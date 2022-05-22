Гороскоп на сегодня, 22 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 22 май 2022

Не стоит рассчитывать на легкие успехи: придется приложить усилия, чтобы достичь поставленных целей. Возможны затруднения в работе, не исключено, что не удастся вовремя сделать то, что было запланировано. Будет шанс получить какую-то важную информацию. Не поленитесь проверить ее: есть опасность, что вас специально вводят в заблуждение.







Чаще обычного возникают разногласия, может быть трудно найти общий язык даже с теми, с кем прежде было легко и приятно иметь дело. Отношения влюбленных могут быть испорчены ревностью; старайтесь не давать для нее поводов.



Овен

Сегодня представители знака на удивление тактичны и деликатны. С их уст не срывается ни одного обидного высказывания, ни одной двусмысленной шутки. На официальных мероприятиях Овны оказываются в центре внимания: они выглядят элегантно, но в то же время ярко, к тому же привлекают своей загадочностью.



Телец

Этот непростой день наверняка утомит даже самых энергичных представителей знака. Тельцам приходится не только решать собственные проблемы, но и урегулировать разногласия знакомых – и это оказывается чрезвычайно утомительным делом. Возможны какие-то неприятные для вас признания, получение информации, которой трудно будет правильно распорядиться.



Близнецы

День складывается неудачно. Чем больше вы предпринимаете, чтобы добиться успеха, тем незначительнее плоды ваших усилий. Нежелательно браться за новые дела – очень велик риск встать на неправильный путь, что приведет к значительным потерям. Гораздо лучше спокойно продолжать начатое, по возможности не отвлекаясь и не делая долгих перерывов.



Рак

Вас ждет трудный день. Придется решить целый ряд проблем, многие из которых на самом деле сложнее, чем вам кажется. Многое зависит от того, сделали ли вы правильные выводы из совершенных ранее ошибок. Судьба дает вам второй шанс реализовать те замыслы, которые вы когда-то предпочли отбросить.



Лев

Вам придется противостоять искушениям и соблазнам – их сегодня будет немало. Идти на поводу у эмоций нельзя ни в коем случае: вы должны быть очень осторожны и предусмотрительны. Нежелательно начинать важные дела, масштабные проекты. С мелочами же вы отлично справляетесь.





Дева

Будет трудно. Возникающие в этот день вопросы сложны, над их решением придется поломать голову. Могут возникнуть разногласия с руководством, у предпринимателей возникают проблемы с органами власти. День не подходит для начала деловых отношений, особенно – с представительницами прекрасного пола. Нежелательно покупать недвижимость и транспортные средства.



Весы

Неожиданные события, непредсказуемое стечение обстоятельств порождают суету и спешку, вам приходится на ходу менять планы. Однако это не повод огорчаться – новые замыслы окажутся лучше прежних. К тому же рядом появляются люди, готовые помочь вам немедленно осуществить задуманное.



Скорпион

Нелегко правильно оценить свои возможности и сложившуюся ситуацию. Вы слишком часто выдаете желаемое за действительное, и не на шутку обижаетесь, когда вам говорят об этом. Не все идеи, посещающие вас сегодня, хороши и могут быть воплощены в жизнь. Трудно сосредоточиться на делах; не всем представителям знака удается ответственно подойти к решению финансовых вопросов.



Стрелец

Напряженный день. Влияние неблагоприятных тенденций сильно, вероятны переживания и волнения, сильные негативные эмоции, под влиянием которых так легко совершить ошибки. Стоит прислушиваться к советам людей, которые уже не раз демонстрировали вам свою способность сохранять хладнокровие в любой ситуации.



Козерог

Вас ждет большой успех – пожалуй, даже больший, чем вы ожидали. Неожиданная идея, касающаяся организации работы или расширения бизнеса, оказывается просто блестящей. Реализуя ее, вы открываете перед собой новые горизонты. Отличный день для поездок, контактов с людьми, прибывшими издалека, изучения иностранных языков.



Водолей

Этот день складывается хорошо. Есть шанс реализовать что-то, что было давно задумано, добиться успеха в деле, которое долго «не складывалось», расставить акценты, которых вам не хватало. Требуется для всего перечисленного лишь немного решительности да готовность сказать то, что вы на самом деле думаете.









Рыбы

Вы беретесь только за то, что вам по силам, и именно поэтому быстро справляетесь со всеми делами. Если же вы сталкиваетесь с трудностями, то без лишних размышлений обращаетесь за помощью к единомышленникам и просто знакомым, и такая тактика оказывается очень эффективной. Благоприятный день для выхода на новую работу или найма сотрудников.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram