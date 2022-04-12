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Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:01, 12 апр 2022

Этот день относится к числу довольно неудачных. Люди острее и эмоциональнее, чем обычно, реагируют на все, что им не нравится. Даже оптимисты, привыкшие не замечать мелких трудностей, сегодня могут впасть в уныние или поддаться панике. Если же вы – мастер делать из неприятной мухи столь же неприятного слона, то сегодня сможете стать создателем целого несимпатичного стада.

Очень часты ссоры. Спорят и бурно выясняют отношения даже люди, у которых, в общем-то и нет серьезных претензий друг к другу. Просто вдруг дает о себе знать накопившееся раздражение, вспоминаются старые обиды.

Овен
Возможна потеря интереса к делам, которые вас всерьез увлекали. На смену старым целями ценностям приходят новые, что может стать причиной серьезных перемен в жизни, а также подтолкнуть к совершению опрометчивых шагов. Что ж, рисковать вы будете не впервые; постарайтесь правильно оценить свои возможности и не ставьте на кон слишком многое.

Телец
Не торопитесь принимать решения, даже если окружающие настаивают на том, что времени на раздумья нет, и не начинайте действовать, пока не взвесите все «за» и «против». В первую очередь это касается денег: есть опасность потратить их на то, что вам совсем не нужно. Нежелательно делать крупные покупки, а вот против небольших приобретений звезды ничего не имеют.

Близнецы
Эмоциональный фон дня неблагоприятен, вам трудно сохранять спокойствие и хладнокровие в сложных ситуациях, которых сегодня будет немало. Профессиональные разногласия с коллегами и руководством легко переходят в ссоры, обмен претензиями, не имеющими никакого отношения к делу. Не стоит в этот день кокетничать и флиртовать с коллегами, а уж тем более – начинать служебные романы.

Рак
День необычных поступков – от милых чудачеств до настоящих подвигов, масштаб которых ограничен лишь вашим желанием. Огромная сила воли и незаурядная жизненная энергия помогают преодолевать любые преграды. Вы берете на себя роль лидера в отношениях с окружающими, и они ничего не имеют против.

Лев
Удачный день, открывающий массу интересных возможностей; какой из них воспользоваться – зависит только от вас. Львов особенно привлекают новаторские, интересные идеи, представители знака охотно принимают неожиданные предложения, увлеченно экспериментируют. Возможны новые знакомства; начинающиеся в этот день романтические отношения быстро примут серьезный характер.


Дева
День не слишком благоприятный. Надеждам вашим не суждено сбыться, но вы пока не готовы с этим смириться. Многих Дев возмущает несправедливость мироустройства; представители знака страдают не на шутку, но ничего не пытаются исправить. Планы, которые вы строите в этот день, едва ли будут осуществлены.

Весы
На первый взгляд, день складывается не так уж плохо. Вы занимаетесь тем, что вам всегда нравилось, и даже получаете от этого радость. Однако в середине дня появляется ощущение внутреннего дискомфорта, и, вероятнее всего, вы не избавитесь от него до самого вечера. Не пытайтесь улучшить себе настроение с помощью покупок и дорогостоящих развлечений – это приведет лишь к напрасным расходам.

Скорпион
В целом день удачный, но мелкие недоразумения не исключены. Старайтесь все возникающие проблемы решать как можно быстрее, не откладывая. Вам нравится быть окруженным единомышленниками, получать их поддержку и одобрение, но самостоятельные действия оказываются более эффективными, чем совместные.

Стрелец
В первой половине дня не принимайте важных решений. Это спокойное время отлично подходит для того, чтобы разобраться с текущими делами, навести порядок на работе и дома, решить организационные вопросы. Руководителям удастся найти общий язык с подчиненными, рядовые сотрудники неплохо справятся с полученными поручениями, но говорить о каких-то выдающихся успехах в данный период не приходится.

Козерог
Этот день связан с большим количеством встреч, как запланированных, так и неожиданных. Вы способны справиться не только с собственными, но и с чужими проблемами, и люди этим пользуются. Возможно получение важных известий издалека; некоторые представители знака отправятся в дорогу.

Водолей
Это спокойный день, позволяющий продолжить начатое ранее. С новыми проектами лучше не торопиться, уж слишком велика вероятность разнообразных осложнений. Вы очень требовательны к другим, но не к себе – это ведет и к трудностям в отношениях, и к ошибкам в работе. Так что постарайтесь избегать двойных стандартов.



Рыбы
Подходящий день для любых дел, требующих творческого подхода. Те, кто занят в сфере искусств, будут чувствовать подъем и прилив сил. Вы сможете выразить себя нетривиальным способом, показать свои способности и привлечь внимание.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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