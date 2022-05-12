Гороскоп на сегодня, 12 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

08:02, 12 май 2022

Этот день сложится удачно для тех, кто не боится экспериментировать и готов смотреть на жизнь по-новому. Вероятны успехи в учебе. Поступает много разнообразной информации, и ей быстро удается найти применение. Для того, чтобы добиться успеха в делах, нужно отказаться от всего, что мешает сосредоточиться на них: посторонних мыслей, пустых разговоров, развлечений.







Возможны поездки. Они часто вдохновляют, дарят новые идеи. Однако чем дальше вы находитесь от дома, тем важнее становятся осторожность и предусмотрительность.



Овен

Вы ведете себя несколько более эгоистично, чем обычно, что вызывает всеобщее недовольство. Но критика вас мало смущает – вы четко видите цель, к которой идете, никто и ничто не собьет вас с пути. Даже неприятные неожиданности, которых, к сожалению, не удастся избежать, не создают для вас серьезных проблем: вы перешагиваете одно препятствие за другим.



Телец

Довольно сложный день для общения. Вы склонны предъявлять завышенные требования, ждать награды за любой пустяк, раздражаться, если кто-то не обращает на вас внимания. Трудно сосредоточиться на делах, вы переключаетесь с одной задачи на другую, так ничего и не доведя до конца. Середина дня – самое сложное время: оно принесет напрасную суету, волнения, накалит эмоции.



Близнецы

День может сложиться неудачно, если вы будете ставить перед собой слишком высокие цели и использовать сомнительные методы для их достижения. Принцип прост: если для получения желаемого вы прибегаете к хитростям и интригам, то получены в конце концов будут только проблемы и трудности. А вот прямые и честные пути ведут именно туда, куда надо.



Рак

Вы очень эмоционально реагируете на все, что происходит вокруг, близко к сердцу принимаете любую мелочь. К счастью, близкие люди готовы поддержать вас, рассмешить и утешить. Середина дня подходит для задушевных бесед; в это время вы можете открыто говорить о своих чувствах, не беспокоясь о том, что вас могут понять неправильно.



Лев

Если есть возможность, отложите дела, снизьте деловую активность, а лучше всего – возьмите тайм-аут. Самое время сменить обстановку и хотя бы на короткое время абстрагироваться от всех проблем. Если не удастся избежать выхода на работу, то не стоит планировать ничего нового, а все важные дела попытаться выполнить в первой половине дня.





Дева

Возможны проблемы в общении, вы с трудом понимаете окружающих, не находите общего языка даже с теми, с кем раньше отлично ладили. Исключение составляют старшие родственники: с ними вы легко достигаете взаимопонимания. Воздержитесь от незапланированных покупок, будьте экономны.



Весы

Это день общения, многочисленных, хотя и не всегда приятных контактов. Вашего внимания жаждут люди, от которых вы давно предпочитаете держаться подальше. Не отказывайтесь от ранее принятых решений – они были правильными и остались таковыми. Сожаления о прошлом лишь портят настроение и мешают двигаться вперед; почаще напоминайте себе об этом.



Скорпион

Этот день требует действий, а не размышлений. Так настройтесь на решительный лад и постарайтесь ни минуты не потратить даром! День хорошо подходит для реализации ранее составленных планов; менять и корректировать их не нужно – обстоятельства позволяют действовать именно так, как было задумано.



Стрелец

Благоприятный день для обсуждения и решения важных деловых вопросов. Возможно начало сотрудничества с людьми, которые долгое время были для вас примерами для подражания. Хорошо проходят собеседования, можно сдавать устные экзамены. Деловые поездки могут отнять несколько больше времени, чем ожидалось, но откладывать какие-то запланированные дела из-за этого не придется.



Козерог

День обещает быть очень интересным. Вас ждут увлекательные дела и перспективные проекты, начинания оказываются удачными. Деловая интуиция очень остра, вы не принимаете предложений, которые принесут больше проблем, чем выгоды. Вероятна победа в конкурентной борьбе, причем для того, чтобы опередить соперников, не придется прикладывать серьезных усилий.



Водолей

Очень остра интуиция. Благодаря ей многие Водолеи смогут предсказать дальнейшее развитие событий (правда, только в общих чертах, но и этого будет достаточно для принятия решения). Можно обращаться за помощью к влиятельным людям, не опасаясь отказа.









Рыбы

Сегодня вы не раз удивите окружающих своей неуступчивостью и несговорчивостью. А все дело в том, что возникают разногласия по принципиально важным для вас вопросам, и идти на компромисс вы не намерены. Это разумная позиция, и ваши оппоненты отнесутся к ней с уважением (хоть и не сразу).

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