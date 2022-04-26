Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:01, 26 апр 2022

Начало дня благоприятно и удачно. Это время подходит для новых начинаний. Также можно вернуться к делам, которые прежде не удалось довести до конца. На этот раз все получится. Старайтесь держать себя в руках и сохранять самообладание; если эмоции возьмут верх над здравым смыслом, могут возникнуть проблемы.







Во второй половине дня особенно трудно придется тем, кто предпочитает скрывать свои чувства, ни с кем не делиться тревогами и волнениями. Желательно уделить внимание здоровью, особенно уязвимой будет пищеварительная система.



Овен

Это ваш день. Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы начать работу над каким-то важным и сложным проектом: сегодня он окажется вам вполне по плечу. Удается заручиться поддержкой собственного руководства или представителей государственных инстанций, решение многих вопросов упрощается просто потому, что люди, от которых оно зависит, к вам расположены.



Телец

Неплохой день для решения организационных вопросов и проявления лидерских качеств. Вам удается обнаружить нечто в высшей степени достойное едва ли не в каждом человеке, с которым вас сталкивает судьба. Появляются хорошие идеи, которые встречают поддержку окружающих, однако торопиться с их реализацией все же не стоит.



Близнецы

Вы проведете время с пользой: доведете до конца разнообразные дела, решите ряд организационных вопросов, уладите мелкие недоразумения, возникшие между знакомыми. Возможны неплохие идеи, реализация которых потребует расходов; посоветуйтесь с близкими, прежде чем принять окончательное решение.



Рак

В первой половине дня рассчитывать на везение не стоит; с трудностями вы справитесь, но для этого придется приложить усилия. То же можно сказать и о профессиональных успехах: их достигнут только Раки, которые потрудятся на славу. Но со временем влияние позитивных тенденций усилится, многое станет проще.



Лев

Возможны неожиданные встречи; они могут оказаться не слишком приятными, но наверняка будут полезны. День обещает массу новых знакомств; будьте готовы к тому, что встретят вас по одежке, и уделите особое внимание своему внешнему виду. За своими вещами следите внимательно: вероятны мелкие, но досадные потери.





Дева

День откроет новые перспективы, которые не могут не заинтересовать активных, энергичных и легко увлекающихся представителей знака. Вы можете получить предложение о работе или долговременном сотрудничестве, неожиданно встретиться со старыми друзьями или завести новые интересные знакомства.



Весы

Каждый шаг должен быть обдуманным, каждое решение – взвешенным; без осторожности, предусмотрительности и внимания к деталям в этот день не обойтись. Если хотите получить хороший совет, обращайтесь к незаинтересованным лицам, пусть даже и не располагающим полной информацией о сложившейся ситуации. Не торопитесь браться за новые дела, а если все же взялись – не рассчитывайте на легкие и скорые победы.



Скорпион

Вы действуете энергично и жестко, что помогает быстро решать все возникающие вопросы. Кто-то может осуждать ваше поведение, но это не помешает вам достичь поставленных целей. Можно строить долгосрочные планы: вам удается правильно оценить свои силы и заручиться поддержкой людей, которые смогут оказать вам помощь.



Стрелец

Могут возникнуть серьезные разногласия с окружающими, трудно будет избежать конфликтов на работе и дома. Старайтесь не придавать значения мелочам, сейчас нужно сосредоточиться на том, что действительно важно. Будьте готовы к тому, что решать сложные задачи вам придется самостоятельно, не рассчитывая на помощь со стороны.



Козерог

Утром могут возникнуть трудности, но справитесь вы с ними на удивление быстро. В остальное же время будет преобладать влияние позитивных тенденций, так что день сложится неплохо. Возможны неожиданные встречи с людьми, которые когда-то были вам дороги. Воспоминания могут выбить из колеи, но вы быстро возьмете себя в руки.



Водолей

Очень трудно соответствовать тем требованиям, которые предъявляют к вам мужчины. Появляется желание бросить все и уйти; именно из-за него может быть прекращена работа над неплохим, в общем-то, проектом. Многие решения, которые вы принимаете в этот день, ведут к финансовым потерям.









Рыбы

Обратите внимание на свои отношения с родственниками, позаботьтесь о близких. Дела личные и семейные сегодня выходят на первый план. Некоторые Рыбы с головой погрузятся в домашние заботы, забыв на время и о работе, и о развлечениях. Отправляясь в поездки, имейте в виду, что они займут больше времени, чем ожидалось.

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