Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:00, 10 апр 2022

Сложный день. Сегодня даже самым уравновешенным людям трудно сохранять спокойствие: слишком много будет сильных эмоций. Чаще обычного вспоминаются старые проблемы. Кажется, что можно исправить какие-то старые ошибки и после этого жизнь пойдет на лад. Но это не так. Если вы хотите изменить свою жизнь к лучшему, сосредоточьтесь на настоящем.







Важно принимать взвешенные решения, не идти на поводу у своих капризов. Если вы нетерпеливы, привыкли быстро получать желаемое и редко доводите начатое до конца, то сегодня вряд ли сможете добиться успеха.



Овен

Благоприятный день для делового общения, встречи проходят именно так, как вам нужно. Возможно начало работы над новыми проектами, долго ждать успеха не придется. День подходит для смены работы, вступления в новую должность. Не исключено начало служебного романа.



Телец

День складывается довольно удачно, однако многое будет зависеть от того, удастся ли вам найти действительно приятную компанию. Держитесь подальше от людей, которые во всем склонны видеть лишь неприятную сторону – есть риск попасть под их дурное влияние. А вот общество оптимистично настроенных особ поднимет вам настроение всерьез и надолго.



Близнецы

Старайтесь не перетруждаться: жизненный потенциал сегодня снижен, чрезмерные нагрузки вам ни к чему, лучше поберечь и побаловать себя. Если есть возможность, откажитесь от долгих поездок за рулем, отложите встречи с неприятными людьми и занимайтесь только тем, к чему лежит душа. Возрастает интерес к искусству, обострено чувство прекрасного, поэтому посещение музея или художественной галереи, поход в театр на классическую пьесу в традиционной постановке будут очень кстати.



Рак

Можно добиться значительных успехов в работе, какой бы сложной она ни казалась. Вы настойчивы, и неудачи не останавливают вас – снова и снова предпринимая попытки реализовать свои замыслы, вы наконец получаете то, к чему стремились. День подходит для учебы, однако не стоит рассчитывать на то, что полученные знания пригодятся немедленно.



Возникает масса разногласий, и даже с людьми, с которыми раньше отлично ладили, вы с трудом находите общий язык. В ваш адрес звучит много критики, нельзя сказать, что вы воспринимаете ее спокойно, но, по крайней мере, стараетесь не подать виду, что замечания вам неприятны. И правильно делаете – именно такое поведение и помогает избежать конфликтов.





Дева

Представители творческих профессий добиваются колоссальных успехов. Таланты Дев проявляются так ярко, что просто не могут остаться незамеченными. Представители знака находят и новых поклонников, и влиятельных покровителей, что становится началом кардинальных перемен к лучшему в профессиональной и личной жизни.



Весы

День складывается удачно, события его вас радуют. Однако оптимизм ваш порой чрезмерен – в первую очередь, это касается оценки финансовых возможностей. На удовлетворение своих капризов вы тратите гораздо больше денег, чем стоило бы, не задумываясь о том, что позже средства могут понадобиться.



Скорпион

День едва ли ознаменуется значительными событиями. Для важных дел он не подходит, а вот отдохнете вы отлично. Радуют встречи с друзьями, родственники могут неожиданно нагрянуть в гости – и это тоже будет вам приятно. Возрастает творческий потенциал, многие Скорпионы вспоминают о своих давних хобби или ищут новые пути самовыражения.



Стрелец

Не стоит доверять всей информации, которую вы получите в этот день, даже если источник ее кажется вполне надежным. Деловые переговоры проходят удачно, но пока не приносят нужного результата; будьте терпеливы, и вы добьетесь того, к чему стремитесь. Нежелательно экспериментировать, браться за дела, в которых вы некомпетентны – на удачу в этот день рассчитывать не приходится.



Козерог

Вам нравится помогать людям, решать чужие проблемы, но вы никому не позволяете злоупотребить вашей добротой. Правильно распределив силы, вы добьетесь всех поставленных целей, и никакие интриги недоброжелателей не смогут вам помешать. День отлично подходит для встречи с потенциальным работодателем или человеком, с которым вы хотели бы сотрудничать.



Водолей

День хорош для встреч с друзьями, можно планировать совместные дела и поездки. Не исключено, что вам захочется самостоятельно решить все организационные вопросы, и справитесь вы с этим просто отлично. Знакомые в очередной раз убедятся, что у вас всегда найдутся идеи, как весело и необычно провести время.









Рыбы

Вас ждет очень благоприятный день. Стечение обстоятельств позволяет реализовать планы, которые вы давно вынашивали, к тому же находятся люди, готовые прийти вам на помощь. На пользу идет посещение любых светских мероприятий, кстати оказываются и новые знакомства. Возможны незапланированные визиты друзей.





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