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Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:00, 24 апр 2022

Непростой и даже опасный день. Дело в том, что даже люди, которые обычно смотрят на вещи реально и не питают иллюзий, склонны выдавать желаемое за действительное и фантазировать, вместо того чтобы действовать. В результате много сил и времени тратится на заведомо безнадежные проекты, а на решение практических задач не хватает энергии. К тому же многие переоценивают свои возможности, пытаются изменить обстоятельства, вместо того чтобы извлечь из них пользу.

Старайтесь держаться подальше от тех, кто старается увлечь вас обещаниями, завоевать вашу симпатию с помощью комплиментов. Сегодня многим трудно будет распознать неискренность, понять, кто говорит правду, а кто лжет.

Овен
Влияние неблагоприятных тенденций порой дает о себе знать, но все же день проходит неплохо. Ваша задача – не бросать начатые дела и никому не поручать их, поскольку справиться со всем по силам только вам. Возможно получение помощи, в том числе и материальной, от друзей и старых знакомых. Велика вероятность удачных сделок.

Телец
Очень непросто складываются отношения с любимым человеком. Влюбленных Тельцов ожидает день трудный, напряженный и утомительный. Одинокие представители знака, напротив, могут рассчитывать на благоприятные перемены в личной жизни: высока вероятность новых знакомств и увлечений. Уделив внимание семейным делам, вы порадуете близких.

Близнецы
Подходящий день для начала какого-то интересного дела, пусть и не слишком полезного. Плодотворно проходят дискуссии, даже в случае разногласий удается удержаться в конструктивном русле и найти компромиссное решение. Вы одинаково плодотворно трудитесь и самостоятельно, и в компании единомышленников.

Рак
Утро открывает новые возможности, приносит идеи, реализация которых позволит достичь профессиональных успехов. Потребуются настойчивость и решительность – и того, и другого у вас в данный момент достаточно. Середина дня дает шанс завязать полезные знакомства, пообщаться с людьми, которые многому вас научат. Собственных ошибок вы не делаете (учитесь на чужих), поэтому день проходит плодотворно.

Лев
Не все идет так, как хотелось бы, но вы обнаруживаете, что и это можно использовать в своих интересах. Ваши импровизации оказываются поистине блестящими, окружающие смотрят на вас с восхищением, а некоторые – и с явным романтическим интересом. День подходит для начала новых отношений; развиваться они будут стремительно, и вас это только порадует.


Дева
Этот день можно использовать и для решения профессиональных проблем, и для домашних дел, и для отдыха. Вы не теряетесь даже в сложной ситуации, быстро приспосабливаетесь к обстоятельствам, сохраняете хорошее настроение.

Весы
Не самый простой день с точки зрения общения: вас очень часто понимают неправильно. Конфликты и ссоры могут возникать из-за пустяков, а вот помириться оказывается неожиданно трудно. Незапланированные визиты людей, которых вы толком не знаете и не слишком хотите видеть, тоже не улучшают настроения.

Скорпион
День требует серьезности, ответственного отношения к делам, вам же хочется вести себя легкомысленно, веселиться и не думать о том, что хоть немного неприятно. Окружающие готовы помочь, но едва ли захотят взять на себя все ваши заботы, так что постарайтесь одолеть свою лень и заняться чем-нибудь полезным. Заранее составленный план действий поможет избежать ненужной суеты.

Стрелец
Если вы хотите избежать трудностей, не вступайте в конфликты с теми, кто может вам навредить. Очень велика опасность навлечь на себя гнев человека мстительного и злопамятного, к тому же весьма влиятельного и изобретательного. Осторожность в высказываниях и разборчивость в контактах поможет избежать многих тревог.

Козерог
Еще один довольно сложный день. Вам никак не удается не только найти общий язык с окружающими, но и просто высказать свою точку зрения в понятной и необидной форме. Помните, что сложившаяся ситуация небезнадежна – сделайте первый шаг навстречу людям, с которыми имеете дело, и они ответят тем же.

Водолей
Нужно собраться с силами: день вам предстоит нелегкий. К сожалению, не приходится рассчитывать на помощь друзей и единомышленников – у них просто не будет возможности прийти вам на выручку, так что действовать придется самостоятельно. Возможны конфликты на работе, разногласия с руководством.



Рыбы
Крайняя осторожность требуется в любых делах, касающихся денег; есть опасность стать жертвой мошенничества, пострадать из-за собственной доверчивости. У многих представителей знака возникают сомнения в правильности сделанного недавно выбора. Помните, сейчас не время метаться из стороны в сторону; если вы не уверены, что находитесь на правильном пути, постарайтесь замедлить движение, но не сходите с него.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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