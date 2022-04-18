Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:00, 18 апр 2022

Начало дня благоприятно для общения, могут хорошо проходить самые разные встречи. Легко поладить и со старыми знакомыми, и с теми, кого вы видите впервые. Не исключено начало романтических отношений, которые будут развиваться гармонично и ровно, без конфликтов.







Вторая половина дня – отличное время для полезных дел. Нетрудно будет решить какие-то практические задачи, добиться нужных результатов. Не исключены небольшие, но очень своевременные денежные поступления. Они позволят сделать какие-то незапланированные покупки.



Овен

Неплохой день для работы. Удается разобраться в сложных ситуациях, положить конец недоговоренностям в отношениях с союзниками, по-новому расставить акценты в делах. Профессиональные успехи окрыляют, вы стремитесь к новым и новым вершинам, и едва ли конкуренты смогут с вами тягаться.



Телец

С любыми важными делами будет проще справиться, если вы возьметесь за них в первой половине дня. Это время подходит для решения любых вопросов, представляющих для вас интерес. Возможны подарки, приятные сюрпризы. Любые развлекательные мероприятия с вашим участием проходят хорошо.



Близнецы

Вы чувствуете, что способны на многое – и это действительно так. День благоприятен для проявления инициативы во всех сферах жизни; если вы будете достаточно настойчивы, все получится по-вашему. Однако помните, что осторожность все же не помешает, и не торопитесь доверять людям, которых плохо знаете – к сожалению, высока вероятность, что первое впечатление будет неверным.



Рак

Секрет успеха – в умеренности. Этот принцип вам не очень-то по вкусу, но он и только он позволит вам сегодня получить желаемое, избежать неприятностей, не совершить непоправимых ошибок. Желательно воздержаться от расходов и незапланированных покупок, а также ограничиться только самыми необходимыми поездками.



Лев

Этот день удачен. Вы щедро делитесь с окружающими хорошими идеями, радуетесь, оказавшись в центре внимания, с удовольствием слушаете комплименты и любовные признания. Можно отправляться на светские мероприятия, если хочется расширить круг общения или просто хорошо провести время: встречи возможны самые неожиданные и очень приятные.





Дева

Хочется стабильности, предсказуемости и ясности, но ни на что из перечисленного рассчитывать не приходится. Желающим заработать придется ловить рыбку в мутной воде, и невод вы закинете не раз, прежде чем улов вас устроит. Обостряется конкурентная борьба, ваши соперники готовы воспользоваться нечестными методами.



Весы

Деловые переговоры проходят совсем не так, как вы ожидали. Соглашения, на которые вы возлагали большие надежды, не будут заключены. Есть опасность разрыва с давними деловыми партнерами, а поиск новых займет немало времени. Нежелательно встречаться с потенциальными работодателями, вступать в новую должность. Предложения, которые на первый взгляд кажутся интересными, не оправдают ваших ожиданий.



Скорпион

Если вы хотите добиться успеха, готовьтесь действовать быстро – времени на размышления звезды вам сегодня не оставляют. Возможны трудности в общении с руководством и коллегами, иногда разногласия на работе принимают столь серьезный характер, что впору задуматься о поисках нового места.



Стрелец

День отлично подходит для больших и важных дел. Если вы будете настойчивы и изобретательны, то сможете довести до конца то, что оказалось не по силам другим.



Козерог

Первая половина дня благоприятна. Воспользуйтесь этим для того, чтобы воплотить в жизнь свои замыслы — в последующие часы сделать это будет значительно труднее. Появляются новые дела и обязанности, но больше всего вас огорчает необходимость иметь дело с людьми, которые вам неприятны.



Водолей

Вы вызываете у окружающих неподдельный интерес, и в этом нет ничего удивительного – уж очень вы оригинальны, непредсказуемы и ни на кого не похожи. Представители противоположного пола проста не могут не обратить на вас внимания; некоторые из них становятся по-настоящему навязчивыми, но можно найти и тех, чье общество будет приятно.









Рыбы

Эмоциональный фон дня неблагоприятен. Что бы ни происходило в течение дня, вы чувствуете себя недовольными, а порой и обманутыми. Поступки близких вас разочаровывают. Когда вы пытаетесь давать советы, их никто не слушает. Многие дела, которыми вы занялись бы с удовольствием, приходится поручать другим, а собственное время тратить на то, что кажется катастрофически скучным. Желательно сосредоточиться на том, что действительно важно: так будет легче забыть о неприятных мелочах.





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