Гороскоп на сегодня, 2 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

08:00, 02 май 2022

Этот день будет в равной степени удачным как для тех, кто следует каждой букве заранее составленного плана, так и для любителей импровизаций. Единственное обязательное условие успеха – разборчивость в контактах. Соблазн увеличить свои доходы, приняв участие в сомнительных с моральной и юридической точки зрения проектах, будет очень велик, но столь же велика и вероятность не получить ожидаемой прибыли, а самому стать жертвой мошенников.







Во всех сферах жизни лучше воздержаться от экспериментов и отдать предпочтение проверенным методам действий. Нежелательно выяснять отношения с любимым человеком или посвящать весь день обдумыванию существующих в этой области проблем. Своевременный отдых и приятные эмоции позволят по-иному взглянуть на вещи, понять, что трудности отнюдь не являются непреодолимыми.



Овен

В этот день представителей знака отличает целеустремленность, позволяющая им преодолевать любые преграды. При этом желательно сосредоточиться на решении самых важных вопросов, оставив второстепенные до лучших времен. Не ждите немедленного получения награды или каких-то заметных поощрений: сейчас вы создаете фундамент своего будущего благополучия.



Телец

Прогресс в делах может быть значительным и неожиданным для вас. Выясняется, что вы недооценили свои таланты и возможности, а вот сложность проблем, требующих решения, напротив, переоценили. События этого дня убедительно доказывают, что вы способны на многое, причем признают это и люди, от которых зависит ваше профессиональное будущее.



Близнецы

Едва ли этот день ознаменуется какими-то серьезными переменами в профессиональной сфере. Спокойно продолжайте движение по избранному пути, не сомневайтесь в правильности своих выводов, что бы ни говорили окружающие. Настойчивость приносит потрясающие плоды.



Рак

Не рассчитывайте на то, что добиться успеха будет легко. Победы возможны и даже вероятны, но для того, чтобы одержать их, придется потрудиться. Вы чаще обычного сталкиваетесь с людьми, желающими использовать вас в своих интересах и готовых прибегнуть ради этого к интригам и манипуляциям.



Лев

Подходящий день для перемен – смены обстановки, экспериментов с имиджем, замены вредных привычек полезными. Эффективны оздоровительные процедуры, не возникает проблем с соблюдением принципов правильного питания. Стоит включить в рацион фрукты и овощи, свежевыжатые соки.





Дева

Этот день едва ли порадует Дев: он довольно скучен и невыразителен, почти не открывает новых возможностей, зато заставляет снова и снова мысленно возвращаться к совершенным в прошлом ошибкам. Конечно, анализ своих поступков – дело полезное, но вам-то хочется совсем другого! И вот в этом проблема: отсутствие новых впечатлений действует угнетающе.



Весы

Вы склонны переоценивать собственные силы и возможности – это становится причиной нелепых ситуаций, которые со стороны выглядят забавными, а вам кажутся просто ужасными. Не сдавайтесь: перед вами открывается масса возможностей, нужно лишь заметить это и вовремя сориентироваться и выбрать верный путь.



Скорпион

Этот день не готовит вам каких-то особенных испытаний, но вы принимаете любые трудности очень близко к сердцу, поэтому едва ли будете довольны тем, как развиваются события. Возможны споры с руководством; не исключено, что к чисто профессиональным разногласиям подмешивается и личная неприязнь.



Стрелец

В первой половине дня будьте осторожны – это время, когда любые проявления упрямства, агрессии, эгоизма (а вы сегодня склонны ко всему вышеперечисленному) могут иметь серьезные последствия. Высока вероятность конфликтов с близкими людьми, семейных разногласий, которые долго не удастся уладить.



Козерог

Вы склонны говорить то, что думаете; поскольку вы не думаете ничего плохого, никто на вас не обижаются. Хорошо проходят любые встречи. Даже если договориться удается не сразу, в конце концов компромисс будет достигнут. Можно решать вопросы, касающиеся крупных покупок и инвестиций, но расставаться с деньгами пока рановато.



Водолей

День хоть и не головокружительно хороший, но вполне благоприятный. Удается достичь успехов в профессиональной сфере, укрепить свои позиции. Есть шанс научиться чему-то полезному, получить ценный опыт. Не все дается легко, но вы не отказываетесь от поставленных целей, если что-то идет не так, и получаете награду за свою настойчивость.









Рыбы

Сбавьте обороты и наберитесь терпения: сегодня вам предстоит ждать, ждать, ждать и только потом – действовать. Можно использовать свое обаяние, чтобы заручиться поддержкой влиятельных людей, они сделают для вас многое и ничего не попросят взамен. Не рассказывайте о своих достижениях всем подряд: человек, позавидовавший вам сегодня, вскоре начнет вредить.

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