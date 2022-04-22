Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:00, 22 апр 2022

Настраивайтесь на работу: этот день обещает быть хорошим для тех, кто готов трудиться. Легкие успехи маловероятны, равно и решение всех проблем благодаря удачному стечению обстоятельств. Важные переговоры желательно назначать на вторую половину дня; в это время многие будут способны к конструктивному диалогу на самые сложные темы.







Отдых не должен быть праздным. Безделье сегодня порождает не только скуку, но и массу негативных эмоций. Поэтому, чем больше у вас сегодня свободного времени, тем больше разнообразных занятий следует на него запланировать.



Овен

Будет нелегко. Это один из тех дней, когда даже самые незначительные победы не даются без борьбы. Очень трудно найти общий язык с деловыми партнерами, посещение семинаров, конференций и светских мероприятий не приносит ни пользы, ни приятных эмоций. Овны, запланировавшие на этот день поездки, должны быть готовы к тому, что в пути придется провести больше времени, чем ожидалось.



Телец

День пройдет сносно, если вы проявите осторожность и откажетесь от участия в сомнительных мероприятиях. Соблазнов и искушений будет много, но и на недостаток здравого смысла вы не можете пожаловаться. Нежелательно решать финансовые вопросы, тратить деньги на покупку ненужных вещей.



Близнецы

Дела идут на лад, влияние позитивных тенденций усиливается. Появляется возможность исправить ранее совершенные ошибки, наладить то, что в последнее время разладилось. Вас ведет интуиция, вы не допускаете промахов, проявляете разумную осторожность в новых начинаниях. День связан с ростом творческого потенциала, появлением хороших идей. Стремитесь вперед и не сомневайтесь, что у вас все получится.



Рак

Это не самый подходящий день для начала новых дел. Успех возможен, но обойдется он очень дорого. К тому же, стремясь во что бы то ни стало реализовать свои планы, вы не замечаете возможностей, воспользовавшись которыми, могли бы добиться куда более впечатляющих результатов.



Лев

Подходящий день для того, чтобы задуматься о будущем – сегодня в вашу голову могут прийти поистине блестящие идеи. К тому же у вас обнаруживаются неожиданные таланты, которым вскоре найдется достойное применение. Во второй половине дня придется проявить настойчивость, чтобы заслужить расположение какой-то влиятельной особы.





Дева

День преподнесет приятные сюрпризы, у Дев появятся новые поводы для радости и основания для оптимизма. Хотя старые проблемы пока остаются нерешенными, становится ясно, как к ним подступиться, появляются новые планы и цели. Представители знака, занятые поиском работы, могут получить заманчивые и выгодные предложения.



Весы

Плодотворный и интересный день, вы неплохо проведете время. Весам удается опередить конкурентов, используя какие-то нестандартные решения. Можно начинать новые проекты, чем оригинальнее они будут, тем лучше. Многие Весы в этот день приобретут полезные знания и навыки; особенно приятно, что ценный опыт не будет горьким.



Скорпион

День подходит для заключения крупных сделок, в том числе – связанных с недвижимостью. Удачно проходят переговоры с зарубежными партнерами, деловые и развлекательные поездки за границу складываются наилучшим образом. Финансовая картина благоприятна, вы мудро распоряжаетесь деньгами.



Стрелец

Благоприятный день для любой творческой деятельности, занятий спортом, отдыха на свежем воздухе. Вы бодры и веселы, рядом с вами никому не удастся заскучать. Даже если не будет никакого достойного повода, вы устроите настоящий праздник для близких, поднимете настроение тем, кто загрустил, вернете веру в любовь тому, что отчаялся найти свою «половинку».



Козерог

Если вам нужно обдумать какой-то важный вопрос, обязательно займитесь этим сегодня. Можно не сомневаться, что вы учтете все факторы, заслуживающие внимания, и придете к правильным выводам. Сегодня вы можете позволить себе давать советы, вмешиваться в чужие дела – все это идет только на пользу.



Водолей

День проходит неплохо; более того, вам по силам сделать его по-настоящему ярким и запоминающимся. Очень хорошо проходят поездки и экскурсии, новые впечатления оказываются приятными. Вдали от дома возможны и интересные встречи, и удачные покупки.









Рыбы

День неплохой, но стоит иметь в виду, что первая его половина гораздо удачнее второй, поэтому важные дела откладывать не следует. Утро стоит посвятить общение с людьми, симпатию которых вы хотели бы завоевать: вам удастся произвести самое благоприятное впечатление. Возможны денежные поступления, получение награды за ранее проделанную работу. Однако и расходы будут значительными (и не всегда оправданными).

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