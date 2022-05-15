Гороскоп на сегодня, 15 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 15 май 2022

Сложный день. Достижение любой цели сопряжено с затруднениями, которых нельзя было ни предвидеть, ни избежать. Развитие событий удивляет самых спокойных и буквально повергает в шок более впечатлительным. Стресс может быть особенно сильным у тех, кто возлагал на этот день большие надежды.







К сожалению, быстро найти ключ к решению проблем едва ли удастся: уж слишком скудная и сомнительная информация поступает, правильных выводов из нее не сделаешь. Нежелательно торопиться с новыми начинаниями и проектами.



Овен

День не так хорош и прост, как хотелось бы, но и не безнадежно плох. Ваша сила – в умении правильно выбирать союзников и помощников. Сегодня вы сможете окружить себя людьми, которые с удовольствием и энтузиазмом будут выполнять ваши поручения и угадывать желания. Авторитет Овнов-руководителей стремительно возрастает.



Телец

В первой половине дня возможны размолвки с близкими, но вы быстро поймете, что повод их ничтожен, и не допустите ссор. Середина дня — подходящее время для начала каких-то общих дел, в том числе масштабных и сложных; даже если не все получится сразу, объединение усилий принесет плоды.



Близнецы

Вы много занимаетесь чужими делами, в основном потому, что думать о собственных проблемах вам не хочется. Окружающие чаще обычного обращаются к вам за помощью, найдутся и желающие злоупотребить вашей добротой. Возможны интересные знакомства, но вы должны быть разборчивы в контактах: сегодня к вам тянутся не только те, кто заслуживает внимания.



Рак

Нейтральный день. Неплохо было бы посвятить его подведению итогов: именно за этим занятием Раков чаще всего застают удачные идеи. Есть шанс исправить какие-то ранее допущенные ошибки, найти достойное применение полезной информации, полученной в последние дни. Воздержитесь от долгих поездок – они утомительны и проходят не так приятно, как вам хотелось бы.



Лев

Подходящий день для того, чтобы вернуться к планам, которые вы когда-то давно строили, но не смогли воплотить в жизнь. Сейчас можно смело браться за что-то принципиально новое, совсем не похожее на то, чем вы занимались раньше: вас ведет интуиция, подсказки которой сегодня безошибочны.





Дева

День будет сложным и утомительным. Не следует рассчитывать на то, что удастся самостоятельно справиться со всеми проблемами. Придется просить о помощи людей, которые вам весьма несимпатичны. Кроме того, этот день связан с распространением информации, которую вы предпочли бы держать в тайне.



Весы

Благоприятный день для начала работы над совместными проектами, встреч с влиятельными людьми, обсуждения важных вопросов, касающихся вашей работы и возможностей карьерного роста. Вероятно получение неожиданных деловых предложений, у многих представителей знака появится шанс сменить работу на лучшую.



Скорпион

Могут возникнуть трудности, особенно серьезные – у тех, кто воспринимает борьбу с вымышленным или существующим врагом как свое естественное состояние. Сегодня же, напротив, лучше настроиться на самый мирный лад. Если вы проявите гибкость, пойдете на уступки в неоднозначной ситуации, это вам же и пойдет на пользу.



Стрелец

Первая половина дня потребует трудовых подвигов. Так что будьте готовы работать в поте лица, и ни от кого не ждите помощи – все важные вопросы придется решать самостоятельно. Руководство предъявляет к вам высокие требования, а вот щедрой награды не обещает. Но усилия ваши не пропадут впустую: их заметят и оценят по достоинству люди, чье хорошее отношение вскоре поможет вам подняться по карьерной лестнице.



Козерог

Этот день хорошо подходит для сложной работы. Вам удается сосредоточиться, вы серьезно подходите к делу и решаете одну задачу за другой. Налаживаются деловые отношения, возможно подписание соглашений о сотрудничестве. Некоторые Козероги получат предложения, касающиеся работы в другом городе или за рубежом.



Водолей

Первая половина дня радует приятными событиями, а также известиями, касающимися очень дорогих вам людей. Самые энергичные Водолеи за несколько часов благополучно завершают дела, в которых в течение всей недели не удалось поставить финальную точку, а самые умные и предусмотрительные – строят планы, которые будут реализовывать в ближайшие несколько месяцев.









Рыбы

Если вам хочется произвести на кого-то хорошее впечатление, постарайтесь сделать это сегодня – у вас наверняка получится. Обаяние оказывается кстати не только на личных встречах, но и на деловых переговорах: вы нравитесь людям, и они просто не находят в себе сил отказать вам в чем бы то ни было.

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