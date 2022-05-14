Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 14 май 2022

День связан с получением новой информации, причем такой, которая скорее понадобится в отдаленном будущем, чем в ближайшее время. Сейчас могут пригодиться опыт, полученный раньше, а также какие-то старые связи и давние знакомства. Не стесняйтесь напомнить о себе людям, с которыми вас когда-то связывали общие дела и взаимная симпатия.

Нет нужды скрывать свои чувства, можно быть совершенно откровенными с близкими людьми, в их понимании и поддержке не стоит сомневаться. Вторая половина дня – время интересных знакомств; только от вас зависит, будут ли они иметь продолжение, и какое именно.

Овен
Главный плюс этого дня – безусловно благоприятный эмоциональный фон, который позволяет вам оставаться в хорошем настроении, что бы ни происходило. Вам удается окружить себя доброжелательными людьми, готовыми в любой момент прийти на помощь, а то и просто поработать за вас. Многие вопросы удается решить только потому, что с помощью незаурядного личного обаяния вы превращаете недавних недругов в союзников.

Телец
День очень размеренный и спокойный. Натуры целеустремленные получают то, к чему стремятся, правда, не так быстро, как хотелось бы. Но терпения вам не занимать. Появляется возможность наладить отношения с новыми партнерами, причем среди них могут оказаться люди, о сотрудничестве с которыми вы раньше могли только мечтать.

Близнецы
Этот день очень благоприятен, и следующий будет таким же, так что можно приступать к реализации более или менее масштабных проектов. Близнецы неплохо справляются с решением творческих задач, находят оригинальные способы достижения поставленных целей. В личной сфере представителям знака сопутствует удача.

Рак
Вы бросаетесь от одного дела к другому, но так ничего и не доводите до конца, самые важные вопросы оставляете нерешенными. Постарайтесь сосредоточиться на чем-то одном и никому не позволяйте отвлекать вас — это увеличит шансы добиться успеха и не допустить ошибок.

Лев
Этот день открывает массу интересных возможностей. К счастью, у вас достаточно опыта и уверенности в себе, чтобы правильно ими воспользоваться, не упустить свой шанс. Возможны неожиданные предложения самого разного характера, в том числе и матримониального. Действуйте решительно: интуиция подскажет вам, что следует предпринять.


Дева
Вы двигаетесь в выбранном направлении и никому не позволяете сбить вас с пути. Некоторые задачи, возникающие перед вами в этот день, сразу решить не удастся, но несколько позже вы поймете, как следует действовать, и со всем справитесь. Никому не позволяйте манипулировать вами (кстати, желающих попытаться это сделать будет достаточно).

Весы
Необычный, запоминающийся день. Ваша изобретательность не знает границ, к решению любых задач вы подходите творчески. Ваши поступки и высказывания удивляют окружающих, а кого-то могут даже шокировать. Люди проникаются к вам симпатией очень быстро, возможно начало головокружительного романа, который изменит вашу жизнь.

Скорпион
Многие начинания этого дня так никогда и не будут доведены до конца. Поэтому, если у вас появится желание бросить все после первой же неудачи, можно именно так и сделать, и не терзаться муками совести. Вам очень хочется нравиться людям, это заставляет вас вести себя совершенно нетипичным образом. Порой вы попадаете в глупые и нелепые ситуации – тут вас выручает умение посмеяться над собой.

Стрелец
День пройдет сносно, если вы проявите осторожность и откажетесь от участия в сомнительных мероприятиях. Соблазнов и искушений будет много, но и на недостаток здравого смысла вы не можете пожаловаться. Нежелательно решать финансовые вопросы, тратить деньги на покупку ненужных вещей.

Козерог
Беспокоиться не о чем: все, за что вы беретесь, у вас получается просто отлично. Полезными оказываются давно приобретенные знания и навыки, пригодятся вещи, которые вы долго собирались выкинуть, да так и не собрались. День подходит для возвращения к каким-то незавершенным делам, а также восстановления романтических отношений, которые были прерваны из-за недоразумения.

Водолей
Благоприятный день, обещающий представителям знака грандиозные успехи в профессиональной деятельности. Вы быстро принимаете решения, которые оказываются верными, не тратите время на пустые разговоры, и поэтому без труда опережаете соперников. День подходит для общения с влиятельными людьми: вы сможете заручиться их расположением.



Рыбы
Вы в ладу с собой и окружающими, тратите силы только на достижение тех целей, которые того стоят. Можно начинать работу над масштабными проектами, строить долгосрочные планы. Удается отделить главное от второстепенного, оставить эмоции в стороне – это как раз то, что нужно, чтобы избежать конфликтов с коллегами и руководством.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
Читайте также

Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 25 октября 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 25 октября 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 14 августа 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 14 августа 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на 21 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 21 апреля 2019 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: