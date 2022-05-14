Гороскоп на сегодня, 14 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 14 май 2022

День связан с получением новой информации, причем такой, которая скорее понадобится в отдаленном будущем, чем в ближайшее время. Сейчас могут пригодиться опыт, полученный раньше, а также какие-то старые связи и давние знакомства. Не стесняйтесь напомнить о себе людям, с которыми вас когда-то связывали общие дела и взаимная симпатия.







Нет нужды скрывать свои чувства, можно быть совершенно откровенными с близкими людьми, в их понимании и поддержке не стоит сомневаться. Вторая половина дня – время интересных знакомств; только от вас зависит, будут ли они иметь продолжение, и какое именно.



Овен

Главный плюс этого дня – безусловно благоприятный эмоциональный фон, который позволяет вам оставаться в хорошем настроении, что бы ни происходило. Вам удается окружить себя доброжелательными людьми, готовыми в любой момент прийти на помощь, а то и просто поработать за вас. Многие вопросы удается решить только потому, что с помощью незаурядного личного обаяния вы превращаете недавних недругов в союзников.



Телец

День очень размеренный и спокойный. Натуры целеустремленные получают то, к чему стремятся, правда, не так быстро, как хотелось бы. Но терпения вам не занимать. Появляется возможность наладить отношения с новыми партнерами, причем среди них могут оказаться люди, о сотрудничестве с которыми вы раньше могли только мечтать.



Близнецы

Этот день очень благоприятен, и следующий будет таким же, так что можно приступать к реализации более или менее масштабных проектов. Близнецы неплохо справляются с решением творческих задач, находят оригинальные способы достижения поставленных целей. В личной сфере представителям знака сопутствует удача.



Рак

Вы бросаетесь от одного дела к другому, но так ничего и не доводите до конца, самые важные вопросы оставляете нерешенными. Постарайтесь сосредоточиться на чем-то одном и никому не позволяйте отвлекать вас — это увеличит шансы добиться успеха и не допустить ошибок.



Лев

Этот день открывает массу интересных возможностей. К счастью, у вас достаточно опыта и уверенности в себе, чтобы правильно ими воспользоваться, не упустить свой шанс. Возможны неожиданные предложения самого разного характера, в том числе и матримониального. Действуйте решительно: интуиция подскажет вам, что следует предпринять.





Дева

Вы двигаетесь в выбранном направлении и никому не позволяете сбить вас с пути. Некоторые задачи, возникающие перед вами в этот день, сразу решить не удастся, но несколько позже вы поймете, как следует действовать, и со всем справитесь. Никому не позволяйте манипулировать вами (кстати, желающих попытаться это сделать будет достаточно).



Весы

Необычный, запоминающийся день. Ваша изобретательность не знает границ, к решению любых задач вы подходите творчески. Ваши поступки и высказывания удивляют окружающих, а кого-то могут даже шокировать. Люди проникаются к вам симпатией очень быстро, возможно начало головокружительного романа, который изменит вашу жизнь.



Скорпион

Многие начинания этого дня так никогда и не будут доведены до конца. Поэтому, если у вас появится желание бросить все после первой же неудачи, можно именно так и сделать, и не терзаться муками совести. Вам очень хочется нравиться людям, это заставляет вас вести себя совершенно нетипичным образом. Порой вы попадаете в глупые и нелепые ситуации – тут вас выручает умение посмеяться над собой.



Стрелец

День пройдет сносно, если вы проявите осторожность и откажетесь от участия в сомнительных мероприятиях. Соблазнов и искушений будет много, но и на недостаток здравого смысла вы не можете пожаловаться. Нежелательно решать финансовые вопросы, тратить деньги на покупку ненужных вещей.



Козерог

Беспокоиться не о чем: все, за что вы беретесь, у вас получается просто отлично. Полезными оказываются давно приобретенные знания и навыки, пригодятся вещи, которые вы долго собирались выкинуть, да так и не собрались. День подходит для возвращения к каким-то незавершенным делам, а также восстановления романтических отношений, которые были прерваны из-за недоразумения.



Водолей

Благоприятный день, обещающий представителям знака грандиозные успехи в профессиональной деятельности. Вы быстро принимаете решения, которые оказываются верными, не тратите время на пустые разговоры, и поэтому без труда опережаете соперников. День подходит для общения с влиятельными людьми: вы сможете заручиться их расположением.









Рыбы

Вы в ладу с собой и окружающими, тратите силы только на достижение тех целей, которые того стоят. Можно начинать работу над масштабными проектами, строить долгосрочные планы. Удается отделить главное от второстепенного, оставить эмоции в стороне – это как раз то, что нужно, чтобы избежать конфликтов с коллегами и руководством.

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