения, о котором позже не придется жалеть.



Близнецы

День не так уж плох, но вы собой недовольны. Кажется, что можно было добиться большего, поступить более правильно, показать себя с лучшей стороны. Не увлекайтесь самокритикой – вы не допустили серьезных ошибок, действовали именно так, как было нужно в сложившейся ситуации. Возможны незначительные разногласия с близкими, но до ссоры дело не дойдет.



Рак

Ключ к успеху – в сотрудничестве. Поэтому не стоит отказываться от помощи, которую вам будут сегодня предлагать окружающие. Вы способны не только правильно оценить людей, с которыми имеете дело, но и помочь им в достижении поставленных целей. День подходит для контактов с женщинами, в том числе – влиятельными и известными.



Лев

Влияние позитивных тенденций сильно, звезды поддерживают вас во всех начинаниях. День подходит для любых целей, вы быстро переходите от одного дела к другому, не допускаете серьезных ошибок. Хорошо проходят встречи, вы можете найти и друзей, и союзников, и поклонников.





Дева

День складывается неплохо, лишь в середине его могут возникнуть препятствия, для преодоления которых придется потрудиться. Не стесняйтесь просить союзников о помощи: они будут рады прийти на выручку. Можно обсуждать вопросы, касающиеся долгосрочного сотрудничества. Девы, в этот день выходящие на новую работу, легко найдут общий язык с коллегами и руководством.



Весы

Сдержанность, хладнокровие и спокойствие помогают вам справляться со сложными ситуациями, производить наилучшее впечатление на влиятельных людей. Удается урегулировать конфликты, долгое время мешавшие совместной деятельности, какие-то незаслуженно забытые проекты можно «реанимировать».



Скорпион

Этот день будет интересным. Вы постоянно беретесь за новые дела, но окружающие не торопятся помогать вам в вашей бурной деятельности. Близкие могут упрекать вас в легкомыслии, несерьезном подходе к жизни. Такое отношение заставит вас уже в середине дня почувствовать себя весьма дискомфортно, а дальше настроение будет только ухудшаться, если вовремя не принять мер.



Стрелец

Очень плодотворный день. Можно добиться значительных успехов в работе, есть шанс подняться по карьерной лестнице. Помните, что сегодня нужно заботиться не только о своих интересах – чем больше вы помогаете другим, тем более значительными будут ваши собственные успехи. День подходит для проявления лидерских качеств, Стрельцы покажут себя прекрасными руководителями.



Козерог

Конфликтный, напряженный день. Вы стараетесь не придавать значения возникающим проблемам, но получается это у вас плохо – все-таки все происходящее вы принимаете близко к сердцу. Многие Козероги страдают из-за своей доверчивости; а самые невезучие представители знака из-за нее же теряют значительные суммы.



Водолей

Энергичность и любознательность будут помогать провести время с большой пользой. Можно заниматься повседневными делами или сосредоточиться на изучении чего-то нового. Творческих представителей знака ждет вдохновение, а те, кто любит физические упражнения, улучшат здоровье и самочувствие.









Рыбы

Вам не везет. Чем больше вы стараетесь добиться успеха, тем хуже оказываются результаты ваших стараний. Недоброжелатели на редкость изобретательны и противоречивы, и вам нечего им противопоставить. Кто-то попытается посеять раздор между вами и вашими друзьями.





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