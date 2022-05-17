Гороскоп на сегодня, 17 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 17 май 2022

Начало дня складывается очень удачно. Это время хорошо подходит для того, чтобы решить вопросы, возникшие раньше. Также будет возможность урегулировать старые конфликты, наладить деловые и личные отношения, которые в последнее время складывались напряженно. Могут напоминать о себе давние знакомые, и это наверняка порадует.







Вторая половина дня проходит более спокойно. Какие-то значительные успехи или крупные победы маловероятны. Однако и тут не исключены приятные сюрпризы, например, неожиданные встречи, которые поднимут настроение.



Овен

День складывается не самым удачным образом. Большая часть неприятностей возникает по вашей вине: вы забывчивы, рассеянны, постоянно что-то упускаете из виду, часто витаете в облаках, когда окружающие пытаются поговорить с вами о чем-то важном. Могут возникнуть конфликты с людьми, склонными смотреть на вещи консервативно и соблюдать все традиции; таким особам кажется, что вы ведете себя вызывающе.



Телец

Спокойный ритм поможет выполнить все намеченные дела. Удача сопутствует решениям финансовых вопросов, поиску новых источников дохода. Вы можете получить поддержку от тех, на кого не рассчитывали. На вторую половину дня можно назначить встречи с начальством, подписание контрактов. Правильно распределите энергию, тогда ее хватит на новые свершения.



Близнецы

Непростой и неоднозначный день. У вас появляются новые враги, влиятельные и изобретательные. Одержать над ними верх в честной схватке практически невозможно, поэтому вам приходится хитрить. Интриги ваши будут довольно удачными, если вы правильно выберете людей, которые будут таскать для вас каштаны из огня.



Рак

День радует хотя бы тем, что не приносит непреодолимых трудностей и не ставит перед вами сложных вопросов, требующих немедленного ответа. Удается не только завершить старые дела, но и взяться за новые проекты – с тем и другим вы справляетесь блестяще. Помните, что в работе вы можете положиться только на тех, кто уже не раз помогал вам.



Лев

Деловая активность представителей знака очень высока, Львы способны одержать верх в напряженной конкурентной борьбе. Главное – не терять веры в себя, если возникнут трудности, и даже к рутинным делам подходить с фантазией. Ваши идеи очень хороши, и вскоре непременно найдутся люди, которые помогут в их реализации.





Дева

Удачный день, который откроет перед представителями знака новые возможности. Многие Девы найдут себе дело по душе или сменят работу на более высокооплачиваемую и интересную. Возможны встречи с известными людьми, посещение светских мероприятий оставит самое приятное впечатление. Высок творческий потенциал, появляются интересные идеи.



Весы

Настроение меняется чаще обычного, вам трудно совладать со своими эмоциями, которые берут верх над здравым смыслом в самый неподходящий момент. Проблем много и на работе, и дома, так что день будет напряженным, и только четкий план действий, составленный заранее, поможет избежать ненужных волнений.



Скорпион

Упорно работая, снова и снова возвращаясь к делам, которые были начаты ранее и по каким-то причинам так и остались незавершенными, можно многого добиться. Проблема состоит в том, что сегодня многие склонны лениться и проводить время праздно; в одних случаях это обусловлено усталостью, в других — отсутствием четких целей.



Стрелец

Подходящий день для решения практических вопросов. Рекомендуется сосредоточиться на текущих делах, а за грандиозные планы не браться, пока они не будут как следует обдуманы. Возможно получение важных известий от далекого делового партнера. Высока вероятность командировок.



Козерог

Вероятны контакты с важными и влиятельными людьми; не исключено, что вы сможете заручиться их поддержкой, благодаря чему позже реализуете смелые и амбициозные планы. Желательно уделить внимание своему внешнему виду: встречают вас сегодня по одежке.



Водолей

Возможно, что некоторые дела, которые были отложены в долгий ящик, вновь напомнят о себе. Не стоит больше отодвигать их, а решать все на месте. Возможно, что это подтолкнет к пересмотру своего графика, к его реорганизации и оптимизации. Сил и умения хватит на все задуманное, но старайтесь не прыгать выше головы.









Рыбы

Очень благоприятный день для начала романтических отношений. Развиваться они будут стремительно — искренность и серьезность взаимного чувства не вызывает сомнений. Вам нет нужды скрывать свои недостатки, носить какую-то маску. Просто будьте собой, и все сложится наилучшим образом.

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