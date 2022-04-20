Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:00, 20 апр 2022

Благоприятный день для активного отдыха, поездок и прогулок, а также занятий спортом. Крайне нежелательно праздно проводить время, сидеть без дела: от этого портится настроение, возрастает раздражительность. Можно попробовать что-то новое, начать учиться тому, что давно интересовало. Небольшие покупки будут удачными, а вот с крупными приобретениями лучше не спешить: они, скорее всего, не оправдают ожиданий.







Эмоциональный фон нестабилен, многим трудно будет сохранять душевное равновесие. В этот день лучше не вести важных разговоров, не выяснять отношения с близкими людьми.



Овен

Если вы не будете торопиться и принимать опрометчивые решения, то сможете в этот день сделать немало полезного. Кроме того, важно руководствоваться собственным, а не чужим мнением – ведь именно вы понимаете, как следует действовать в сложившейся ситуации, а окружающие об этом даже не догадываются.



Телец

Самое время взяться за какое-нибудь интересное дело; не сомневайтесь, что помощники и единомышленники скоро подтянутся. Это благоприятный день для поездок и встреч с людьми, прибывшими издалека. Можно обсуждать любые важные вопросы: конфликта не возникнет, а найти решение удастся. Хороший день для покупки предметов интерьера, украшения жилища, а также организации разнообразных торжественных и развлекательных мероприятий, вечеринок и праздников.



Близнецы

День довольно сложный, не подходящий для важных и ответственных дел. Нежелательно принимать важные и ответственные решения, совершать поступки, которые могут иметь серьезные последствия. В общении с руководством будьте предельно корректны, не допускайте фамильярности, не давайте воли эмоциям. Есть опасность испортить себе репутацию.



Рак

В этот день вас будет очень радовать отношение окружающих. Всюду ваше появление вызывает ажиотаж, вас окружают вниманием и заботой. Ваши желания не остаются незамеченными – более того, они исполняются, причем в нужной форме и в самый подходящий момент. При этом роль звезды вас ничуть не утомляет.



Лев

Необходима разборчивость в контактах: доверять в этот день можно только тем, в чьей преданности вы абсолютно уверены. Есть риск стать жертвой мошенничества, потерять значительную сумму, поэтому вы поступите мудро, если откажетесь от участия в финансовых аферах, заключения сомнительных сделок.





Дева

Подходящий день для того, чтобы взяться за дела, которые вы долго откладывали, решить бытовые проблемы. Справляться с домашними делами в одиночку не придется, близкие охотно придут вам на помощь. Появляются оригинальные идеи, в том числе – касающиеся дизайна интерьера, обустройства жилища. Сегодня вы готовы пренебречь комфортом ради красоты.



Весы

Эмоциональный фон этого дня неблагоприятен, трудно будет избавиться от мнительности, подозрительности, беспричинной тревожности. К тому же многие представители знака становятся рассеянными, забывают не только о пустяках, но и о важных вещах, запланированных делах и встречах. Трудно договориться с коллегами и руководством, шансы отстоять свою точку зрения в спорах минимальны. Любая полученная в этот день информация должна быть тщательно проверена: есть опасность, что вас нарочно вводят в заблуждение.



Скорпион

Вы предпочли бы действовать самостоятельно, но сегодня это едва ли удастся: уж слишком много вокруг желающих вам помочь. Будьте разборчивы – некоторые из тех, кто сегодня заявляет, что предан вам душой и телом, вскоре потребуют платы за свои услуги. Нежелательно давать обещания, подписывать документы о долгосрочном сотрудничестве.



Стрелец

День нестандартных решений, оригинальных поступков, которые могут озадачить окружающих, но вам непременно пойдут на пользу. Вы легко находите общий язык с людьми творческого склада, а вот с теми, кто во всем предпочитает придерживаться заведенного порядка и следовать традициям, поладить будет значительно сложнее.



Козерог

Вам не терпится достичь новых целей, и вы готовы устранить любую преграду, возникающую на пути. Ваших недоброжелателей можно только пожалеть: если вы выйдете из себя, от них не останется ни рожек, ни ножек. Плохо лишь то, что из-за своей эмоциональности вы способны разрушить вполне стройные деловые конструкции, лишая себя тем самым и будущей прибыли, и возможности подняться по карьерной лестнице.



Водолей

Вы крайне неохотно идете на уступки, хотя признаете, что они необходимы. Чем дольше вы упорствуете, тем больше сами себе создаете проблем; подумайте, не пора ли отступить. Много времени отнимают встречи с людьми, которые вам не слишком приятны, но обладают определенным влиянием и могут повлиять на развитие вашей карьеры. Избегайте любых проявлений фамильярности, не нарушайте общепринятых правил этикета.









Рыбы

Немного подождите: благоприятный момент для исполнения желаний и претворения идей в жизнь наступит позже. Пока же стоит заниматься текущими делами со всей серьезностью и старательностью, на которые вы способны. Подходящий день для начала учебы или исследовательской работы.





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