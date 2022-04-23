Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:00, 23 апр 2022

Негативные тенденции набирают силу, напряженность растет, и все чаще возникают ситуации, заставляющие злиться и обижаться на самых близких людей. Постарайтесь избегать необдуманных поступков – их последствия могут быть весьма печальными. В отношениях влюбленных не все гладко, однако угрозы действительно сильным чувствам нет.







Можно рассчитывать на помощь и поддержку родственников и старых друзей. Вероятно получение подарков или удачное приобретение ценных вещей, которые будут служить вам долгое время. Не полагайтесь на советы малознакомых особ – только те, кого вы хорошо знаете, заслуживают доверия.



Овен

Возрастает интерес ко всему, что происходит вокруг, многие Овны озабочены чужими проблемами больше, чем собственными. Представители знака с огромным энтузиазмом берутся за решение глобальных задач, борются за справедливость и равноправие, стараются сделать мир лучше. Неудачи не расхолаживают Овнов, а лишь подогревают их энтузиазм.



Телец

Неплохой день. Хотите сделать его еще лучше? Почаще хвалите окружающих, делайте им комплименты. Ваше доброе слово приятно не только кошке! Подходящий день для начала нового дела, но только в том случае, если вы совершенно уверены в надежности своих помощников. Если нет – лучше все отложить; если вы будете трудиться в одиночку, могут возникнуть недоразумения.



Близнецы

Преобладает влияние позитивных тенденций, день преподносит приятные сюрпризы. Вероятен значительный прогресс в работе, возможно получение интересных деловых предложений. Заключенные в этот день соглашения помогут увеличить доходы.



Рак

Способность влиять на окружающих поможет вам в достижении целей. В стороннем конфликте предстоит стать судьей – к вам обратятся, как к независимому арбитру. Не старайтесь произвести впечатление своим экстравагантным видом и броскими манерами. Есть вероятность, что это не оценят, но появится повод для пересудов.



Лев

Сосредоточьтесь — этот день требует серьезного и ответственного отношения к любым делам. Возможны разногласия с коллегами, даже с проверенными союзниками трудно найти общий язык, профессиональные споры возникают чаще обычного, и вам не всегда удается отстоять свою точку зрения. Многие Львы позволяют себе резкие высказывания, о которых позже придется пожалеть, ведут себя почти вызывающе.





Дева

Вам не везет в начале дня, и едва ли повезет в конце. Все валится из рук, ломается техника, теряются ценные вещи. Возможны проблемы с транспортными средствами, не исключены неприятные происшествия в дороге.



Весы

Коллеги могут преподнести неприятные сюрпризы, но едва ли им удастся вывести вас из равновесия: все испытания вы принимаете стоически, к возникающим трудностям относитесь философски, а за решение сложных задач беретесь с завидным энтузиазмом. За профессиональные победы, одержанные в этот день, благодарите себя, а не стечение благоприятных обстоятельств; награда же будет соответствовать приложенным усилиям.



Скорпион

День, когда прямой путь к цели оказывается самым коротким и приятным. Правда, порой вам приходится иметь дело с людьми изворотливыми и коварными, но вы быстро одерживаете над ними верх. Полезны контакты с влиятельными особами – среди таких людей вы найдете не только союзников и покровителей, но и вдохновителей.



Стрелец

В целом день неплохой, но жизненный потенциал снижен, и вам следует поберечь себя. Постарайтесь выспаться, сведите нагрузки к разумному минимуму. Желательно воздержаться от употребления спиртных напитков – их влияние на организм сейчас особенно губительно.



Козерог

Вам предстоит решить сложную, но увлекательную задачу. Поначалу, просто не зная, с какой стороны подступиться к делу, вы будете переживать не на шутку, но позже все же разберетесь, что к чему, и сможете достичь цели. Неожиданно появляются доброжелатели и помощники; они искренне хотят быть вам полезными, но нуждаются в постоянном присмотре.



Водолей

Избегайте контактов с влиятельными людьми, старайтесь лишний раз не попадаться на глаза руководству. Трудно оказывается договориться о каких-то совместных действиях с коллегами и деловыми партнерами, и это наносит ущерб делу, которое для вас особенно важно. Нежелательно заключать сделки, делать крупные покупки. Возможны поломки бытовой техники, транспорта. Однако при всех этих неблагоприятных обстоятельствах вам удается сохранить хорошее настроение и оптимизм, и это помогает в преодолении многих проблем.









Рыбы

Вы весьма абициозны и сосредоточены на достижении профессиональных целей. Представители знака получают своеобразное удовольствие от острой конкурентной борьбы, не бояться бросить вызов сильным мира сего. Такое поведение привлекает всеобщее внимание, Рыбы находят новых союзников и даже покровителей.

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