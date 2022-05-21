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Гороскоп на сегодня, 21 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 21 май 2022

Чтобы добиться поставленных целей, нужно сосредоточиться на главном и отбросить все остальное. Это многим дается нелегко, но если вы обладаете силой воли и настроены серьезно, то непременно справитесь. Для успехов, особенно в профессиональной сфере, может потребоваться проявление лидерских качеств. Люди, способные вдохновлять других и вести за собой, смогут одержать важные победы.

Конец дня будет сложным для впечатлительных и чувствительных натур. Это время волнений и тревог. Любой пустяк может выбить из колеи, а нервная система особенно уязвима. Часто сохранить душевное равновесие помогает общение с близкими.

Овен
День высокой деловой активности, интереса к окружающему миру; ваши выводы будут неожиданными, но верными, а поступки — подчиненными общей цели. Наиболее результативны, направленные на упрочение своего положения в обществе: можно встретиться в неформальной обстановке с потенциальным работодателем, привести в порядок финансовые дела, обсудить со знающими людьми перспективы развития бизнеса.

Телец
Вероятны проблемы на работе, могут огорчать многочисленные разногласия с коллегами. Не всем представителям знака удается сосредоточиться на делах, многие Тельцы допускают ошибки даже при решении простых задач. Есть опасность финансовых потерь, нежелательно заключать крупные сделки и покупать дорогие вещи.

Близнецы
Этот день кажется многообещающим. Деловая активность находится на высоком уровне (правда, тут надо отметить, что многие Близнецы попросту пытаются «убежать» в работу от личных проблем), поэтому представители знака берутся за решение профессиональных задач с неподдельным энтузиазмом. Можно заключать сделки, в том числе крупные.

Рак
Вы очень хорошо понимаете окружающих, и они это чувствуют: несут вам свои проблемы и горести, надеясь, что вы получите помощь и поддержку. Будьте терпеливы и деликатны, иначе конфликтов не избежать. Люди, которым вы доверяли, могут попытаться манипулировать вами, пользоваться вашими слабостями.

Лев
Прекрасный легкий день, открывающий огромное количество новых возможностей. Появляется шанс научиться чему-то новому, получить ценную информацию. Вероятно заключение выгодных сделок, день подходит для начала коммерческой деятельности. Можно участвовать в конференциях и семинарах.


Дева
Подходящий день для того, чтобы строить планы на будущее, начинать работу над какими-то долгосрочными проектами. Можно многое успеть, добиться нужных результатов на переговоров. День подходит для работы с документами, оформления официальных бумаг, визитов в государственные инстанции.

Весы
День начинается неплохо, но, к сожалению, негативные тенденции быстро набирают силу. Приходится менять планы, отказываться от каких-то мероприятий, которых вы ждали с большим нетерпением. Вероятны конфликты с друзьями и родственниками, вы отстаиваете свою правоту так яростно, что обижаете собеседников.

Скорпион
Проблем возникает довольно много, но решить их проще, чем кажется на первый взгляд. Знакомые женщины охотно помогают вам и не ждут ответных услуг; однако скупиться на слова благодарности не стоит. Очень остра интуиция, это оказывается очень кстати, когда вы строите долгосрочные планы.

Стрелец
Успехов в работе удастся достичь, если вы будете не только настойчивы, но и по-настоящему упрямы. Обстоятельства не всегда складываются в вашу пользу, но любые преграды можно преодолеть – помните об этом, и у вас все получится. Обратите внимание на развитие деловых отношений: на людей, которые поддерживают вас сегодня, можно положиться в трудную минуту.

Козерог
Вы беспокойны, впечатлительны, остро реагируете на все, что происходит вокруг. Окружающим кажется, что найти общий язык с вами нелегко, однако на деле это не так – вы готовы выслушать и принять к сведению чужую точку зрения, считаетесь с чужими интересами, идете на компромиссы, если это нужно. Но отношения все же складываются неровно, ссоры не исключены.

Водолей
Первая половина дня трудна. Вы просыпаетесь не в самом лучшем настроении и буквально вырываетесь, если что-то идет не по-вашему. Достаточно мелочи, чтобы вывести вас из равновесия, но острее всего вы реагируете на то, что некоторые ваши просьбы не исполняются должным образом. Если хотите, чтобы что-то было сделано хорошо, делайте это сами; этот нехитрый принцип поможет избежать конфликтов.



Рыбы
До обеда не стоит предпринимать активных действий. Лучше посвятить это время физическим упражнениям или прогулке. Во второй половине дня есть вероятность удачной встречи с новыми партнерами. В результате вы можете получить предложение о возможном сотрудничестве и заручитесь поддержкой надежного компаньона.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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