Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Гороскоп на сегодня, 13 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 13 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

08:03, 13 май 2022

Неплохой день для начала работы над масштабными долгосрочными проектами. Сегодня даже самые нетерпеливые без труда понимают, что сразу получить все невозможно, а потому не торопят события, а спокойно продвигаются к цели. Поступает много неожиданных предложений как делового, так и личного характера. Вообще, этот день связан с большим количеством разнообразных сюрпризов.

Нежелательно уезжать далеко от дома, коренным образом менять обстановку. Умеренный консерватизм во всем оказывается чрезвычайно полезным и помогает произвести наилучшее впечатление на нужных людей.

Овен
День хоть и довольно сложный, но все же небезнадежно плохой. Если вам удастся сохранить душевное равновесие, не пойти на поводу у негативных эмоций, возможность добиться успеха и воплотить в жизнь какой-то смелый замысел непременно появится. Благоприятный день для общения с людьми, которых вы считаете мудрыми и опытными, к чьим советам готовы прислушаться.

Телец
День отличается нестабильностью эмоционального фона: представители знака то радуются мелочам, то расстраиваются из-за пустяков. Некоторым Тельцам кажется, что их никто не понимает, другие чувствуют себя одинокими и стараются найти новых друзей. Возможны успехи в работе, но только в том случае, если вы сосредоточитесь на действительно важном деле.

Близнецы
Этот день связан с урегулированием разногласий, получением важной информации. Вы предпочитаете обойтись без намеков и недомолвок, прямо говорите о том, что вас беспокоит. Это позволяет избежать недопонимания, найти общий язык с людьми, с которыми раньше не удавалось поладить. Возможно начало плодотворного делового сотрудничества.

Рак
Влияние негативных тенденций будет сильным. Могут возникнуть серьезные разногласия с коллегами, начальство подвергнет ваши действия суровой критике. Придется объяснять, какими мотивами вы руководствовались, совершая те или иные поступки; вам это не по вкусу, но иного выхода, к сожалению, нет.

Лев
Подходящий день для встреч, обсуждения вопросов как делового, так и личного характера. Вы обаятельны и привлекательны, легко завязываете знакомства, слышите массу комплиментов. Но романтические отношения, которые начнутся в этот день, едва ли примут серьезный характер, так что не стоит ждать от них слишком многого.


Дева
Чем раньше вы возьметесь за дела, тем лучше: с каждым часом влияние негативных тенденций усиливается, и вечером могут возникнуть серьезные проблемы. Поэтому не откладывайте реализацию своих планов. Кроме того, будьте готовы решать все вопросы самостоятельно: помощь вы едва ли получите. Возможны серьезные разногласия с женщинами, причем чем они моложе, тем вам труднее с ними поладить.

Весы
Неблагоприятный день. Эмоциональный фон его сложен, поэтому вы нетерпеливы, вспыльчивы, раздражительны. Многие Весы под влиянием момента совершают поступки, о которых позже пожалеют. Нежелательно решать вопросы, связанные с финансами, делать крупные покупки (даже запланированные). Трудно следовать ранее составленному плану, приходится импровизировать, что вас изрядно раздражает.

Скорпион
Вы как будто не делаете ничего особенного, чтобы привлечь к себе внимание, но все же оказываетесь в его центре. Кто-то вам наверняка позавидует, но навредить не сможет: вы ловко уклоняетесь и от ударов судьбы, и от нападок недоброжелателей. День подходит для общения с женщинами, в особенности – занимающими высокое положение: они окажутся вам полезны.

Стрелец
Благоприятный день, позволяющий и себя проявить наилучшим образом, и замечательных результатов добиться практически в любом деле. Сегодня Стрельцам стоит опасаться не столько недоброжелателей, сколько людей, слишком активно предлагающих, а порой и навязывающих свою помощь: для достижения цели вам необходимы независимость и свобода действий.

Козерог
Первая половина дня поставит перед вами важные задачи. Вы примете правильные решения, хотя это будет нелегко, и тем самым создадите надежную базу для будущих успехов. День подходит для крупных покупок. Возможно начало деловых отношений с иностранцами, хорошо складываются поездки, в том числе зарубежные. Вероятны значительные денежные поступления.

Водолей
В течение всего дня стоит быть осторожнее, но если вам все же хочется рискнуть и воплотить в жизнь какой-то смелый замысел, лучше делать это с утра. Исключение – творческие проекты, заведомо требующие нестандартного подхода; с ними вы справляетесь хорошо. Разногласия на работе не портят настроения и никак не сказываются на отношениях, поскольку вам удается удержать дискуссию в конструктивном русле, не перейти на личности.



Рыбы
Этот день связан с неожиданностями, событиями, которые могут положить начало кардинальным переменам. Вы едва ли задумываетесь о долгосрочных последствиях своих поступков, но не допускаете ошибок благодаря острой интуиции. Окружающие пытаются вмешиваться в ваши дела чаще, чем обычно, но немедленно получают отпор.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
Читайте также

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на 20 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 20 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 27 ноября 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 27 ноября 2018 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: