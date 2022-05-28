Гороскоп на сегодня, 28 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 28 май 2022

Благоприятный день для отдыха, развлекательных поездок, смены обстановки. Возрастает творческий потенциал, появляется много интересных идей, благодаря реализации которых перед вами откроются новые возможности. Вероятны приятные знакомства, встречи с давними друзьями и знакомыми.







Будет возможность решить какие-то практические вопросы, бытовые проблемы, в последнее время не дававшие покоя. День подходит для небольших покупок, в том числе незапланированных. Во второй половине дня не исключены недомогания; берегите себя.



Овен

Этот день будет довольно сложным. Вам придется сосредоточиться на каком-то сложном деле, к тому же неожиданно выяснится, что ваших знаний недостаточно, придется звать кого-то на помощь. Возможны серьезные разногласия на работе, вашу точку зрения не разделяют ни руководители, ни коллеги.



Телец

Вы не можете пожаловаться на недостаток жизненных сил, но вот беда – энергия ваша имеет преимущественно разрушительный характер, и направить ее в конструктивное русло никак не удается. Вы некстати проявляете неуступчивость и упорство, сами портите свои отношения с деловым окружением и руководством.



Близнецы

Очень нестабилен эмоциональный фон, вы становитесь заложниками своего переменчивого настроения. Из-за глупости, досадного недоразумения или пустякового разногласия могут быть разорваны деловые отношения, которые для вас очень важны. Ваше желание высказать наболевшее-накипевшее, не раздумывая о том, насколько это уместно, становится причиной конфликтов с руководством.



Рак

Возможны мелкие неудачи, досадные недоразумения, которые будут мешать вам двигаться вперед. Задержки ужасно раздражают, порой вы даете волю гневу совершенно некстати, в результате могут испортиться отношения с людьми, которые вам очень симпатичны. Если на этот день у вас запланированы важные дела, занимайтесь ими в одиночестве: так будет легче сосредоточиться и добиться нужного результата.



Лев

В первой половине дня влияние позитивных тенденций будет сильным, и вы наверняка сможете этим воспользоваться. Данный период обещает поистине выдающиеся успехи в смелых начинаниях; все, что требуется от вас – приложить минимальные усилия или хотя бы изобразить бурную деятельность.





Дева

День не представляет собой ничего особенного, но вам все же нравится. Настроение будет хорошим до самого вечера, достаточно любого пустяка, чтобы вас порадовать. Любимый человек готов окружить вас вниманием и заботой, и вы отвечаете тем же. День подходит и для общения с друзьями, которые охотно поддержат любые ваши идеи.



Весы

Приятный день, который подарит массу позитивных эмоций. Не у всех Весов есть собственные хорошие идеи, но все представители знака умело используют и развивают чужие, а потому добиваются успеха. Подходящий день для того, чтобы попробовать заняться чем-то совершенно для вас новым; в первую очередь это касается спорта и фитнеса.



Скорпион

Этот день как будто создан для того, чтобы вы блистали, ослепляли, покоряли сердца. Даже у Скорпионов, совершенно не стремящихся к популярности, появляются новые союзники, последователи и поклонники. Все ваши поступки привлекают внимание, так что очень важно не допускать глупых ошибок.



Стрелец

Для вас этот день будет довольно удачен, если с самого его начала вы решите действовать самостоятельно, не ждать одобрения окружающих и не рассчитывать на их поддержку. Конечно, положение «один против всех» нельзя назвать завидным и даже комфортным, но оно, по крайней мере, позволяет вам двигаться вперед и отстаивать свои интересы.



Козерог

Не тратьте время на размышления о том, чего не можете изменить. Если вы найдете в себе силы смириться с обстоятельствами и приспособиться к ним, то наверняка заметите, что дышать становится легче. Постарайтесь выбросить из головы сомнения; чем раньше вы убедите себя в том, что действуете правильно, тем быстрее добьетесь выдающихся результатов.



Водолей

Вам предстоит решить массу вопросов, день будет довольно утомительным и сложным. Вероятны разногласия с близкими людьми, очень трудно прийти к единому мнению, если обсуждаются финансовые, имущественные вопросы или планы на будущее. Возможны ссоры с родителями или другими старшими родственниками: вам кажется, что они настроены негативно.









Рыбы

Неплохой день, хотя и связанный с некоторым снижением деловой активности. Многие Рыбы склонны откладывать важные дела в долгий ящик или поручать их другим; немало среди представителей знака и тех, кто надеется, что проблемы как-нибудь решатся сами собой. Если вы все же займете более активную позицию, то сможете добиться больших успехов.

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