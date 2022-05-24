Гороскоп на сегодня, 24 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 24 май 2022

День насыщенный, интересный и многообещающий. Далеко не все дается легко, но если не сдаваться и продолжать действовать, можно достичь отличных результатов. Вероятны хорошие известия, новости, которые поднимут настроение. Если для вас особенно важна работа, будет шанс подняться по карьерной лестнице, но ради этого придется отложить личные дела.



Это благоприятный день для общения. Возможно начало новых отношений, дружеских или романтических. Можно принимать гостей, устраивать домашние праздники для членов семьи и других близких людей.



Овен

Не предпринимайте ничего важного в первой половине дня – это время напряженное и сложное, чрезвычайно щедрое на разного рода неприятные сюрпризы. Неудачи будут подстерегать на каждом шагу, но едва ли набросятся на вас, если вы решите не сходить с места. Утро – крайне неподходящее время для новых знакомств: вам почему-то нравятся люди, от которых (и всем, кроме вас, это ясно) нужно держаться подальше.



Телец

Этот день не назовешь плодотворным: за дела вы беретесь с неохотой, трудитесь спустя рукава, поэтому и результатов достигаете лишь весьма скромных. Представители знака, которым все же удастся взять верх над ленью, смогут решить какие-то давние проблемы, но столкнутся с новыми, что, понятно, энтузиазма не прибавит.



Близнецы

Вам будет очень важно мнение друзей или близких по различным поводам. Трудности возникнут из-за стремления соответствовать статусу и общепринятым нормам. Возможно, вы давно планировали совершить крупную покупку, но если это сделать сегодня, то возникнут непредвиденные расходы.



Рак

Сегодня вам больше, чем обычно, свойственны эгоизм и сосредоточенность на собственных желаниях и потребностях. О том, что и окружающие чего-то хотят, к чему-то стремятся, да и просто имеют право на отдых (в том числе и от вас), вы почти не задумываетесь. Именно поэтому в первой половине дня вы можете совершить поступки, о которых позже пожалеете.



Лев

Очень удачный день, можно сделать много хорошего, если постараться и не тратить время даром. Никто не командует вами, не отдает распоряжений – вы можете заниматься тем, к чему лежит душа, и придерживаться комфортного ритма. Возможны денежные поступления, ценные подарки.



Дева

На первый взгляд, все идет неплохо. И возможности новые появляются, и горизонты открываются – есть повод радоваться жизни. Однако есть опасность, что результат ваших усилий будет совсем не таким, как хотелось бы. Не исключено, что плоды ваших трудов присвоит особа самонадеянная, коварная, крайне неприятная в общении.



Весы

Придется взяться за дело, к которому у вас не лежит душа, а это отнюдь не поднимает настроения. День оказывается не столько тяжелым, сколько неприятным, многое огорчает и удручает, вы чувствуете себя непонятыми, недооцененными. Главное – не опускать руки, не бросать начатого дела. Победа останется за вами, если вы не сдадитесь.



Скорпион

Сложный день. Трудно держать под контролем негативные эмоции, вы чаще обычного даете волю раздражению и гневу. Даже люди, которые искренне вам симпатизируют, сегодня предпочитают держаться от вас подальше, избегают общения, поэтому многие представители знака чувствуют себя одинокими.



Стрелец

Влияние благоприятных тенденций сильно, день складывается очень удачно. Высока деловая активность, это дает вам огромное преимущество над конкурентами. Этот день благоприятен для расширения бизнеса, заключения крупных сделок. Можно начинать работу над масштабным проектом, но лишь в том случае, если вы уверены в том, что сможете отдавать ему все свои силы в течение долгого времени.



Козерог

Вы стремитесь расширить круг общения, но далеко не все люди, на которых вы сегодня обращаете внимание, этого заслуживают. Будьте разборчивы, руководствуйтесь не только интуицией (в том, что касается отношений, она может подвести), но и здравым смыслом. Стоит прислушаться к советам старших родственников.



Водолей

Нежелательно отправляться в далекие поездки: чем ближе к дому вы держитесь, тем удачнее складывается этот день. Возможно получение интересных деловых предложений, в том числе от людей, с которыми вы раньше плодотворно сотрудничали. Если профессиональные связи в этот день восстанавливать можно и нужно, то с романтическими лучше не экспериментировать: ваше возвращение к когда-то близкому человеку не принесет ничего хорошего.



Рыбы

Этот день несколько хуже предыдущего, и объясняется это нестабильностью эмоционального фона. Если вчера вам удавалось радоваться с утра до вечера, то сегодня вы вполне можете впасть в тоску без всякой на то причины, или, того хуже, дать волю раздражению и спровоцировать ссору.

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