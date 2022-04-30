Гороскоп на сегодня, 30 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

09:18, 30 апр 2022

Благоприятный день для делового общения, проведения встреч и переговоров. Можно начинать сотрудничество, в том числе – в какой-то совершенно новой сфере. Звезды поддержат тех, кто готов учиться, участвовать в обмене информацией и ее распространении. День будет удачным для бизнесменов, позволит им заключить выгодные сделки. У людей амбициозных будет шанс подняться по карьерной лестнице, но для этого придется потрудиться.







С точки зрения личных отношений этот день не столь удачен, поскольку многие совершают необдуманные поступки, позволяют себе резкие высказывания – словом, делают то, что не способствует взаимопониманию с близкими. Можно покупать технику, в том числе дорогую, для дома и офиса.



Овен

Будьте терпеливы: в этот день едва ли удастся получить желаемое сразу. Вы не одержите важных побед, пока не приложите усилий, не воспользуетесь помощью союзников. Собственных сил недостаточно, чтобы одержать верх над недоброжелателями и опередить конкурентов, поэтому не отвергайте тех, кто предлагает поддержку.



Телец

Благоприятный день с профессиональной точки зрения, вероятны успехи в работе. Порой возникают мелкие трудности, но их удается преодолеть благодаря вашим союзникам: они готовы трудиться в поте лица и не скупятся на хорошие советы. День подходит для решения организационных вопросов, покупки техники, необходимой для работы, инвестиций в бизнес.



Близнецы

Будьте осторожны – ошибки, допущенные в этот день, обойдутся дорого. Не стоит принимать важные решения, касающиеся финансов, заключать крупные сделки, делать дорогие покупки. В общении с руководством будьте сдержаны и корректны: сегодня вы рискуете нажить себе врагов, в том числе очень влиятельных.



Рак

То и дело возникают недоразумения, и больше всего вас раздражает то, что никак не удается угадать, что же еще пойдет не так. Вы нервничаете, не можете сосредоточиться, допускаете ошибки – все это, естественно, не делает день не лучше, не плодотворнее. Будьте предельно осторожны в поездках, вероятность неприятных происшествий весьма высока.



Лев

В первой половине дня преобладает влияние позитивных тенденций, что делает указанный период благоприятным и с деловой, и с личной точки зрения. Можно добиться успеха в любой сфере; главное – действовать последовательно, никому не позволять сбить вас с пути. Советы коллег не так хороши, как кажется на первый взгляд, так что важные решения лучше принимать самостоятельно.





Дева

День будет удачным. Влияние позитивных тенденций очень сильно, Девам удается многого добиться, воплотить в жизнь смелые замыслы. Можно экспериментировать, искать собственные пути решения любых задач. Середина дня приносит некоторое снижение жизненного тонуса, в это время возможны легкие недомогания. Хорошо помогать близким, участвовать в решении семейных проблем.



Весы

Подходящий день для начала новых дел, в том числе серьезных и важных. Вы энергичны и решительны, воплощаете задуманное в жизнь, не откладывая, добиваетесь успеха во многих начинаниях. Плодотворно проходят деловые переговоры, есть шанс найти новых союзников. В этот день хорошо начинать изучение практических дисциплин.



Скорпион

Проблемы могут возникнуть, но вы справляетесь с ними легко и изящно, предпочитаете не замечать трудностей и одерживать верх над недоброжелателями при каждом удобном случае. Говорить о серьезном прогрессе в делах не приходится, но вас это мало огорчает: вы знаете, что ваши идеи очень хороши, и непременно реализуете их в ближайшем будущем.



Стрелец

Известия, полученные издалека, порадуют, к тому же информация окажется очень полезной – именно благодаря ей вы решитесь что-то изменить в своей жизни. Можно браться за новые дела, в том числе серьезные, ответственные и масштабные: успехи не заставят себя ждать. Вы отлично ладите с влиятельными людьми, легко находите общий язык с руководством, завязываете знакомства, которые окажутся полезными с точки зрения карьеры.



Козерог

Этот день вы проведете довольно спокойно – и не только потому, что сами стараетесь избегать волнений и тревог, но и потому, что особых поводов для переживаний не будет. В такие дни хорошо заниматься аналитической работой, требующей сосредоточенности, аккуратности, повышенного внимания к деталям.



Водолей

Этот день достаточно сложен. Приходится признать, что вы не рассчитали свои силы, что-то не учли, и потому оказались очень близки к тому, чтобы сесть в лужу. Но отступать некуда – вы должны довести начатое до конца. Сосредоточившись, вы сможете избежать новых ошибок.









Рыбы

В этот день влияние неблагоприятных тенденций будет сильным. Но вы не должны огорчаться – что бы ни происходило, вам по силам взять ситуацию под контроль. Требуют осторожности финансовые дела, остерегайтесь напрасных трат и необдуманных покупок. Расходы, связанные с развлечениями и организацией досуга, постарайтесь свести к минимуму.

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