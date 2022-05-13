Гороскоп на сегодня, 13 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

08:03, 13 май 2022

Неплохой день для начала работы над масштабными долгосрочными проектами. Сегодня даже самые нетерпеливые без труда понимают, что сразу получить все невозможно, а потому не торопят события, а спокойно продвигаются к цели. Поступает много неожиданных предложений как делового, так и личного характера. Вообще, этот день связан с большим количеством разнообразных сюрпризов.







Нежелательно уезжать далеко от дома, коренным образом менять обстановку. Умеренный консерватизм во всем оказывается чрезвычайно полезным и помогает произвести наилучшее впечатление на нужных людей.



Овен

День хоть и довольно сложный, но все же небезнадежно плохой. Если вам удастся сохранить душевное равновесие, не пойти на поводу у негативных эмоций, возможность добиться успеха и воплотить в жизнь какой-то смелый замысел непременно появится. Благоприятный день для общения с людьми, которых вы считаете мудрыми и опытными, к чьим советам готовы прислушаться.



Телец

День отличается нестабильностью эмоционального фона: представители знака то радуются мелочам, то расстраиваются из-за пустяков. Некоторым Тельцам кажется, что их никто не понимает, другие чувствуют себя одинокими и стараются найти новых друзей. Возможны успехи в работе, но только в том случае, если вы сосредоточитесь на действительно важном деле.



Близнецы

Этот день связан с урегулированием разногласий, получением важной информации. Вы предпочитаете обойтись без намеков и недомолвок, прямо говорите о том, что вас беспокоит. Это позволяет избежать недопонимания, найти общий язык с людьми, с которыми раньше не удавалось поладить. Возможно начало плодотворного делового сотрудничества.



Рак

Влияние негативных тенденций будет сильным. Могут возникнуть серьезные разногласия с коллегами, начальство подвергнет ваши действия суровой критике. Придется объяснять, какими мотивами вы руководствовались, совершая те или иные поступки; вам это не по вкусу, но иного выхода, к сожалению, нет.



Лев

Подходящий день для встреч, обсуждения вопросов как делового, так и личного характера. Вы обаятельны и привлекательны, легко завязываете знакомства, слышите массу комплиментов. Но романтические отношения, которые начнутся в этот день, едва ли примут серьезный характер, так что не стоит ждать от них слишком многого.





Дева

Чем раньше вы возьметесь за дела, тем лучше: с каждым часом влияние негативных тенденций усиливается, и вечером могут возникнуть серьезные проблемы. Поэтому не откладывайте реализацию своих планов. Кроме того, будьте готовы решать все вопросы самостоятельно: помощь вы едва ли получите. Возможны серьезные разногласия с женщинами, причем чем они моложе, тем вам труднее с ними поладить.



Весы

Неблагоприятный день. Эмоциональный фон его сложен, поэтому вы нетерпеливы, вспыльчивы, раздражительны. Многие Весы под влиянием момента совершают поступки, о которых позже пожалеют. Нежелательно решать вопросы, связанные с финансами, делать крупные покупки (даже запланированные). Трудно следовать ранее составленному плану, приходится импровизировать, что вас изрядно раздражает.



Скорпион

Вы как будто не делаете ничего особенного, чтобы привлечь к себе внимание, но все же оказываетесь в его центре. Кто-то вам наверняка позавидует, но навредить не сможет: вы ловко уклоняетесь и от ударов судьбы, и от нападок недоброжелателей. День подходит для общения с женщинами, в особенности – занимающими высокое положение: они окажутся вам полезны.



Стрелец

Благоприятный день, позволяющий и себя проявить наилучшим образом, и замечательных результатов добиться практически в любом деле. Сегодня Стрельцам стоит опасаться не столько недоброжелателей, сколько людей, слишком активно предлагающих, а порой и навязывающих свою помощь: для достижения цели вам необходимы независимость и свобода действий.



Козерог

Первая половина дня поставит перед вами важные задачи. Вы примете правильные решения, хотя это будет нелегко, и тем самым создадите надежную базу для будущих успехов. День подходит для крупных покупок. Возможно начало деловых отношений с иностранцами, хорошо складываются поездки, в том числе зарубежные. Вероятны значительные денежные поступления.



Водолей

В течение всего дня стоит быть осторожнее, но если вам все же хочется рискнуть и воплотить в жизнь какой-то смелый замысел, лучше делать это с утра. Исключение – творческие проекты, заведомо требующие нестандартного подхода; с ними вы справляетесь хорошо. Разногласия на работе не портят настроения и никак не сказываются на отношениях, поскольку вам удается удержать дискуссию в конструктивном русле, не перейти на личности.









Рыбы

Этот день связан с неожиданностями, событиями, которые могут положить начало кардинальным переменам. Вы едва ли задумываетесь о долгосрочных последствиях своих поступков, но не допускаете ошибок благодаря острой интуиции. Окружающие пытаются вмешиваться в ваши дела чаще, чем обычно, но немедленно получают отпор.

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