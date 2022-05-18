Гороскоп на сегодня, 18 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

08:02, 18 май 2022

Чаще обычного возникают конфликтные ситуации. Причины их незначительны и даже смешны, но признаться в этом никто не хочет. Мало кто готов открыто выражать свои чувства, а вот копить обиды склонны многие. Лучше не критиковать окружающих, воздержаться от непрошенных замечаний и советов. Помните, что даже те, кто обычно отличается уравновешенностью, сегодня очень чувствительны.







Нежелательно обсуждать вопросы, связанные с работой и бизнесом, важные решения лучше принимать самостоятельно. Возможны небольшие денежные поступления, удачные покупки.



Овен

Преобладает влияние негативных тенденций, день складывается для вас непросто. Задачи, требующие решения, значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд, поэтому относиться к ним легкомысленно никак нельзя. Вы очень близко к сердцу принимаете мнение окружающих, это буквально связывает вам руки. Почаще напоминайте себе, что никого ваши дела не интересуют так сильно, как вас самих.



Телец

Благоприятный день, открывающий интересные возможности перед теми, кто готов пользоваться нестандартными методами, экспериментировать, идти на оправданный риск. Возможно преодоление давних профессиональных разногласий, начало плодотворного сотрудничества. Тельцам удается не только найти общий язык с руководством, но и произвести неизгладимое впечатление на деловых партнеров. Возможны значительные денежные поступления.



Близнецы

Возникают профессиональные трудности, но вы не унываете. Что ж, такой подход похвален. Действительно, ситуация отнюдь не безнадежна, и, если вы приложите немного усилий, то вскоре она начнет меняться к лучшему. Будьте осмотрительны в беседах с руководством и потенциальными партнерами; не раскрывайте своих карт до последнего, даже если ваши секреты – сущий пустяк.



Рак

Вы слишком большое значение придаете своим фантазиям, идете на поводу у иллюзий, а о реальном положении вещей даже не задумываетесь. Необходимая информация поступает слишком поздно, поэтому о многих ошибках, совершенных в этот день, придется пожалеть. Возможны трудности в поездках, чаще обычного возникают проблемы с транспортом.



Лев

Вам будет довольно трудно справиться со всеми проблемами этого дня. Во-первых, их много; во-вторых, они повсюду. Впрочем, вас, Львов, этим не испугаешь – в середине дня вы поймете, что нужно что-то менять радикально, принимать решительные меры, и после этого дела понемногу пойдут на лад.





Дева

Появляются новые идеи. Удастся ли их реализовать, пока непонятно, но можно не сомневаться в том, что ваши замыслы заслуживают самого пристального внимания. День хорошо подходит для общения, в том числе – с людьми, которых вы давно не видели. В спорах вы легко одерживаете верх, при этом вам удается никого не обидеть.



Весы

День принесет вам немало приятных переживаний, если вы не будете гнаться за легкомысленными радостями. Низменные стремления и склонности приведут лишь к разочарованию; если же вы готовы приложить серьезные усилия, чувство удовлетворения останется с вами надолго. Не торопитесь принимать решения, особенно если ощущаете внутреннее беспокойство — о проявленной сегодня спешке придется пожалеть потом.



Скорпион

В этот день Скорпионы становятся авантюристами, искателями приключений, которые задумываются о чем угодно, но не о последствиях собственных поступков. Вам, конечно будет весело и интересно – сегодня; но позже, когда придет время подводить итоги, придется признать, что осторожность и здравый смысл не помешали бы.



Стрелец

Лучший способ избежать трудностей — быть предельно осторожным во всем и доверять только себе и самым близким людям. Это напряженный и сложный день, но он вовсе не обязательно принесет серьезные неудачи: если вы не будете легкомысленны и безответственны, все сложится не так уж плохо.



Козерог

Неудачный день, Козерогам будет трудно справиться со всеми трудностями, которые их ожидают. Представителям знака никак не удается воплотить в жизнь то, что они давно и тщательно планировали, и разочарование будет очень сильным. Возникают серьезные конфликты с членами семьи, некоторые представители знака понимают, что стали жертвой манипуляций.



Водолей

В этот день вас ожидает много интересного. Не приходится искать приключений – они находят вас сами. К счастью, вы своевременно и правильно реагируете на то, что происходит вокруг, не совершаете ошибок, не допускаете промахов. У вас будут основания гордиться своими профессиональными успехами.









Рыбы

Будьте готовы довольствоваться малым, строить грандиозные планы на этот день не стоит. Более того, не все ранее начатые дела удастся довести до конца: слишком часто возникают трудности, слишком многое идет не так. Люди, которые сегодня обещают вам поддержку, руководствуются собственными интересами, поэтому полностью полагаться на них нельзя.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram