Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

07:59, 09 апр 2022

Благоприятный день, подходящий для того, чтобы воплотить в жизнь все, что было давно задумано. Будет возможность найти единомышленников, договориться о сотрудничестве с теми, кто разделяет ваши взгляды на жизнь. Хорошо представляя себе ситуацию в целом, многие не замечают деталей, упускают из виду какие-то мелочи, но это не мешает добиться цели.







Вторая половина дня – удачное время для неформального общения, встреч с друзьями, посещения вечеринок и других светских мероприятий. Вы сможете не только повеселиться, но и завязать полезные знакомства.



Овен

Неплохой день. Вы многого добьетесь, если будете действовать решительно. Энергия, напористость и бесстрашие дают вам огромное преимущество над окружающими. Нетрудно найти помощников и союзников, можно заручиться поддержкой влиятельного человека. Не бойтесь экспериментировать, искать оригинальные решения давно знакомых проблем.



Телец

День складывается вполне удачно. Ничто не мешает вам сделать все запланированные дела, обсудить вопросы, требующие внимания. Вы легко находите общий язык не только с друзьями и союзниками, но и с недавними недоброжелателями и врагами: выясняется, что причина вашего раздора – сущий пустяк.



Близнецы

Первая половина дня откроет новые возможности в профессиональной сфере, а тех, кто пока не определился с целями на ближайшее время, натолкнет на интересные идеи. Благоприятным будет это время и для тех, чьи интересы лежат преимущественно в области семьи и личных отношений: вы понимаете людей с полуслова, догадываетесь о тайных желаниях близких и способствуете их исполнению.



Рак

Этот день несколько лучше предыдущего, но и его не назовешь блестящим и безоблачным. Эмоциональный фон нестабилен, ваше настроение меняется ежечасно, причем вы и сами порой не в силах понять, почему то веселитесь, то грустите. Середина дня – наиболее сложное время для общения; в это время вы и сами с собой не в ладу, и с окружающими то и дело ссоритесь.



Лев

Напряженный, сложный день. Хорошо в нем лишь одно — успехи, которых вы достигаете, прямо пропорциональны приложенным усилиям, так что трудиться понапрасну вам не придется. Вероятны значительные денежные поступления, возможно получение награды за какую-то ранее проделанную работу.





Дева

Вы отлично справляетесь с решением не только уже знакомых, но и совершенно новых профессиональных задач, что помогает завоевать доверие и расположение руководства. Если вы сегодня проявите себя с лучшей стороны, то в скором времени получите интересные предложения или возможность подняться по карьерной лестнице.



Весы

Этот день отличается очень благоприятным эмоциональным фоном, у вас хорошее настроение, едва ли что-то выведет вас из равновесия. Вероятны значительные успехи в работе, вы без труда заслужите уважение руководства и деловых партнеров. Даже с делами, ранее не входившими в вашу компетенцию, вы справляетесь блестяще. Это подходящий день для того, чтобы научиться чему-то новому и полезному.



Скорпион

День достаточно сложный, но все же небезнадежный. Разногласий с окружающими возникает очень много; все их удастся преодолеть, но для этого потребуются терпение и настойчивость. Вы ведете себя непоследовательно, что ни на шутку беспокоит друзей и родственников, привыкших к тому, что вы руководствуетесь здравым смыслом.



Стрелец

Заранее смиритесь с мыслью о том, что сегодня вам будет трудно чего-то добиться самостоятельно. Чем раньше вы с кем-нибудь объединитесь, тем более эффективными будут ваши действия на любом поприще. Но прежде, чем приступать к совместной работе, оговорите все мелочи и детали; соблюдать договоренность окажется проще, чем постоянно отвлекаться от дела, чтобы выяснить, кто кому что должен.



Козерог

Жажда новых впечатлений толкает Козерогов на необдуманные поступки. Представители этого знака сегодня очень эмоциональны и импульсивны, людям спокойным и здравомыслящим трудно иметь с ними дело. Возможны разногласия с недавними союзниками, не исключен серьезный конфликт с человеком, который раньше безоговорочно поддерживал вас.



Водолей

Нейтральный день. Ритм жизни несколько снижается, и этим можно воспользоваться, чтобы передохнуть. Пусть белку в колесе изображает кто-нибудь другой, вы же спокойно займетесь теми делами, до которых раньше не доходили руки, или просто приятно проведете время в хорошей компании.









Рыбы

Это не самый легкий и приятный день – скорее, наоборот. На неприятности он не скупится, вам же остается лишь одно: проявлять чудеса стойкости и преодолевать все преграды, которые возникают на пути. Возможны конфликты с близкими, отношения с членами семьи резко портятся. Переживания не лучшим образом сказываются на самочувствии.





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