Гороскоп на сегодня, 23 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 23 май 2022

Очень плодотворный день. Многие возникающие сейчас идеи и планы вскоре будут реализованы, появляется возможность достичь ранее поставленных целей. События этого дня в очередной раз докажут, что мысли материальны, поэтому стоит настроиться на позитивный лад. Вероятно получение полезной информации.







Благоприятный день с точки зрения романтических и семейных отношений, разногласия остаются в прошлом, общение близких людей становится гармоничным и приятным. В такой день хорошо заниматься домашним хозяйством, наводить порядок.



Овен

Вы часто действуете под влиянием эмоций, отказываетесь от ранее составленных планов, нарушаете договоренности, которых достигли с большим трудом. Возможны разногласия дома и на работе, многие Овны чувствуют, что даже недавние союзники становятся врагами, и не знают, что с этим поделать.



Телец

Незначительные потери этого дня удастся восполнить, если вы сосредоточитесь на поиске новых союзников. Появление влиятельных единомышленников позволит вам реализовать самые смелые свои планы. Успешными будут переговоры и другие деловые контакты с иностранцами, эмигрантами.



Близнецы

Вы выйдете победителем из нелегкой борьбы с сильным противником. Это день, когда природные способности и таланты Близнецов проявляются очень ярко, давая представителям знака огромное преимущество над окружающими. Возможны значительные успехи в работе, не исключено получение заманчивых деловых предложений.



Рак

Ракам необходимо спокойствие. Если представителей знака ничто (и никто!) не тревожит и не беспокоит, они способны добиться многого. Для некоторых Раков день будет связан с осознанием внутренних проблем, исправлением совершенных ошибок. День подходит для того, чтобы попросить прощения у тех, кого вы обидели.



Лев

Упорство и отстаивание своих интересов в результате принесут прибыль. Но все же, чтобы сохранить добрые отношения, стоит прислушаться к мнению других, быть внимательными к их нуждам. Возможно, что кто-то будет хвалить вас настолько сильно, что вы поймете, в чем причина лести.





Дева

Вы поступите разумно, если не будете планировать на этот день ничего важного и сложного. Сегодня звезды не торопятся вас поддерживать, и рассчитывать следует исключительно на собственные силы. Очень велика вероятность разногласий с коллегами, споров с руководством. Осторожнее в высказываниях: вы сегодня мало задумываетесь о том, к чему могут привести язвительное замечание или неуместная шутка.



Весы

Трудный день. Приходится иметь дело с людьми, которые вам не нравятся, полагаться на тех, кому вы не доверяете. Появляется ощущение (и не лишенное оснований), что окружающие просто пользуются вами для достижения своих темных целей. Могут возникнуть серьезные разногласия с коллегами или друзьями.



Скорпион

Звезды на вашей стороне, и этим стоит воспользоваться, чтобы достичь давно поставленных целей. Не упустите возможность научиться чему-то новому, перенять полезный опыт. Именно готовность получать информацию из любого источника (не забывая, разумеется, проверять ее достоверность) сегодня становится одним из ваших козырей.



Стрелец

Потрудившись на славу, вы добьетесь значительного прогресса в профессиональной сфере, решите самые важные для вас вопросы. Справиться с трудностями помогает ваше умение общаться с людьми, выражать свое мнение ясно и доходчиво, никого при этом не задевая. Это благоприятный день для публичных выступлений, проявления деловой инициативы. Не отказывайтесь от участия в совместных проектах: оно будет полезным.



Козерог

Очень удачный день. Стоит подумать о том, что вы хотели бы изменить в своей жизни – сегодня вы поймете, как это сделать, приложив наименьшие усилия. Многие представители знака найдут новый источник доходов или получат значительную сумму. В этот день можно совершать небольшие экскурсии или отправляться в далекие и долгие путешествия.



Водолей

Вам нередко хочется изменить мир к лучшему; в этот день желание будет особенно сильным. Все некрасивое и дисгармоничное не просто огорчает вас, а практически ранит! А это значит, что «свою планету» нужно срочно приводить в порядок. К счастью, быстро находятся добровольные помощники, и столь милая вашему взору красота вскоре воцаряется повсюду.









Рыбы

Будьте готовы к сюрпризам. Не исключено, что вы получите известия, которые заставят вас изменить свою жизнь. Рыбы видят новые возможности и понимают, как ими можно воспользоваться. Некоторые представители знака удивляют окружающих парадоксальной точностью своих суждений, другие замечают то, что ускользнуло от внимания окружающих.

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