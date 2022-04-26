Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:01, 26 апр 2022

Начало дня благоприятно и удачно. Это время подходит для новых начинаний. Также можно вернуться к делам, которые прежде не удалось довести до конца. На этот раз все получится. Старайтесь держать себя в руках и сохранять самообладание; если эмоции возьмут верх над здравым смыслом, могут возникнуть проблемы.

Во второй половине дня особенно трудно придется тем, кто предпочитает скрывать свои чувства, ни с кем не делиться тревогами и волнениями. Желательно уделить внимание здоровью, особенно уязвимой будет пищеварительная система.

Овен
Это ваш день. Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы начать работу над каким-то важным и сложным проектом: сегодня он окажется вам вполне по плечу. Удается заручиться поддержкой собственного руководства или представителей государственных инстанций, решение многих вопросов упрощается просто потому, что люди, от которых оно зависит, к вам расположены.

Телец
Неплохой день для решения организационных вопросов и проявления лидерских качеств. Вам удается обнаружить нечто в высшей степени достойное едва ли не в каждом человеке, с которым вас сталкивает судьба. Появляются хорошие идеи, которые встречают поддержку окружающих, однако торопиться с их реализацией все же не стоит.

Близнецы
Вы проведете время с пользой: доведете до конца разнообразные дела, решите ряд организационных вопросов, уладите мелкие недоразумения, возникшие между знакомыми. Возможны неплохие идеи, реализация которых потребует расходов; посоветуйтесь с близкими, прежде чем принять окончательное решение.

Рак
В первой половине дня рассчитывать на везение не стоит; с трудностями вы справитесь, но для этого придется приложить усилия. То же можно сказать и о профессиональных успехах: их достигнут только Раки, которые потрудятся на славу. Но со временем влияние позитивных тенденций усилится, многое станет проще.

Лев
Возможны неожиданные встречи; они могут оказаться не слишком приятными, но наверняка будут полезны. День обещает массу новых знакомств; будьте готовы к тому, что встретят вас по одежке, и уделите особое внимание своему внешнему виду. За своими вещами следите внимательно: вероятны мелкие, но досадные потери.


Дева
День откроет новые перспективы, которые не могут не заинтересовать активных, энергичных и легко увлекающихся представителей знака. Вы можете получить предложение о работе или долговременном сотрудничестве, неожиданно встретиться со старыми друзьями или завести новые интересные знакомства.

Весы
Каждый шаг должен быть обдуманным, каждое решение – взвешенным; без осторожности, предусмотрительности и внимания к деталям в этот день не обойтись. Если хотите получить хороший совет, обращайтесь к незаинтересованным лицам, пусть даже и не располагающим полной информацией о сложившейся ситуации. Не торопитесь браться за новые дела, а если все же взялись – не рассчитывайте на легкие и скорые победы.

Скорпион
Вы действуете энергично и жестко, что помогает быстро решать все возникающие вопросы. Кто-то может осуждать ваше поведение, но это не помешает вам достичь поставленных целей. Можно строить долгосрочные планы: вам удается правильно оценить свои силы и заручиться поддержкой людей, которые смогут оказать вам помощь.

Стрелец
Могут возникнуть серьезные разногласия с окружающими, трудно будет избежать конфликтов на работе и дома. Старайтесь не придавать значения мелочам, сейчас нужно сосредоточиться на том, что действительно важно. Будьте готовы к тому, что решать сложные задачи вам придется самостоятельно, не рассчитывая на помощь со стороны.

Козерог
Утром могут возникнуть трудности, но справитесь вы с ними на удивление быстро. В остальное же время будет преобладать влияние позитивных тенденций, так что день сложится неплохо. Возможны неожиданные встречи с людьми, которые когда-то были вам дороги. Воспоминания могут выбить из колеи, но вы быстро возьмете себя в руки.

Водолей
Очень трудно соответствовать тем требованиям, которые предъявляют к вам мужчины. Появляется желание бросить все и уйти; именно из-за него может быть прекращена работа над неплохим, в общем-то, проектом. Многие решения, которые вы принимаете в этот день, ведут к финансовым потерям.



Рыбы
Обратите внимание на свои отношения с родственниками, позаботьтесь о близких. Дела личные и семейные сегодня выходят на первый план. Некоторые Рыбы с головой погрузятся в домашние заботы, забыв на время и о работе, и о развлечениях. Отправляясь в поездки, имейте в виду, что они займут больше времени, чем ожидалось.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
Читайте также

Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на 11 мая 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 11 мая 2019 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: