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Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:01, 14 апр 2022

Трудно будет что бы то ни было сохранить в секрете. Этот день подходит для того, чтобы разоблачить тайных врагов, разобраться в каких-то непростых ситуациях. Если вы стремитесь к новым знакомствам, посещайте светские мероприятия, не стесняйтесь привлекать к себе внимание.

День отлично подходит для начала отношений. Возможно романтическое увлечение, которое сыграет важную роль в вашей жизни, положит начало переменам в ней. Можно отказываться от старых увлечений, связей, целей и планов – на смену им придут новые.

Овен
Присутствуют определенные проблемы в деловых и личных отношениях, но вы предпочитаете не замечать их и во всем, что преподносит этот день, видите только хорошее. Что ж, это правильный подход; жизнерадостность и оптимизм помогают вам привлекать на свою сторону людей, с помощью которых можно многого добиться.

Телец
Важно настроиться на практический лад: если вы этого не сделаете, то весь день проведете в приятных, но совершенно пустых фантазиях. У вас отлично получается отрываться от земли (разумеется, только мысленно) и строить воздушные замки так, что все начинают верить в их существовании. Но рано или поздно придется доказывать реальность всего, о чем вы рассказывали –вот тут-то и возникнет неловкая ситуация.

Близнецы
Противоречивый день. С одной стороны, вы чрезвычайно нетерпеливы, порой агрессивны, не склонны к тактичности и деликатности. Вашим врагам (и тем, кого вы по каким-то причинам сочтете таковыми) можно только посочувствовать. С другой стороны, порой вам удается настроиться на миролюбивый и конструктивный лад, и именно в это время вам подворачиваются самые интересные возможности. Удачливые представители знака не упустят шанс навести порядок в профессиональных и личных делах.

Рак
День подходит для работы, с решением профессиональных задач вы справляетесь блестяще. Возможно начало плодотворного сотрудничества или получение заманчивых коммерческих предложений. Не исключены значительные денежные поступления, можно делать долгосрочные инвестиции.

Лев
Этот день связан с накоплением жизненной энергии. Уже в первой его половине вы почувствуете прилив сил, и это – только начало. Возможным становится решение самых сложных проблем, получение ответов на вопросы, которые долго не давали вам покоя. Если в последние дни возникали разногласия с любимым человеком, сейчас можно легко положить конец спорам и восстановить гармонию.


Дева
Первая половина дня отличается благоприятным эмоциональным фоном, и потому хорошо подходит и для важных дел, и для деловых контактов. Кроме того, в это время можно проводить деловые переговоры, обсуждать серьезные вопросы. Вместе с единомышленниками вы приходите к правильным выводам.

Весы
Не торопитесь доверять новым знакомым: они не столь хороши, как кажется на первый взгляд, и уж точно не станут для вас надежными деловыми партнерами и верными союзниками. Есть опасность неудачных сделок, финансовых потерь. Можно продолжать начатые ранее дела, однако следует быть готовым к тому, что и в них могут возникнуть трудности.
Скорпион
Чем бы вы ни занимались сегодня, нужно помнить об осторожности и быть очень внимательными. Даже самые мелкие ошибки и просчеты могут сказаться на вашем будущем. Отправляясь на важную встречу, обратите внимание на свой внешний вид — любые изъяны вызовут негативную реакцию собеседника.

Стрелец
День неоднозначный. С одной стороны, вы легко добиваетесь поставленных целей, отлично справляетесь с решением даже сложных задач. С другой – настроение оставляет желать лучшего, из-за любого пустяка вы огорчаетесь не на шутку, а уж ваше раздражение порой и вовсе беспричинно.

Козерог
Вы стараетесь следовать правилам и не нарушать традиций, идете по проторенному пути, а не ищите свой собственный. Такая тактика вполне оправдана, поскольку позволяет избежать ошибок, однако нужно быть готовым к тому, что плоды она принесет не сразу. День подходит для покупки дорогих, статусных вещей; если вы собираетесь обновить гардероб, отдайте предпочтение одежде в классическом стиле.

Водолей
Вы не откладываете решение важных вопросов, даже если окружающие убеждают вас, что для спешки нет причин, и правильно делаете. Целеустремленность и настойчивость помогают вам преодолеть преграды, перед которыми отступили другие. Хорошо проходят встречи с влиятельными людьми, удается найти инвесторов и спонсоров. Можно приступать к реализации масштабных бизнес-проектов.



Рыбы
Это неудачный день: вы идете на поводу у своих амбиций и самых низменных желаний. Многие Рыбы совершают поступки, о которых позже будут жалеть. Вам трудно противостоять соблазнам; а вот людям, умеющим хитрить и плести интриги, очень легко управлять вами.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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