Гороскоп на сегодня, 29 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 29 май 2022

Многие проблемы, возникающие в начале дня, станет проще решить после того, как вы обсудите их с окружающими. Будет шанс и получить полезные советы, и найти новых союзников. Преодолевать трудности в одиночку, конечно, тоже можно, но сил и времени это отнимет гораздо больше.







Вторая половина дня будет плодотворной и благоприятной. Она подходит для важных и ответственных дел. Даже людям, которые обычно склонны к легкомыслию, удается настроиться на серьезный лад. Не упустите возможность воплотить в жизнь какой-то старый план, реализовать смелые идеи.



Овен

Старайтесь не оставаться наедине с проблемами, ищите людей, которые помогут в их решении. Этот день подходит для начала сотрудничества; примечательно, что новые отношения могут развиваться как в деловом, так и в романтическом ключе. Возможно восстановление каких-то профессиональных или дружеских связей, которые были разорваны из-за вашего переезда или других серьезных перемен в образе жизни.



Телец

Будет нелегко, но вы со всем справитесь, если одержите верх над собственными депрессивными настроениями. Да, поладить с окружающими нелегко, но договориться о совместных действиях все же можно. Руководство требует от вас многого, ставит все новые и новые задачи; многим представителям знака придется трудиться сверхурочно.



Близнецы

Этот день неплохо подходит для деловых встреч, потому что вам удается найти золотую середину между настойчивостью и уступчивостью, склонить партнеров на свою сторону, не прибегая к слишком сильному давлению. Удачными будут заключенные сделки, в том числе те, решение о которых принимается в последний момент.



Рак

Главная опасность этого дня – в стремлении к чрезмерности во всем. Ракам трудно контролировать свои порывы и желания, поэтому представители знака рискуют оказаться замешанными в очень неприятные истории. Будьте благоразумны, это поможет избежать трудностей и в работе, и в личной жизни.



Лев

Вы сами портите этот день, причем делаете это со старательностью и упорством, достойными лучшего применения. Кажется, что решение проблем очень близко – но это лишь иллюзия; почаще напоминайте себе о безусловной связи между трудом и рыбкой. Вероятны приступы раздражительности, порой вы ведете себя жестоко и даже агрессивно.





Дева

День подходит для общения с коллегами и деловыми партнерами, налаживания профессиональных отношений. Легким он не будет, но может пройти вполне плодотворно, если вы не станете тратить время впустую. Задачи, требующие внимания, разнообразны, но у вас достаточно знаний, энергии и сил, чтобы найти их решение. Думать, действовать и находить ответы на вопросы приходится самостоятельно.



Весы

Чем больше проблем возникает в этот день, тем с большим энтузиазмом вы беретесь за их решение. Трудности не пугают вас, а вдохновляют на подвиги, и день в целом оказывается очень плодотворным. Деловая интуиция не подводит, Весы быстро понимают, какие проекты заслуживают внимания, а о каких лучше немедленно забыть.



Скорпион

Непросто складываются отношения с окружающими, и приходится признать, что виновником многих ссор, возникающих в этот день, являетесь именно вы. Особенно сложной будет середина дня: в это время, с одной стороны, раздражительность достигнет пика, а с другой – придется иметь дело с людьми, которые вам особенно неприятны.



Стрелец

Что бы ни происходило, вы сохраняете спокойствие, и правильно делаете – события этого дня не так значительны, как кажется окружающим. Вы поддерживаете тех, кто в этом нуждается, ободряете пригорюнившихся, выводите на верную дорогу заблудившихся, и все это вас ничуть не утомляет. Сегодня к вам тянутся люди несамостоятельные – есть опасность, что вы так и будете водить их за руку.



Козерог

Этот день не отличается сильным влиянием позитивных тенденций, но события его позволят Козерогам увидеть свою жизнь с новой точки зрения и принять правильное решение, которое положит начало серьезным переменам к лучшему. Будьте готовы потрудиться для достижения нужного результата, усилия могут потребоваться нешуточные.



Водолей

Придется смириться с потерями. Сегодня у вас могут возникнуть трудности в отношениях с деловыми партнерами и близкими людьми, есть риск лишиться давних союзников. Возможны конфликты при обсуждении вопросов, касающихся имущественных и финансовых планов.









Рыбы

Сами того не ожидая и не желая, вы оказываетесь вовлечены в водоворот захватывающих и неоднозначных событий. Ситуация меняется так быстро, что у вас нет возможности осмыслить происходящее, поэтому приходится полагаться на интуицию. К счастью, она вас сегодня не подводит.

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