Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:00, 29 апр 2022

Интересный день, который многих удивит. Удается заметить то, что раньше ускользало от внимания, и это может стать началом больших перемен. Есть шанс получить полезную информацию, научиться тому, что вскоре пригодится. Не бойтесь задавать вопросы, даже если они кажутся не совсем корректными: вы получите нужные ответы.







Если в первой половине дня желательно наблюдать за происходящим вокруг, то во второй нужно будет делать выводы. Также это время подходит для того, чтобы исправить старые ошибки. Это окажется проще, чем вы прежде думали.



Овен

Вы замечаете любые, даже самые незначительные, промахи окружающих, а на собственные ошибки не обращаете внимания, любую критику воспринимаете в штыки. Так что поладить с вами сегодня не так уж просто, неудивительно, что окружающие предпочитают держаться подальше. Возможны перемены в отношениях с самыми близкими людьми. Овны становятся более независимыми, но и более одинокими.



Телец

Подходящий день для начала новых дел, но при условии, что они будут несложными и не слишком утомительными. Хорошо бы также приступать к работе не в одиночку, потому что именно на первом этапе своевременная помощь союзников будет особенно важна, ну а дальше вы и сами справитесь.



Близнецы

Подходящий день для того, чтобы что-то кардинально изменить в жизни. Будьте готовы действовать решительно – только так вам удастся добиться успеха. Сложности, возникшие в отношениях с любимым человеком, мешают поверить в себя и с оптимизмом смотреть в будущее, а к полученным деньгам вы относитесь с такой бережливостью, как будто ближайшее пополнение бюджета ожидается не раньше, чем через несколько лет.



Рак

Подходящий день для обсуждения любых профессиональных вопросов. Даже если переговоры проходят напряженно, вы не идете на поводу у эмоций, отстаиваете свою точку зрения с достоинством, чем заслуживаете уважение оппонентов. Подходящий день для общения с влиятельными людьми, представителями государственных организаций. Можно решать юридические вопросы.



Лев

День сложится удачно, но лишь в том случае, если вы проявите себя наилучшим образом. Успех прямо пропорционален приложенным усилиям, поэтому не ленитесь, не откладывайте дела, даже если соблазн поступить именно так будет очень велик.





Дева

Благоприятный день. Многие представители знака чувствуют эмоциональный подъем, понимают, что способны справиться с любыми трудностями. Можно позавидовать вашему оптимизму, но окружающие в большинстве своем предпочитают разделить его; поэтому большую часть дня вы проведете в компании людей жизнерадостных и дружелюбных.



Весы

Вероятен успех в финансовых делах, заключенные в этот день сделки вскоре принесут прибыль. Хорошо проходят переговоры с женщинами-партнерами; с мужчинами лучше общаться в неформальной обстановке. Новые знакомые судят о вас «по одежке» — помните об этом, когда будете собираться на важную встречу. Воздержитесь от экстравагантных поступков.



Скорпион

Этот день лучше всего подходит для романтических свиданий. Одиноким Скорпионам звезды обещают чрезвычайно увлекательные любовные приключения. А те, кто уже нашел свою «половинку», смогут внести в отношения нечто новое и очень приятное для обоих. Жизненный потенциал высок; даже если день будет насыщенным, к концу его вы не почувствуете усталости.



Стрелец

Не падайте духом, если день начнется не самым удачным образом: все трудности будут преодолены, вы добьетесь того, к чему стремитесь, а то и большего. Благоприятный день для общения с влиятельными людьми: среди них удается найти союзников и покровителей. Если в последнее время вы задумывались о смене работы, сейчас можно перейти к активным действиям – на встречах и собеседованиях вам удастся произвести хорошее впечатление.



Козерог

Появляется возможность преодолеть преграды, стоящие на вашем пути к профессиональным вершинам. Правда, методами приходится пользоваться не самыми приятными; одни Козероги вынуждены поступиться принципами и пойти на компромисс с совестью, другие – обращаться за помощью к крайне несимпатичным особам.



Водолей

Водолеи сожалеют о невозможности исправить какие-то ошибки, которые были совершены ранее. Сейчас, когда приходит время платить за свои промахи, оказывается, что они были очень серьезны. Постарайтесь воспринять этот жизненный урок со всем возможным спокойствием; посыпание головы пеплом никак на ситуацию не повлияет.









Рыбы

Не все идет гладко, но вы сохраняете спокойствие, и правильно делаете. Испортить вам настроение не смогут даже недоброжелатели: сколько бы они ни ставили вам палки в колеса, вы продолжаете движение по избранному пути. Возможны приятные сюрпризы, неожиданные подарки. На значительные денежные поступления рассчитывать не приходится, но финансовая картина в целом стабильна.

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