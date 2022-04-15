Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:02, 15 апр 2022

День будет складываться напряженно и трудно. Основная причина этого – неблагоприятные эмоциональный фон, трудности в общении. Люди, совсем недавно отлично понимавшие друг друга, сегодня ссорятся из-за пустяков; недоброжелатели же даже не пытаются скрыть своего враждебного отношения. Попытки помирить всех или хотя бы избежать открытого конфликта едва ли будут успешными.







Влюбленные ссорятся часто и самозабвенно, как будто совершенно не дорожат ни чувствами друг друга, ни сложившимися отношениями. О многих словах, сгоряча сказанных в этот день, позже придется пожалеть



Овен

День обещает кардинальные перемены в личной жизни представителям знака, пока не встретившим свою «половинку». Пришло время судьбоносных знакомств, встреч, каждая из которых может положить начало новому головокружительному роману. Вы неотразимы и знаете это; лишь немногим удается противостоять вашему обаянию.



Телец

Неудачный день. Вы знаете, что нужно делать, но не испытываете ни малейшего желания заниматься тем, что вам не интересно. Трудитесь вы спустя рукава, часто совершаете ошибки, многое бросаете незавершенным. Очень утомительными оказываются любые поездки.



Близнецы

Вероятен неожиданный успех, удастся благополучно завершить дело, довести которое хоть до какого-нибудь финала вы уже отчаялись. День благоприятен с финансовой точки зрения, возможны значительные денежные поступления. Не исключено, что именно в этот день вы заключите сделки, которые долго будут приносить вам прибыль.



Рак

Не торопитесь! Это один из тех дней, когда действовать нужно неспешно и осторожно. Нежелательно браться за новые дела, особенно если они связаны с риском: все, что может пойти не так, скорее всего, именно не так и пойдет. Рассчитывайте, в первую очередь, на собственные силы: ваши помощники, руководствуясь самыми благородными мотивами, будут делать совсем не то, чего вы от них ожидаете.



Лев

Вы не боитесь трудностей, и это очень кстати – они сегодня непременно возникнут. Изобретательность помогает найти выход из таких сложных ситуаций, что недоброжелатели только руками разводят от удивления. Надо сказать, что свои незаурядные таланты вы сегодня используете в исключительно благородных целях.





Дева

С людьми, занимающими более высокое положение, вы ведете себя почти вызывающе – неудивительно, что день оказывается не самым подходящим для урегулирования спорных вопросов. Состояние финансовых дел оставляет желать лучшего, к тому же вы склонны вкладывать деньги в сомнительные предприятия.



Весы

Этот день обещает значительные перемены к лучшему в личной жизни. В первую очередь это касается тех, кто хорошо понимает, чего хочет, и не отказывается от поставленных целей, даже если достичь их сразу не удается. У некоторых Весов появляются очень необычные, смелые идеи, воплощение которых в жизнь принесет блестящие плоды.



Скорпион

Подходящий день для встреч с людьми, симпатию которых вы хотели бы завоевать: сегодня вы на всех производите самое лучшее впечатление. Возможно появление новых интересных обязанностей, не исключено повышение по службе. Представители знака, которые в этот день выходят на новую работу, без труда поладят с коллегами.



Стрелец

Попытайтесь воплотить в жизнь давно возникшие идеи: есть шанс добиться успеха, который отразится на всех областях вашей жизни. Вы полны энергии и склонны совершать спонтанные поступки; это удивляет окружающих, но желающих последовать вашему примеру окажется немало. Будьте готовы проявить лидерские качества, объединить единомышленников и вести за собой сомневающихся, однако не приносите слишком больших жертв, чтобы найти общий язык с теми, кто не готов разделить ваши устремления.



Козерог

Вас готовы поддержать все – даже люди, которые совсем недавно осуждали ваши поступки и подвергали сомнению ваши идеи. Этот день подходит для проведения любых переговоров, обсуждения важных вопросов. Удачны и новые знакомства: вы легко завоевываете симпатии людей, которые вам интересны.



Водолей

День пройдет неплохо, если вы не станете рисковать или браться в одиночку за дела, которые вам явно не по силам. Разумный эгоизм — это именно то, что вам сейчас необходимо; найдите в себе силы противостоять манипуляторам, которые попытаются воспользоваться вашей добротой.









Рыбы

День лучше подойдет для построения планов, чем их воплощения. Подумайте о том, чем следует заняться в ближайшее время, чтобы это принесло удовольствие и помогло расслабиться. Рыб посетит вдохновение, и они смогут придумать и сформулировать идеи, которые окружающие наверняка оценят по достоинству. Но не торопитесь сразу же делиться ими со всеми, даже если будет невмоготу. Лучше отложить это на следующую неделю.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram