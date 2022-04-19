Гороскоп на сегодня, 19 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:00, 19 апр 2022

Нейтральный день, к ритму которого нетрудно приспособиться. Желательно навести порядок в отношениях с деловым окружением, выбрать людей, достойных доверия – их поддержка вам очень пригодится. Провокации не исключены, но пока они носят скорее шуточный характер и не приводят к каким-то серьезным проблемам.







Многим свойственна тяга к новым ощущениям. Трудно сопротивляться обаянию новых знакомых, увлечения и симпатии развиваются стремительно, но здравый смысл не дает им выйти за приемлемые рамки, стать угрозой для существующих отношений или помехой для выполнения обязательств.



Овен

Овны настроились на боевой лад, и можно только пожалеть тех, кто рискнет встать на пути у представителей знака. Вы честолюбивы и амбициозны, не желаете замечать препятствия, стараетесь преодолеть любые трудности как можно быстрее. Энергия и целеустремленность прибавляют вам обаяния, к которому сегодня никто не может остаться равнодушным.



Телец

Начало дня – благоприятное время для сотрудничества, общения, неформальных встреч. Именно в это время подходит для улаживания сложных вопросов, в том числе финансовых и имущественных. Постепенно настроение будет портиться, все труднее будет выбросить из головы мрачные мысли. Ваш пессимизм заразителен.



Близнецы

Информация, полученная в начале дня, заставит поволноваться. Придется решать немало сложных вопросов, причем едва ли кто-нибудь сможет помочь вам в этом хотя бы советом. Огорчает состояние финансовых дел: денежные поступления далеко не так значительны, как вы ожидали.



Рак

Благоприятный день для работы, с решением профессиональных задач вы справляетесь блестяще. Очень остра деловая интуиция, благодаря ей вы действуете правильно, даже если на размышления нет времени. Хорошо проходят переговоры, возможно получение ценной информации.



Лев

День будет интересным – и таким его сделаете именно вы. Творческий подход к любым делам позволяет не только достичь нужных результатов, но и научиться чему-то новому, а заодно найти новых союзников. Очень остра интуиция, если вы прислушаетесь к ее подсказкам, то не допустите ошибок даже в самых сложных ситуациях.





Дева

Благоприятный день, удачный и интересный. Вы сможете многому научиться, если будете держаться поближе к знающим и опытным людям, и без всякого стеснения задавать любые интересующие вас вопросы. Не исключены разногласия с руководством, особенно в первой половине дня, когда даже лучшие ваши идеи не будут получать ожидаемой поддержки.



Весы

Спокойный день, хорошо подходящий для завершения дел и подведения итогов. Не нужно никуда спешить, есть время обдумать сложившуюся ситуацию, скорректировать планы. Вы даете отличные советы – окружающие быстро замечают это и обращаются к вам не только по пустячным, но и по серьезным поводам.



Скорпион

Приятный и интересный день, отлично подходящий для дружеских контактов, общения в неформальной обстановке. Вы легко находите общий язык даже с теми, кого видите впервые, производите чрезвычайно благоприятное впечатление для новых знакомых. И пусть романтическое увлечение будет мимолетным – оно все равно принесет вам радость.



Стрелец

Вам нужно многое сделать, поэтому чем раньше вы составите план на день и чем точнее будете ему следовать, тем лучше. Не тратьте время на пустые разговоры; желающих пообщаться с вами достаточно, но немало среди них и тех, кто просто хочет использовать вас в своих интересах. Денежные поступления возможны, но суммы, которые вы получите, едва ли будут значительными.



Козерог

День отличается неблагоприятным эмоциональным фоном. Вы близко к сердцу принимаете любую, даже незначительную неудачу, начинаете сомневаться в том, что выбрали правильный путь. Для многих представителей знака этот день будет связан с разочарованием в человеке, которому они полностью доверяли. Нежелательно решать финансовые вопросы, делать крупные покупки.



Водолей

Влияние позитивных тенденций будет выше в первой половине дня, именно это время можно использовать для важных дел, встреч, на которые вы возлагаете большие надежды, общения с людьми, которые вам небезразличны. Не стоит забывать и о себе: данный период подходит для занятий спортом, оздоровительных и профилактических мероприятий.









Рыбы

Этот день в целом неплох, только утро несколько нарушает общую благоприятную картину. Вас одолевают мрачные мысли – найдите в себе силы сопротивляться им, не впасть в уныние. Не позволяйте окружающим манипулировать вами, принимайте решения самостоятельно.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram