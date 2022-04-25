Гороскоп на сегодня, 25 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:00, 25 апр 2022

День проходит относительно спокойно. Справиться со многими делами оказывается проще, чем обычно: помогает интуиция, легко принять правильные решения. Будет возможность решить какие-то давние проблемы, навести порядок в делах. Легко запоминается любая информация, которая может пригодиться.



Обратите внимание на сферу финансов: тут возможны проблемы. В первую очередь это касается семейных людей. Могут потребоваться неожиданные расходы, крупные покупки. При этом брать деньги в долг нежелательно.



Овен

День благоприятный, легкий, интересный. В голову приходят интересные идеи, вы немедленно находите им применение. Творческий потенциал очень высок. Можно взяться за какое-то новое дело и не сомневаться, что вы добьетесь в нем успеха. Подходящий день для общения, можно назначать встречи любого рода.



Телец

Многое заставляет вас волноваться и беспокоиться. Вы стараетесь удержать эмоции под контролем, но они слишком сильны, а потому порой выплескиваются в самый неподходящий момент. Нежелательно делать крупные покупки (в особенности – с использованием заемных средств).



Близнецы

Хотя день нельзя назвать из рук вон плохим или особенно сложным, он оставляет неприятное впечатление. Все дело в нестабильности эмоционального фона; вы легко теряете душевное равновесие, расстраиваетесь из-за пустяков, ссоритесь с людьми, с которыми раньше отлично ладили. Вам хочется то остаться в одиночестве, то оказаться среди восторженных поклонников; то просто отдохнуть, то заняться чем-нибудь важным и сложным – и эти противоречивые желания не дают вам покоя.



Рак

Преобладает влияние позитивных тенденций, день складывается для вас очень удачно. Возможно решение сложных профессиональных задач, над которыми вы не одну неделю ломали голову. Благоприятный день для начала сотрудничества с новыми партнерами, смены работы. Вероятны денежные поступления.



Лев

Старайтесь быть на виду: есть шанс, что вас заметит важная особа, благодаря которой вы сможете изменить свою жизнь к лучшему. Это подходящий день для начала сотрудничества с новыми партнерами, встреч с потенциальными работодателями, реализации собственных бизнес-планов. Хотя профессиональные нагрузки очень велики, вы не забываете и о личной жизни: возможно начало романа, который подарит вам много приятных эмоций.



Дева

День начинается позитивно, и в первой его половине вы можете добиться значительных успехов. Дальше, к сожалению, становится хуже — возникают разногласия с влиятельными людьми, вам не удается вовремя прикусить язык, и ваше мнение о важных особах становится им известно. Срочно найдите в себе дипломатические таланты, без них сегодня не обойтись!



Весы

Не стоит всерьез рассчитывать на то, что счастье и радость свалятся вам на голову. Заполучить их можно, но придется немного потрудиться. Лучше всего делать это в первой половине дня – именно это период обещает эффективную деятельность любого рода и благополучное решение любых вопросов.



Скорпион

Найдите себе интересное занятие. Это один из тех дней, когда праздность – верный путь к унынию и подавленности. Хорошо было бы сменить обстановку, побывать в каком-то новом месте, отправиться вместе с друзьями в небольшую поездку. Возможны новые знакомства, при этом вы склонны переоценивать людей, которых видите впервые.



Стрелец

В это день вы можете весьма плодотворно потрудиться, если решите не дожидаться помощи, а действовать самостоятельно. И совсем не обязательно браться за что-то грандиозное: даже из маленького дела вы сможете «вырастить» нечто значимое и достойное внимания. Благоприятна финансовая картина, возможны денежные поступления, но и траты не исключены.



Козерог

На вас ложится очень большая ответственность, многие решения, которые вы принимаете в этот день, будут иметь огромное значение окружающих. Напрасны ваши попытки уклониться, найти себе роль менее судьбоносную: хочешь — не хочешь, а надо вершить судьбу мира или хотя бы некоторой его части.



Водолей

Непростой день. Приходится поломать голову, но интеллектуальный труд доставляет вам массу удовольствия. К тому же в конце концов вы находите решение проблемы и у вас появляется еще один веский повод гордиться собой.



Рыбы

Первая половина дня производит самое приятное впечатление. Вы легко одерживаете победы (в том числе и над весьма влиятельными недоброжелателями), покоряете вершины и чувствуете себя комфортно, что бы ни происходило вокруг. Завязываются новые деловые отношения, не исключено, что со временем они перейдут в личные. Появляются новые задачи, но и о запланированных ранее делах и «текучке» вы не забываете.

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