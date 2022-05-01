Гороскоп на сегодня, 1 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

08:00, 01 май 2022

День будет непростым. За что бы вы ни брались, будьте готовы к тому, что придется проявить настойчивость, чтобы достичь успеха. Порой проблемы возникают даже там, где вы их никак не могли ожидать. Многочисленные задержки в делах заставляют нервничать; старайтесь быть терпеливыми.







Полезны прогулки и поездки, смена обстановки. Желательно не перерабатывать, потому что слишком высокие нагрузки сегодня плохо сказываются на самочувствии. Вторая половина дня заставит вспомнить о каких-то старых делах, возможно, не слишком приятных.



Овен

Вам предстоит бороться с более сильным противником, к тому же на редкость коварным. Выйти из схватки победителем поможет совет старой знакомой. Вообще, в этот день следует особенно внимательно относиться к рекомендациям, которые дают женщины.



Телец

Непросто будет избежать конфликтов: вас провоцируют все, кому не лень. Но вы проявите предусмотрительность и миролюбие, постараетесь сохранить хорошие отношения и с коллегами, и с близкими людьми. Важные задачи любого рода лучше решать самостоятельно, поскольку помощники будут скорее отвлекать и сбивать вас с толку, чем делать что-то действительно полезное.



Близнецы

Значительный прогресс в делах ожидает тех, кто умеет не только действовать самостоятельно, но делегировать полномочия. Найдутся люди, которым можно поручить решение самых сложных и неинтересных задач, вы же имеете полное право сосредоточиться на делах увлекательных и творческих. В результате вы не только достигнете неплохих результатов, но и обзаведетесь новыми союзниками, бескорыстными и преданными.



Рак

День складывается удачно. У вас достаточно энергии, уверенности в себе и решительности, чтобы справиться с накопившимися проблемами, преодолеть сопротивление внешних сил (оно будет особенно значительным в середине дня). Эффективны оздоровительные и косметические процедуры. Если вы этот день вы найдете время позаботиться о себе, то сможете надолго забыть о недомоганиях.



Лев

Удачный день, отлично подходящий для реализации давних замыслов. У вас хорошо получается почти все, за что вы беретесь; есть шанс добиться успеха даже в совершенно новых делах. Вы быстро усваиваете новую информацию, легко учитесь тому, что вскоре окажется вам полезным. День очень хорошо подходит для любых встреч, посещения светских мероприятий. С людьми вы ладите прекрасно, новые знакомства завязываете играючи.





Дева

Неприятных неожиданностей будет много — но даже это не выбьет вас из колеи. Желание во что бы то ни стало добиться поставленных целей настолько сильно, что преград, возникающих на вашем пути, вы даже не замечаете. Возможны разногласия с руководством, но свою точку зрения вы сможете отстоять, хоть и не сразу.



Весы

Удивительное дело: вы пребываете в растерянности и не знаете, что предпринять. Такое состояние для вас дискомфортно, а потому едва ли сохранится надолго. Старайтесь действовать осторожно, избегайте ненужного риска. Чем в большей степени вы следуете традициям, тем меньшей опасности себя подвергаете.



Скорпион

Вы слишком часто вспоминаете о проблемах давнего прошлого. Большой пользы в этом нет, вы лишь в очередной раз ломаете голову над вопросами, на которые просто нет очевидных ответов. Нежелательно что-то кардинально менять в своей жизни, а если вы все же захотите это сделать, действовать нужно предельно осторожно.



Стрелец

Вторая половина дня – благоприятное время для общения с близкими людьми, дружеских вечеринок и просто отдыха в кругу семьи. Удается решить многие домашние проблемы. В этот день хорошо делать покупки, выбирать бытовую технику.



Козерог

Вы будете находиться в центре внимания благодаря активности, целеустремленности и решительности. Глядя на вас, люди будут вдохновляться и заряжаться энергией. Однако не забывайте о том, что и вам нужно отдыхать, и не тратьте слишком много времени на сложные дела: переутомление может плохо отразиться на вашем настроении, стать причиной раздражительности.



Водолей

Обратите внимание на свои отношения с коллегами и деловыми партнерами – сегодня особенно важно проследить за тем, чтобы они развивались в конструктивном ключе. Отделите эмоции от доводов здравого смысла, рассуждайте логически, действуйте рационально. Хладнокровие становится вашим лучшим помощником в запутанных и неоднозначных ситуациях.









Рыбы

Появляются увлечения и интересы, которые не только сделают вашу жизнь более насыщенной, но и станут новым источником доходов. Вы быстро учитесь новому, ничего не упускаете из виду. В делах вы не допускаете ошибок, но не всегда правильно понимаете, как относятся к вам другие люди – заблуждение может оказаться роковым.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram