Гороскоп на сегодня, 20 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

08:01, 20 май 2022

Этот день связан с общим ростом активности, и деловой, и социальной. Если работать вы сегодня не собираетесь, то и дома сидеть наверняка не захотите. Пользуются большой популярностью светские развлекательные мероприятия, многие с удовольствием принимают участие в общественной жизни.







Еще один отличный способ провести время – занятия спортом. Именно общий интерес к физической культуре и активному образу жизни сегодня может сблизить людей, которые в другое время едва ли обратили бы друг на друга внимание. Следите за рационом: очень высока вероятность пищевых отравлений.



Овен

Будет трудновато справиться со всеми делами, которые вы запланировали на этот день: похоже, вы переоценили свои возможности и дали опрометчивые обещания. Но не опускайте руки – у вас все получится благодаря вашей собственной изобретательности или помощи союзников. Хорошо проходят деловые встречи, есть шанс найти новых партнеров, сотрудничество с которыми будет очень плодотворным.



Телец

Сегодня вам очень пригодятся обаяние и умение находить общий язык с разными людьми. Это день интенсивного общения, новых знакомств и встреч. Он хорошо подходит для работы в команде и почти не дает возможности действовать самостоятельно или сосредоточиться на деле, интересном только вам.



Близнецы

Не исключены разочарования, в том числе крупные. Люди, которым вы совершенно доверяли, не оправдывают ваших ожиданий. Из-за неблагоприятного стечения обстоятельств приходится на ходу менять планы, отказываться от встреч, которых вы с нетерпением ждали. Возможны споры в семье, есть опасность конфликта с родителями.



Рак

День подходит для общения с коллегами и деловыми партнерами, налаживания профессиональных отношений. Легким он не будет, но может пройти вполне плодотворно, если вы не станете тратить время впустую. Задачи, требующие внимания, разнообразны, но у вас достаточно знаний, энергии и сил, чтобы найти их решение. Думать, действовать и находить ответы на вопросы приходится самостоятельно.



Лев

Благоприятный день, позволяющий добиться больших успехов. Вы поступаете именно так, как нужно, вовремя проявляете инициативу, не допускаете даже незначительных ошибок. Этот день подходит для выездов за город, активного отдыха и занятий спортом. Возможны новые знакомства; у некоторых Львов будет шанс восстановить отношения с людьми, с которыми они когда-то не на шутку поссорились.





Дева

Новые интересные возможности помогут сдвинуться с мертвой точки. Стоит обдумать даже самые амбициозные планы – в скором времени вы сможете их реализовать. Несмотря на снижение деловой активности, ваше финансовое положение может упрочиться.



Весы

Отличный день, трудно придумать лучшее начало недели. Велика вероятность успеха во всех профессиональных начинаниях, ваши проекты оказываются исключительно удачными. Никто не подвергает сомнению ваши знания, опыт и профессиональные качества, и это способствует плодотворному сотрудничеству.



Скорпион

Вы не ожидаете легких успехов и готовы приложить усилия ради достижения цели. Старания не напрасны – вам удается добиться того, к чему вы стремитесь, даже если обстоятельства складываются не самым благоприятным образом. Окружающие видят в вас лидера, не подвергают сомнению ваши высказывания, охотно следуют советам.



Стрелец

День будет довольно сложным. Даже те, кто не планировал ничего особенного, столкнутся с какими-то трудностями и будут вынуждены заниматься совсем не тем, чем хотелось бы. К тому же могут подвести люди, на поддержку которых вы рассчитывали, и справляться со всем придется в одиночку. Возможны встречи с дальними родственниками, которые поделятся не самыми приятными новостями.



Козерог

Не нужно торопиться. Этот день действительно открывает перед вами новые двери, но вы можете войти лишь в одну из них – так что нужно сделать правильный выбор. Присматривайтесь, следите за происходящим вокруг, прислушивайтесь к своей интуиции. Звезды непременно подскажут вам, на что нужно сделать ставку, вопрос лишь в том, заметите ли вы эту подсказку, придадите ли ей значение.



Водолей

Преобладает влияние позитивных тенденций, день складывается удачно. Полезными оказываются приобретенные ранее знания. Руководство обратит внимание на ваш профессионализм, возможно повышение по службе. Благоприятный день для начала работы над совместными проектами, удастся найти не только союзников, но и друзей.









Рыбы

Благоприятный день для любых встреч, обсуждения деловых и личных вопросов. Легко усваивается новая информация, можно многому научиться. Анализируйте чужой опыт, не стесняйтесь обращаться за советами к тем, кто хорошо осведомлен о сложившейся ситуации. Если на этот день запланированы важные встречи, уделите особое внимание своему гардеробу – встречают вас сегодня по одежке.





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