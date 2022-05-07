Гороскоп на сегодня, 7 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

08:00, 07 май 2022

День может не принести важных событий, но без волнений и переживаний не обойдется. Многие близко к сердцу принимают то, на что в другое время не обратили бы внимания, волнуются и переживают, нервничают из-за пустяков. Это мешает сосредоточиться на делах, заняться тем, что может оказаться действительно полезным.







Сильные эмоции, которые приносит этот день, станут источником вдохновения для творческих людей. Не исключено, что вам захочется взяться за что-то совершенно новое, найти неожиданное применение своим талантам и способностям.



Овен

Преобладает влияние позитивных тенденций. Единственная серьезная опасность этого дня – неоправданные расходы, финансовые потери, которые станут результатом вашей экстравагантности. Полагайтесь на свою интуицию – она очень сильна; не бойтесь нарушать традиции, действовать вопреки полученным советам.



Телец

День складывается не так уж плохо, у него есть лишь один серьезный недостаток – уж слишком сильно вы переоцениваете свои возможности. Тельцы склонны браться за дела, которые им не по плечу, тратят деньги, не зная меры, наживают себе влиятельных врагов. Будьте более благоразумны, если не хотите столкнуться с серьезными проблемами.



Близнецы

Можно браться за новые дела, но только в том случае, если вы совершенно уверены, что сможете справиться с ними самостоятельно. Неприятные неожиданности не исключены, однако едва ли хотя бы одна из них нанесет вам какой-то урон. Можно делать покупки, вкладывать деньги в долгосрочные бизнес-проекты.



Рак

Преобладает влияние позитивных тенденций, если трудности и возникают, то только такие, с которыми вы можете справиться – самостоятельно или с чьей-то помощью. Вы чувствуете себя уверенно, поскольку знаете, что окружены союзниками, и даже самый влиятельный недоброжелатель не может нанести вам вреда.



Лев

Все хотят общаться с вами, поступает масса интересных предложений и приглашений. Будьте разборчивы – велика вероятность попасть на скучное мероприятие, улизнуть с которого будет не так-то просто. Дамам стоит быть особенно внимательными к своей внешности: небрежность, неаккуратность могут испортить их репутацию.





Дева

Понемногу стабилизируется ситуация во всех сферах жизни, вы чувствуете себя спокойнее и увереннее. В голову приходят интересные идеи, вы неожиданно понимаете, как можно быстро и эффективно решить рабочие проблемы. Многие представители знака поймут, как улучшить свое финансовое положение, и начнут делать верные шаги в этом направлении.



Весы

Легкий и приятный день; проблем не возникнет, если вы сами себе их не придумаете. Фантазия ваша сегодня особенно богата, есть шанс придумать что-то очень полезное, найти новый подход к старым задачам или способ поладить с людьми, которые раньше не проявляли к вам симпатии.



Стрелец

Многие события этого дня удивят вас: происходит то, чего вы совсем не ожидали. Хочется сосредоточиться на собственных делах, но никак не удается – вас постоянно отвлекают, вовлекают в общественную жизнь, приглашают на разнообразные светские мероприятия. Возможны споры с друзьями, но до серьезного конфликта дело не дойдет.



Козерог

Не исключены трудности. Скорее всего, они не будут серьезными – но все же выбьют вас из колеи и огорчат не на шутку. Вы нуждаетесь не столько в помощи, сколько в моральной поддержке, и наверняка получите ее от близких людей. День подходит для обсуждения и решения важных вопросов.



Водолей

Некоторые трудности возможны, но все же преобладает влияние позитивных тенденций и вы это наверняка заметите. Возможно не только быстрое решение профессиональных проблем, но и продвижение по службе. Появляется возможность заручиться покровительством влиятельной особы, которая поможет вам в реализации амбициозных замыслов.









Рыбы

День проходит спокойно, и это ваша заслуга. Вы вовремя определяетесь с целями и приоритетами, сосредотачиваетесь на главном и не тратите время на мелочи, именно поэтому и добиваетесь ожидаемых результатов. Нежелательно вступать в конкурентную борьбу, открытые противостояния с руководством и влиятельными людьми, участвовать в острых дискуссиях.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram