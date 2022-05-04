Гороскоп на сегодня, 4 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

08:00, 04 май 2022

Несмотря на мелкие неприятности, день проходит удачно. Есть шанс решить актуальные профессиональные проблемы, можно обращаться за помощью к единомышленникам, участвовать в реализации совместных проектов. День подходит для смены работы, поиска новых источников дохода. Возможны денежные поступления.







Возрастает интерес к общественной и политической жизни, многие принимают участие в благотворительных акциях. Могут возникать разногласия с членами семьи, но компромисс будет найдет и конфликтов не возникнет. День подходит для поездок за рубеж.



Овен

День не приносит головокружительных побед, но складывается достаточно удачно и приятно. Приятным будет общение с людьми, которые вам дороги; удастся найти общий язык с особами, которые раньше вас совсем не понимали. Некоторые представители знака услышат совершенно неожиданные любовные признания.



Телец

День начинается с суеты и суматохи. Поступающая информация противоречива, но вы разберетесь в ситуации, разложите все по полочкам, и окружающие будут вам за это благодарны. Это день хороших советов: вы их даете и получаете (хотя и не всегда вовремя им следуете). Сделки, заключенные в первой половине дня, принесут прибыль.



Близнецы

День неоднозначный, но влияние позитивных тенденций все же преобладает, поэтому многие представители знака отлично проводят время. Вероятны денежные поступления, у деловых людей будет возможность заключить выгодные сделки или найти людей, сотрудничество с которыми будет очень плодотворным. День также подходит для обсуждения юридических и имущественных вопросов, контактов с представителями органов власти.



Рак

День не лишен проблем, но ни одна из них не является действительно серьезной: вы быстро справляетесь со всем, преодолеваете любые трудности. Плодотворная работа позволит заложить фундамент будущих успехов, а личное обаяние поможет завязать полезные знакомства.



Лев

Несмотря на некоторые проявления негативных тенденций, день складывается удачно. Все дело в том, что вы решаете проблемы раньше, чем они расцветают пышным цветом. Отличный подход! Ваши достижения не остаются незамеченными, в этот день вы можете рассчитывать на внимание самых влиятельных особ. Произвести на них хорошее впечатление будет нетрудно.





Дева

Ваш интерес к жизни и окружающему миру не угасает ни на минуту, благодаря чему вы узнаете много нового. Полученная информация оказывается полезной. День удачен и с финансовой точки зрения, вы можете рассчитывать на значительные денежные поступления. Не исключены ценные подарки от близких. Покупки, которые делают Девы, исключительно удачны.



Весы

Этот день складывается хорошо. У вас есть возможность уладить какие-то возможные в последнее время недоразумения, исправить совершенные ошибки, просто открыть новую страницу своей жизни – если, конечно, вам этого хочется. А если нет, то можно просто хорошо провести время, пообщаться с друзьями, побаловать себя покупками, посещением салона красоты, сеансом массажа.



Скорпион

Не самый благоприятный день. Трудности могут возникать как на работе, так и дома. Вам никак не удается выбрать верную линию поведения, действия ваши непоследовательны, и это мешает вам решать актуальные проблемы. Препятствия кажутся непреодолимыми, вы опускаете руки, даже не попытавшись достичь поставленной цели.



Стрелец

Придется корректировать планы в зависимости от складывающихся обстоятельств. Возможно, кардинальных преобразований не понадобится, но все равно некоторые детали придется изменить. В середине дня может сложиться такая ситуация, что срочно надо будет принять решение, и результат зависит только от вас лично.



Козерог

Вы очень практичны: ни минуты, ни копейки, ни капли жизненной энергии не тратите зря. Представители знака удивительным образом появляются именно там, где им нужно быть, и именно в тот момент, когда требуются. Может показаться, что своими успехами вы обязаны исключительно стечению обстоятельств, но не стоит забывать также об интуиции.



Водолей

Благоприятный день во многих отношениях. Удача на вашей стороне, и именно поэтому вы добиваетесь успеха там, где другие вынуждены отступить из-за многочисленных проблем. Идеи, посещающие вас в этот день, очень хороши; не бойтесь делиться ими – вы наверняка найдете единомышленников, вместе с которыми сможете реализовать свои замыслы.









Рыбы

День, когда вы демонстрируете свои лучшие качества: доброту, великодушие, терпение. С вами легко и приятно иметь дело, но нельзя не отметить, что кто-то наверняка попытается злоупотребить вашим дружелюбием. Поэтому сегодня особенно важна разборчивость в контактах и знакомствах.

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