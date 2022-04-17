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Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:00, 17 апр 2022

Неплохой день. Для того чтобы избежать трудностей, нужно совсем немного – проявить разумную осторожность и не полагаться на авось. Помните, что серьезные дела не терпят суеты, и не расстраивайтесь из-за многочисленных задержек при реализации важных проектов. Отсрочки можно использовать, чтобы еще раз обдумать свои планы и внести в них необходимые коррективы, а заодно и выяснить, каковы тайные намерения недоброжелателей.

День хорошо подходит для контактов любого рода – от деловых переговоров до дружеских свиданий. Нетрудно произвести хорошее впечатление на других людей, однако следует помнить, что ваши представления о новых знакомых могут быть ошибочными.

Овен
Не торопитесь начинать важные дела: день для этого не подходит. Лучше еще раз обдумать все детали, составить подробный план действий – в этом случае ваши шансы добиться успеха возрастут. Легко удается найти общий язык со старыми знакомыми, а вот на тех, кто видит вас впервые, вы производите не лучшее впечатление.

Телец
Вы должны быть очень осторожны. В этот день на вашем пути могут появиться преграды, преодоление которых отнимет массу времени и сил. Возможны проблемы в общении, вам далеко не всегда удается спокойно донести свою точку зрения до окружающих. В такой день нежелательно принимать важные решения, в особенности – касающиеся сотрудничества, совместной деятельности, а также вступления в брак.

Близнецы
Этот день преподнесет немало сюрпризов и профессионального, и личного характера. Поначалу вы будете удивляться, а потом начнете воспринимать все происходящее как должное, и даже не слишком обрадуетесь, получив предложение, о котором могли только мечтать. Вероятны интересные знакомства, возможно начало романтических отношений.

Рак
Первая половина дня благоприятна – это время плодотворной работы, конструктивного делового общения. Не возникает проблем с решением актуальных задач, как бы сложны они ни были. Это время подходит для общения с чиновниками, представителями государственных органов. Возможны интересные деловые предложения, но вы не торопитесь соглашаться на них, набиваете себе цену, и правильно делаете.

Лев
Ваше умение не только понимать людей, но и принимать их такими, какие они есть, сослужит вам хорошую службу. Сегодня вы сделаете много полезного и для себя, и для окружающих, позаботитесь о тех, кто в этом нуждается, и не будете огорчены неблагодарностью. Подходящий день для участия в общественных мероприятиях. Некоторые представители знака сделают первые шаги в политике.


Дева
Будьте очень осторожны в общении: есть риск сказать нечто, что покажется окружающим крайне неприятным, неуместным или нанесет удар по вашей репутации. Сегодня вы более обычного склонны к совершению импульсивных, необдуманных поступков, результаты которых окажутся совсем не такими, как вам хотелось бы.

Весы
Нелегко будет избежать ссор, и приходится признать, что часто именно вы будете их виновником. Старайтесь хотя бы не говорить первого, что приходит в голову – особенно если имеете дело с руководством и влиятельными людьми. Если есть возможность отложить важные встречи и переговоры, стоит поступить именно так.

Скорпион
Несмотря на то, что день этот будет довольно сложным, не торопитесь записывать его в неудачные. У вас будет возможность реализовать задуманное и шанс преуспеть в совершенно новом деле. Однако действовать нужно очень быстро – иначе возможностью, открывшейся перед вами, воспользуется кто-то другой.

Стрелец
Благоприятный день. Звезды помогают вам в решении самых разных задач. Возможно получение денег, которым немедленно будет найдено разумное применение. Можно отправляться в путешествие: звезды обещают, что оно будет приятным.

Козерог
Неблагоприятный день, полный пустых ожиданий, планов, которые не удастся реализовать, напрасных надежд. Вы пытаетесь спрятаться от неприятностей за стеной иллюзий – но она разрушается, рискуя похоронить под собой ваше душевное равновесие. Не стоит в этот день принимать важные решения, сжигать за собой мосты.

Водолей
Очень сложный день для общения. Если у вас назначены какие-то встречи, готовьтесь к ним максимально серьезно. Не стоит полагаться на свою способность импровизировать, принимать решение в зависимости от ситуации. Могут возникнуть серьезные разногласия с женщинами. Массу времени отнимает обсуждение незначительных вопросов.



Рыбы
Благоприятный день для романтических свиданий, общения с представителями противоположного пола. Гармонично складываются семейные отношения, давно сложившиеся пары могут внести в свою жизнь нечто новое, освежить чувства. В первой половине дня возможны мелкие неприятности, но вы не станете переживать по этому поводу и найдете способ успокоить того, кто расстроился всерьез.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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