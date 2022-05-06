Гороскоп на сегодня, 6 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

07:33, 06 май 2022

Чтобы избежать конфликтов с окружающими, нужно вести себя очень деликатно. Сегодня многие становятся ранимыми и чувствительными, остро реагируют на то, на что в другое время не обратили бы внимания. Поэтому ссоры возникают чаще обычного, и даже отношения между самыми близкими людьми могут испортиться. Трудно будет поладить со старшими родственниками, многие замечания которых кажутся обидными.







Важна умеренность во всем, поскольку любые излишества сейчас особенно плохо сказываются на здоровье. Лучше воздержаться от кулинарных экспериментов: пищеварительная система уязвима.



Овен

Хорошо провести время в компании, общении, строить планы на будущее, раскрывать новые перспективы для профессиональных дел. Возможно, что найдется решение давних проблем. Творческий потенциал будет высок, придут интересные идеи и желание их реализовать. Музыка может принести много положительных эмоций.



Телец

Благоприятный день, позволяющий спокойно завершить дела, начатые ранее, а также наладить отношения с людьми, с которыми вы ссорились в последнее время. Можно положить конец семейным разногласиям, но для этого придется схлестнуться с человеком, который не привык к тому, чтобы ему возражали.



Близнецы

Неспокойный, напряженный день. Ваше настроение меняется очень часто, вы кидаетесь из одной крайности в другую, что изрядно утомляет и вас, и окружающих. Это не самый благоприятный день для общения, потому что вы раздражаетесь из-за пустяков, позволяете себе обидные шутки, язвительные замечания.



Рак

Это благоприятный день, обещающий большие успехи во многих начинаниях. Вы настроены оптимистично, и это помогает не только справляться с решением текущих задач, но и завоевывать симпатии окружающих. Можно отлично повеселиться, хорошо провести время с друзьями.



Лев

Нельзя сказать, что этот день как-то особенно хорош, но вы в отличном настроении и вам много по плечу, так что поводы для радости есть. Удается найти людей, которые поддерживают ваши идеи и помогают в реализации ваших замыслов. Радость от встречи со старыми знакомыми наверняка будет взаимной.





Дева

Работать приходится много, и в этом нет ничего удивительного: видя, как серьезно и ответственно вы относитесь к любым делам, окружающие охотно делятся с вами своими проблемами. Начальство заметит ваше усердие, но с поощрением едва ли поторопится, так что на быстрое получение награды за труды лучше не рассчитывать. Зато возможно возвращение старых долгов, о которых вы уже успели забыть.



Весы

Трудностей день не лишен, и хотя в целом ситуация не так уж плоха, то и дело возникающие неприятности портят настроение. Приходится отстаивать свою точку зрения в многочисленных спорах, и далеко не всегда удается одержать в них верх. Даже если дальнейшие события покажут, что вы правы, вам это едва ли принесет что-то, кроме морального удовлетворения.



Скорпион

Осторожнее с нововведениями: день для них отнюдь не самый подходящий, хотя соблазн попробовать что-то необычное очень велик. Люди, обещающие вам помощь и поддержку, едва ли сдержат слово, так что в самый неподходящий момент вы окажетесь наедине с собственными нереализованными идеями. Вероятно разочарование в деловых партнерах или коллегах противоположного пола.



Стрелец

В этот день многое дается легко. Некоторые представители знака даже решат, что это нехороший знак – и ошибутся; день действительно очень удачный. Вам удается справиться с огромным количеством дел, при этом вы не почувствуете усталости и у вас останется достаточно времени на общение с друзьями.



Козерог

Это хороший день для общения, как полезного, так и приятного. Объединив свои усилия с единомышленниками, вы найдете легкий способ решения многих важных вопросов. Но эмоциональные контакты весьма поверхностны, не стоит рассчитывать на начало серьезных отношений.



Водолей

Преобладает влияние позитивных тенденций, и день в целом складывается удачно. Ваша задача – не придавать значения мелким трудностям, которые будут возникать время от времени, относиться с юмором к недоразумениям и не терять уверенности в себе. Очень сильна деловая интуиция, что способствует успеху в бизнесе.









Рыбы

День катастрофически трудный. Вам не везет буквально во всем, за что вы беретесь. К тому же люди, на поддержку которых вы привыкли полагаться, заняты собственными делами, так что вам придется справляться со своими трудностями самостоятельно. Правда, вам может неожиданно протянуть руку помощи человек, от которого вы ничего хорошего не ждали; ну и не ждите – услуга окажется медвежьей.

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