Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:00, 28 апр 2022

Неплохой день для работы, а также для решения любых задач, которые требуют широкого кругозора, знаний в разных областях. Можно учиться новому: то, что может пригодиться, запоминается быстро.







Интуиция подсказывает, что сейчас стоит делать, а что лучше отложить. Многим это помогает избежать опасностей, принять правильное решение в непростой ситуации. Стоит уделить внимание здоровью: профилактические процедуры очень эффективны. Не бойтесь менять имидж, экспериментировать – результат вас порадует.



Овен

День складывается удачно, едва ли что-то помешает вам достичь поставленных целей. Ваша деловая интуиция очень остра, именно благодаря ей вы быстро принимаете правильные решения, пока ваши недоброжелатели и соперники пребывают в растерянности. На деловых переговорах проявите дипломатические способности – это принесет пользу.



Телец

День принесет много мелких неприятностей, досадных недоразумений, неудачных совпадений. Это можно не принимать близко к сердцу, но считаться с влиянием неблагоприятных тенденций все же приходится. Не стоит планировать на этот день ничего важного; серьезные дела, требующие высокой концентрации внимания, лучше отложить.



Близнецы

Вы тактичны и деликатны, с близкими – безгранично терпеливы, с малознакомыми людьми – столь же безгранично вежливы. Никто не выведет вас из равновесия, не заставит рассердиться или вспылить. День как нельзя лучше подходит для решения важных вопросов как личного, так и профессионального характера. Можно заключать сделки. День также подходит для начала учебы, покупки необходимой литературы.



Рак

Умеренность, сдержанность и самоконтроль – вот те качества, которые будут вам сегодня просто необходимы. Нельзя идти на поводу у своих желаний, и точно также нельзя давать волю эмоциям, иначе вы окажетесь в крайне незавидном положении. Могут возникнуть серьезные разногласия с руководителем или другим человеком, от которого каким-то образом зависит ваше продвижение по карьерной лестнице.



Лев

В этот день вы проявляете свои лучшие качества и добиваетесь больших успехов. День хорошо подходит для переговоров с влиятельными людьми, обсуждения вопросов, касающихся вашего профессионального роста. Возможны интересные деловые предложения, у некоторых Львов будет шанс снискать славу и признание.





Дева

В целом день складывается неплохо, хотя во второй его половине могут возникнуть разногласия с коллегами и деловыми партнерами, что огорчит самых впечатлительных представителей знака. Девам-руководителям не сразу удастся найти общий язык с подчиненными, добиться правильного выполнения своих распоряжений. Однако все проблемы, возникающие в течение дня, будут так или иначе решены.



Весы

Этот день начинается не самым удачным образом. Вы пребываете в дурном настроении, часто раздражаетесь из-за пустяков. С вами нелегко иметь дело, поэтому окружающие держат дистанцию – вам это не слишком приятно. Возможны конфликты с руководством. Деловые переговоры не увенчаются успехом.



Скорпион

Преобладает влияние позитивных тенденций, день проходит плодотворно. Вы ответственны и серьезны, не допускаете промахов, которые могли бы помешать вам добиться успехов. Многие представители знака берутся за новые дела, с которыми справляются на удивление хорошо. Возможны значительные денежные поступления.



Стрелец

Влияние благоприятных тенденций в этот день будет сильным. У вас будет возможность проявить свои профессиональные качества, способность руководить людьми, творческого потенциала. Подходящий день для обсуждения деловых вопросов в неформальной обстановке, можно найти новых союзников. Помогает добиться успеха умение не тратить время зря.



Козерог

Все неплохо, а местами даже хорошо. Могло бы быть лучше, но вы предпочитаете не жаловаться, а максимально эффективно использовать то, что доступно. Этот день благоприятен для тех, кто хочет открыть новую страницу своей жизни, и не так уж и важно, что конкретно под этим подразумевается; вы готовы к обновлениям во всех сферах жизни.



Водолей

Захочется что-то изменить в своей жизни, но едва ли вы задумаетесь о том, к каким последствиям может привести тот или иной поступок. В этот день трудно сопротивляться порывам, многие Водолеи оказываются пленниками собственных эмоций. Велика вероятность напрасных трат, финансовых потерь.









Рыбы

Вам многого хочется, а тот факт, что не все желания могут исполниться немедленно, огорчает не на шутку. Вы склонны потакать всем своим капризам, что обходится недешево: деньги буквально утекают, и можно остаться на мели, если кто-то вовремя вас не остановит. Нежелательно брать в долг, обращаться в кредитные организации.

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