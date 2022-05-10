Гороскоп на сегодня, 10 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

08:00, 10 май 2022

День неровный и напряженный. Он приносит много сильных эмоций, и не всем удается с ними совладать. Некоторые под влиянием момента принимают опрометчивые решения, делают то, о чем вскоре пожалеют. Вероятны важные перемены в отношениях с близкими людьми. Возможно, вы поймете, что поторопились с наблюдениями и выгодами.







Будет возможность многому научиться, по-новому взглянуть на привычные вещи. Многие преграды исчезнут с пути тех, кто расстанется со своими заблуждениями, не станет цепляться за стереотипы и предрассудки.



Овен

Успех в начинаниях зависит от того, насколько правильные аргументы вы выбираете для влияния на других. Легко преодолеть все препятствия, если заручиться помощью и поддержкой. Можно найти единомышленников и убедить их в верности выбранного пути. Однако такое положение делает вас ответственным за исход дела. Не допускайте эгоизма в отношениях.



Телец

Весьма вероятны успехи на профессиональном поприще. Не все удается сразу, возможны сложные ситуации, но вы найдете выход из них, что и поможет вам завоевать доверие влиятельных людей. Сегодня вы сможете партнеров, сотрудничество с которыми позволит вам подняться на новый уровень.



Близнецы

День на редкость противоречивый и сложный. Вы то и дело что-то путаете, не так понимаете, забываете. В результате возникает масса мелких недоразумений, и это именно тогда, когда решения требует по-настоящему серьезная проблема! Непросто складываются отношения с союзниками, которые то протягивают вам руку помощи, то поспешно одергивают ее.



Рак

Этот день складывается удачно, многие происходящие события вас радуют. Вы сможете реализовать быстро свои планы, сколь бы замысловатыми они ни были, и претворить в жизнь самые смелые замыслы. Кроме того, вам представится возможность значительно улучшить свое финансовое положение.



Лев

У вас, несомненно, есть масса достоинств, но вы поступите очень мудро, если не будете демонстрировать все их сразу. Станьте ненадолго скромными – это позволит избежать и неприятных моментов, и настоящих разочарований. Будьте готовы довольствоваться малым. Если вы поставите перед собой слишком масштабные цели, то потратите массу времени и сил, получив в награду лишь усталость.





Дева

Вы не хотите тратить силы напрасно и стараетесь находить самые короткие пути к цели, самые легкие способы решения проблем. Такой подход оказывается очень эффективным в первой половине дня. А вот ближе к вечеру появится желание просто бросить все (или поручить кому-нибудь другому). Сопротивляйтесь соблазну! Путь лени и легкомыслия ведет к потерям, к тому же сегодня он особенно короток.



Весы

В этот день у вас будет много дел, ни одно из которых не удастся ни поручить кому-то другому, ни отложить. Так что даже не надейтесь, что у вас будет возможность сидеть, сложа руки; чем раньше вы начнете действовать, тем лучше. Появится шанс неплохо заработать, улучшить свое финансовое положение. Нежелательно делать крупные покупки, деньги в этот день следует копить, а не тратить.



Скорпион

Подходящий день для путешествий и смены обстановки. Очень повезет Скорпионам, которые в этот день отправятся в какие-то незапланированные поездки. Расходы могут быть высокими, но деньги вы тратите с толком, так что корить себя за расточительность не придется.



Стрелец

Необходима осторожность: слишком доверчивые представители знака могут стать жертвой недоброжелателей. Стоит сосредоточиться на делах знакомых и привычных, а новые проекты лучше отложить. Возможно довольно острое противостояние с конкурентами, будьте готовы жестко отстаивать свои позиции.



Козерог

Вы не терпите ни малейших неясностей и неоднозначностей, стремитесь получить точные и окончательные ответы на все свои вопросы. Сегодня это вполне возможно, однако звезды предупреждают: информация, которую вы получите, не является руководством к действию. Не предпринимайте ничего, пока не обдумаете ее как следует!



Водолей

Вас ждет противостояние с какой-то влиятельной особой. Враг не только силен, но и коварен, а избежать борьбы с ним невозможно. Поэтому собирайтесь с силами и ищите надежных союзников. Высока вероятность мелких, но крайне неприятных ошибок и недоразумений, из-за которых ход важных для вас дел замедлится. Не исключено, что потребуются дополнительные расходы, чтобы решить какие-то актуальные вопросы.









Рыбы

Вы наслаждаетесь общением с интересными людьми, с притворным нежеланием соглашаясь на предложения, которые для вас на самом деле интересны и лестны. Весь этот день проникнут кокетством и флиртом, они присутствуют даже там, где, на первый взгляд, совершенно неуместны и нежелательны. Возможно начало служебного романа. Не исключено, к сожалению, и увлечение человеком несвободным или просто не желающим относиться к вам серьезно.

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