Гороскоп на сегодня, 25 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 25 май 2022

Начало дня полно ярких событий и сильных эмоций. Многие становятся более чувствительными и восприимчивыми, чем обычно, острее реагируют на все, что происходит вокруг. Это благоприятное время для творческих людей, их наверняка посетит вдохновение. Хорошо проходят встречи, переговоры, единомышленникам легко найти общий язык, прийти к согласию.







Позже наступит время трудных и утомительных рутинных дел. Сосредоточиться на них порой нелегко, поэтому велика вероятность ошибок. Старайтесь быть внимательнее к мелочам, особенно когда дело касается денег.



Овен

Для вас этот день удачен. Более того, он положит начало благоприятному периоду, позволяющему добиться действительно значительных результатов. Тут все зависит только от вашего трудолюбия и энтузиазма. Возможны интересные деловые предложения, не исключено, что вы сможете кардинально сменить род деятельности, найти работу, которая вас действительно увлечет.



Телец

День спокойной плодотворной работы. Не стоит браться за новые дела прежде, чем будут завершены старые, иначе возникнут суета и неразбериха, мешающие плодотворно трудиться. Нужна разборчивость в деловых контактах, не стоит рассчитывать на безусловную поддержку со стороны людей, с которыми вы раньше не сотрудничали. Возможны незначительные финансовые потери.



Близнецы

Не будьте слишком доверчивы. Сегодня ваша интуиция может ошибаться; особенно часто это происходит, когда дело касается новых знакомств и новых знакомых, не скупящихся на комплименты в ваш адрес. Некоторые представители знака предпочтут ограничиться общением с самими близкими людьми, тем самым обезопасив себя.



Рак

День складывается неровно, приносит неожиданности, но вам удается извлечь пользу из любых событий и происшествий. Вы энергичны и деятельны, ваш оптимизм заражает окружающих – этот день как нельзя лучше подходит для совместных действий. Можно отправляться в путешествия: они подарят массу позитивных эмоций.



Лев

Придется приложить немало усилий, а то и совершенно выбиться из сил, чтобы добиться поставленных профессиональных целей. Казалось бы, ничего невозможного вы не хотите, но даже достижение самых скромных результатов требует времени. Все давние конфликты становятся более острыми, давно забытые обидные слова снова больно ранят.





Дева

Дружеское поведение людей будет иногда ставить вас в тупик. Но не бойтесь, что это продиктовано только желанием получить от вас выгоду. Ведите себя тактично по отношению к окружающим, ослабьте контроль над всеми и вся. Хорошее время для командной работы: результат будет впечатляющим, если не брать на себя лидирующую позицию.



Весы

Не тратьте время зря – этот день пройдет очень плодотворно, если вы сосредоточитесь на делах, заслуживающих внимания. Доверьтесь своей интуиции: следуя ее подсказкам, вы сможете избежать суеты и путаницы, а также нежелательного вмешательства окружающих в вашу жизнь. Важные решения старайтесь принимать самостоятельно.



Скорпион

Этот день несколько лучше предыдущего, но и его не назовешь блестящим и безоблачным. Эмоциональный фон нестабилен, ваше настроение меняется ежечасно, причем вы и сами порой не в силах понять, почему то веселитесь, то грустите. Середина дня – наиболее сложное время для общения; в это время вы и сами с собой не в ладу, и с окружающими то и дело ссоритесь.



Стрелец

День легкий, приятный, полный вдохновляющих событий. Идеи, приходящие вам в голову, очень хороши, и их можно реализовать немедленно. Окружающие готовы следовать за вами, у вас будет масса возможностей проявить лидерские качества. Возможны новые открытия, интересные встречи.



Козерог

Не стоит принимать поспешные решения, но и тянуть нежелательно. Это один из тех дней, когда во всем нужна золотая середина, в том числе и в ритме жизни. День подходит для встреч, однако не следует доверять первому впечатлению о новых знакомых, оно может быть ошибочным.



Водолей

Для душевного комфорта вам необходимы тишина и спокойствие. Казалось бы, не так уж многого вы и хотите, но добиться этого никак не получается. Первая половина дня – время суеты, бурного выяснения отношений, многочисленных мелких дел (которыми, кстати, вам совсем не хочется заниматься).









Рыбы

Вы очень деятельны, но далеко не всегда направляете энергию в мирное русло. Именно поэтому могут возникать неприятные ситуации, ссоры и конфликты. Еще одна причина проблем – слишком высокие требования, которые вы предъявляете и к себе, и к окружающим.

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