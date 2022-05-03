Гороскоп на сегодня, 3 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

08:00, 03 май 2022

Начало дня складывается удачно. Это благоприятное время для общения, укрепления деловых и личных отношений. Не исключены значительные расходы, но они будут оправданными, сожалеть о потраченных деньгах не придется. Вероятны выгодные сделки, удачные покупки. Будет шанс найти достойное применение своим талантам и способностям.







Во второй половине дня возможны трудности, мелкие недоразумения, из-за которых могут разволноваться даже самые спокойные. Старайтесь избегать поспешных решений, не поддавайтесь на провокации.



Овен

Благоприятный день, открывающий большие возможности, в первую очередь — перед теми, кто не боится искать новые пути, принимать и воплощать в жизнь смелые решения. Удачный день для бизнесменов, в первую очередь — работающих в области недвижимости.



Телец

Слишком многое непонятно, поэтому вероятность промахов в этот день очень велика. Вы руководствуетесь только собственными желаниями, мало задумываясь о том, чего хотят окружающие, это становится причиной напряженности в отношениях. К счастью, вы вовремя признаете свои ошибки и стараетесь исправить их как можно скорее.



Близнецы

Необходимо внимание к мелочам; если вы упустите что-то из виду, могут возникнуть серьезные проблемы. Это касается и общения с людьми: не просто слушайте, что вам говорят, но и обращайте внимание на интонацию и контекст, задумывайтесь о том, почему прозвучали те или иные замечания. Важная информация не лежит на поверхности, но вы получите ее, если постараетесь.



Рак

День насыщен приятными событиями, разнообразными радостями, удивительными совпадениями, развлечениями. Поступает много интересных предложений, которые можно принимать, не опасаясь подвоха. Вам удается завязать знакомство с людьми, деловое сотрудничество с которыми будет плодотворным и выгодным.



Лев

Рассчитывать на легкие успехи не стоит, зато, приложив усилия, можно добиться неплохих результатов. Правда, далеко не всем Львам хочется трудиться в поте лица – с гораздо большим удовольствием представители знака развлекаются, общаются с друзьями, флиртуют с новыми знакомыми. Кстати, новые знакомства могут иметь самое романтическое продолжение.





Дева

Напряженный утомительный день. Вам приходится заниматься скучными однообразными делами, к тому же обстоятельства требуют, чтобы вы взяли на себя ответственность за чужие ошибки. Руководство вами недовольно, вы им тоже, появляется повод задуматься о смене работы. Вокруг вас масса консерваторов и ретроградов, неспособных оценить ваши новаторские идеи – это страшно раздражает.



Весы

Звезду с неба вы едва ли достанете, но сегодня она вам особенно и не нужна: все необходимое находится гораздо ближе и может быть получено без всякого труда. Очень благоприятным будет день для влюбленных Весов, у которых не появится ни малейшего повода пожаловаться ни на свою «половинку», ни на собственное эмоциональное состояние.



Скорпион

Это сложный день, в течение которого у Скорпионов появится немало поводов для беспокойства. Представители знака очень близко к сердцу принимают все, что происходит вокруг; их легко оскорбить в лучших чувствах. Могут возникнуть серьезные разногласия с близкими людьми, велика вероятность, что некстати оброненное слово положит начало конфликту.



Стрелец

Вы стремитесь к прекрасному, пытаетесь окружить себя красивыми вещами, стараетесь иметь дело только с теми, кто привлекателен внешне. При этом личные качества людей, с которыми вам предстоит столкнуться в этот день, не удается оценить правильно, и, скорее всего, вы долго будете находиться под влиянием ложного впечатления, что не лучшим образом отразится на отношениях.



Козерог

Вы легко поддаетесь чужому влиянию, в том числе и дурному. Людей, которые могут попытаться манипулировать вами, использовать вас в своих интересах, вокруг предостаточно. У многих Козерогов появляются деструктивные стремления, представители знака сознательно делают то, что может им навредить.



Водолей

То, что не получается сразу, рано или поздно получится обязательно. Все, что от вас требуется – не сдаваться, действовать последовательно, помнить об обещаниях, которые вы давали друзьям и близким. Приходится выбирать между своими и чужими интересами, многие представители знака предпочитают пойти на жертвы, чтобы не разочаровать окружающих.









Рыбы

Главная проблема этого дня – его крайне неблагоприятный эмоциональный фон. Настроение портится из-за мелочей, вы теряете терпение, выходите из себя; порой жертвами ваших негативных эмоций становятся ни в чем не повинные люди. Первая половина дня травмоопасна и требует предельной осторожности при поездках за рулем.

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