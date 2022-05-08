Гороскоп на сегодня, 8 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

08:00, 08 май 2022

Очень много сил отнимает решение чужих проблем. Но люди альтруистического склада черпают в этом вдохновение, и их сегодня легко узнать по особому, озабоченному, но в то же время и счастливому виду. А вот эгоистам приходится трудно: шутка ли, целый день заботиться о других, почти не имея возможности подумать о себе?







Этот день хорошо подходит для организации общественных мероприятий, совместных проектов как делового, так и развлекательного характера. Учащимся будет трудно сосредоточиться, да и новая информация сегодня усваивается плоховато.



Овен

Вам удается совершенно выбросить из головы проблемы минувших дней, настроиться на позитивный лад и просто наслаждаться жизнью. Может быть, такой подход и не слишком эффективен, зато он способствует восстановлению душевных и физических сил, которые вам очень пригодятся на следующей неделе.



Телец

Подходящий день для интеллектуального труда, участия в научных дискуссиях, обсуждения важных вопросов, чтения познавательной литературы. Все, чему вы научитесь сегодня, вскоре вам пригодится. Вероятны контакты с людьми, которые некогда оказали вам помощь, поделились хорошими идеями или дали толковые советы.



Близнецы

Хорошо бы не предпринимать ничего значительного и выдающегося, а вместо этого просто довести до конца начатые ранее дела, навести порядок дома и на рабочем месте, а заодно и собственные мысли и планы разложить «по полочкам». Одно плохо: сосредоточиться вам сегодня не дают, окружающие то и дело отвлекают вас, задают странные вопросы, привлекают к решению чужих проблем. Все это изрядно раздражает, но вы не даете воли негативным эмоциям, а потому конфликтов удается избежать.



Рак

Вы более эмоциональны, чем обычно, а потому сильнее реагируете на любые замечания – как приятные, так и не очень. В этот день лучше избегать контактов с людьми, которые обычно критикуют вас: такие особы могут надолго испортить настроение.



Лев

Это сложный день, влияние неблагоприятных тенденций сильно, проблемы порой возникают там, где вы их совсем не ждете. Есть опасность ссоры с человеком, на которого вы привыкли полагаться во всем. Вам напоминают о каких-то давних ошибках и промахах, любая беседа может превратиться в обмен упреками. Вы стараетесь вести себя тактично и деликатно, но все же порой позволяете себе очень обидные замечания.





Дева

Вы легко находите общий язык с людьми, но порой жертвуете слишком многим ради их блага. Стоит все же знать меру, иначе вашим благородством воспользуются коварные и корыстные особы. Остра интуиция, вы способны прогнозировать развитие событий, делать правильные выводы, даже располагая минимумом информации.



Весы

Будьте готовы к незапланированным поездкам и неожиданным встречам. Этот день полон сюрпризов, причем они могут иметь отношение как к вашей работе, так и к личной жизни. Перемены радуют, хотя вам пока не совсем понятно, какими могут быть их последствия. Финансовая картина благоприятна, возможны значительные денежные поступления.



Скорпион

Серьезное отношение к мелочам, повышенное внимание к деталям помогут вам обезоружить негативные тенденции и завоевать расположение звезд. Ситуация меняется к лучшему довольно быстро; даже если утро застанет вас не в лучшем настроении, к полудню от неприятных эмоций и следа не останется. Трудно лишь сосредоточиться; если сделать это удастся, половина проблем вскоре будет решена.



Стрелец

День складывается довольно неудачно, причем на все возникающие трудности вы реагируете гораздо острее, чем обычно, любые неудачи принимаете очень близко к сердцу. Вероятны финансовые трудности, не все расходы этого дня оправданы. От незапланированных покупок лучше воздержаться.



Козерог

События развиваются примерно так, как вы и ожидали, и едва ли что-то помешает вам воплотить в жизнь ранее составленные планы. Мелкие недоразумения на работе быстро разрешаются, и это исключительно ваша заслуга, ведь вы выбираете верную линию поведения, действуете именно так, как того требует ситуация.



Водолей

Неплохой день, кое-какие события которого вас наверняка порадуют. Нужно иметь в виду, что речь идет скорее о каких-то приятных мелочах, чем о значительных событиях. Возможно начало сотрудничества, которое принесет свои первые плоды уже в следующем году. Наберитесь терпения, не ждите скорого успеха в новых начинаниях.









Рыбы

День, приятный во всех отношениях. Успехов в делах вы добиваетесь легко, правильные решения принимаете быстро. Недоброжелатели смотрят на вас с плохо скрываемой завистью, но навредить вам даже не пытаются — знают, что не получится. Вероятно получение интересных деловых предложений.

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