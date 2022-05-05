Гороскоп на сегодня, 5 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

07:59, 05 май 2022

Яркий, насыщенный день, полный удивительных событий. Появляются поводы для радости, заметно улучшается настроение даже у тех, кто обычно видит жизнь в мрачном свете. Возможны приятные совпадения, неожиданные встречи, которые дадут возможность исправить старые ошибки. Вы на многое начинаете смотреть по-другому, замечаете то, что раньше упускали из виду. Можно принимать важные решения; вероятность ошибок невысока.







Благоприятный день для покупок. Лучше всего приобретать какие-то полезные вещи для дома, заниматься обустройством своего жилища, делать его более комфортным и уютным. Не исключены неожиданные визиты. Гости придут с подарками и хорошими новостями.



Овен

Возникает немало мелких неприятностей, но назвать сложившуюся ситуацию безвыходной никак нельзя. Изменения, происходящие в деловой и личной сферах вам не по вкусу, но нужно понимать, что они являются лишь одним из этапов процесса, который принесет неплохие результаты.



Телец

Хотя обстоятельства не всегда складываются благоприятно, вы многого добиваетесь благодаря своей настойчивости. Часто представители знака принимают опрометчивые решения, идут на неоправданный риск. Однако из затеи, за редким исключением, оказываются удачными. Возможны денежные поступления.



Близнецы

Нет оснований для беспокойства. Преобладает влияние позитивных тенденций, и вам сопутствует удача как в деловых начинаниях, так и в решении личных проблем. Необычные и даже экстравагантные поступки приносят блестящие плоды. В этот день лучше полагаться на собственную интуицию, чем на чьи бы то ни было советы.



Рак

Это очень насыщенный, интересный и плодотворный день. В том, что вы способны на многое, никто не сомневается. Недоброжелатели предусмотрительно уходят с вашего пути, поскольку знают: столкновение с вами обернется для них серьезными неприятностями. Можно вступать в спор с влиятельными людьми, не опасаясь последствий.



Лев

День проходит даже несколько лучше, чем вы ожидали. В реализации проекта, который для вас особенно важен, не возникает проблем. Недоброжелатели, вмешательства которых в ваши дела можно было опасаться, держатся в тени и не пытаются вам мешать. Налаживаются отношения с руководством и вышестоящими сотрудниками, вам ясно дают понять, что долго ждать повышения не придется. Возможны незначительные денежные поступления.





Дева

День связан со многочисленными встречами. Потрудитесь выглядеть представительно и серьезно – сегодня это очень важно. Подходящий день для долгосрочного планирования: вы представительны и дальновидны, вам удается заметить и учесть то, что ускользает от окружающих. Безупречная точность в любых расчетах поможет сохранить порядок в финансовых делах.



Весы

Плодотворный день, в работе вы добиваетесь больших успехов, причем часто это оказывается неожиданностью и для вас, и для окружающих. Возможна удача в деле совершенно новом для вас – благодарить за это стоит ваших союзников, которые вовремя протягивают вам руку помощи. Вероятно заключение сделок, которые вскоре принесут прибыль.



Скорпион

День полон испытаний и именно этим интересен. Вас ничуть не пугают опасности – вы с энтузиазмом идете им навстречу, прекрасно понимая, что из любой битвы выйдете победителем. Возможно начало каких-то необычных отношений, которые, хоть и отнимут у вас немало душевных сил, станут неиссякаемым источником позитивных эмоций.



Стрелец

Велик соблазн расслабиться, отложить все запланированные дела и провести день праздно. Однако лучше настроиться на более серьезный лад и заняться чем-то полезным: если постараться, можно достичь замечательных результатов. Есть шанс сделать важные открытия, получить информацию, которая вскоре пригодится.



Козерог

День непростой: слишком много возникает противоречивых желаний, и трудно решить, какое из них самое важное. Прежде всего, постарайтесь определиться с тем, какая сфера для вас приоритетна – одержать и профессиональные, и личные победы удастся едва ли. Деловые встречи пройдут лучше романтических, но совершенно отказываться от общения с любимым человеком не стоит: у вашей «половинки» есть хорошая новость.



Водолей

Человеку, который сегодня рискнет с вами спорить, можно только посочувствовать: достанется ему изрядно. Причем нельзя сказать, что вы особенно агрессивны, просто почему-то получается так, что ваши оппоненты с позором бегут с поля боя. Благоприятное стечение обстоятельств поможет довести до конца какое-то важное дело, за которое вы долго не решались взяться.









Рыбы

Подходящий день для решения задач любой сложности. Вы настроены конструктивно, трудности не пугают вас, а, напротив, вдохновляют. Можно рассчитывать на помощь знакомых и друзей, обращаться с просьбами дважды не придется. День подходит для переговоров, обсуждения важных вопросов.

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