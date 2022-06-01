Гороскоп на сегодня, 1 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

08:19, 01 июн 2022

Благоприятный день, приносящий новые идеи и планы. К людям, на долю которых в последнее время выпало немало неудач, возвращается вера в свои силы, и они с энтузиазмом берутся за новые дела. День хорошо подходит для того, чтобы наводить порядок, избавляться от ненужного, строить планы.







Возможны мелкие недоразумения. Справиться с ними будет нетрудно: пригодится жизненный опыт, полученный раньше. Вероятно решение каких-то старых семейных проблем. Отношения между родственниками могут заметно улучшиться.



Овен

Влияние положительных тенденций будет сильным, только в начале дня возможны некоторые трудности. Связаны они будут, в первую очередь, с вашим нежеланием заниматься тем, чем заниматься необходимо. К тому же вы очень подозрительны и часто просто не можете поверить в то, что окружающие действуют исключительно из добрых побуждений.



Телец

Хотя влияние негативных тенденций дает о себе знать, вы не теряете оптимизма, на мелкие неудачи не обращаете внимания и продолжаете двигаться к цели, даже если окружающим она кажется призрачной. Это подходящий день для того, чтобы взяться за какое-то новое дело, испытать свои силы на поприще, которое давно привлекает вас.



Близнецы

Этот день для вас не слишком удачен. Для достижения цели необходимо приложить усилия, но вам совсем не хочется напрягаться. Увы, легких побед звезды вам не обещают. Постарайтесь избежать незапланированных расходов, не подписывайте документов, касающихся недвижимости.



Рак

Не все идет так, как хотелось бы, но оптимизма вы не теряете, и именно поэтому добиваетесь успехов, и значительных. Окружающие восхищаются вашей жизнерадостностью, завидуют вашей энергичности, с удовольствием помогают в реализации хороших идей. Приятным будет день для Раков-руководителей, которых подчиненные сегодня понимают с полуслова.



Лев

Вам не нужны какие-то важные победы или кардинальные перемены, чтобы радоваться жизни: достаточно пустяка, чтобы вы почувствовали себя по-настоящему счастливыми. Жизненный потенциал высок, многие Львы плодотворно трудятся, не зная усталости. Рядом с вами увереннее чувствуют себя даже самые робкие люди, а пессимисты, хоть и понемногу, начинают видеть все в менее мрачном свете.





Дева

Потрудитесь совсем немного – и то, что вы хотите, станет вашим. Это хороший день для начинаний любого рода. Не будет недостатка ни в хороших идеях, ни в энергии, необходимой для их воплощения в жизнь. Удачными оказываются эксперименты. Ваша интуиция очень сильна; прислушиваясь к ее подсказкам, вы избегаете многих неприятностей.



Весы

Есть шанс добиться больших успехов. Ваши решения отличаются смелостью, а поступки – оригинальностью, и именно поэтому вы добиваетесь своего гораздо быстрее, чем представители других знаков. К тому же интуиция очень остра, поэтому вы можете предугадать, как будут развиваться события, даже располагая минимумом информации.



Скорпион

Посвятите этот день действительно важным делам — шансы преуспеть в них высоки. Возможно урегулирование профессиональных разногласий, многие Скорпионы после череды конфликтов и споров достигают наконец компромисса с руководством и коллегами. Благоприятный день для начала сотрудничества с новыми партнерами: оно будет плодотворным и выгодным для обоих.



Стрелец

В этот день вам не стоит браться за решение серьезных вопросов, брать на себя ответственность за будущее семьи или в одиночку принимать важные решения. Не нужно торопиться и с началом деловых отношений, подписанием контрактов: впоследствии вы измените свое мнение о том, что сегодня кажется невероятно заманчивым.



Козерог

Неоднозначный день. Кажется, что все должно получаться хорошо, а вот почему-то не получается. Приходится заниматься делами, к которым у вас не лежит душа. Вы очень стараетесь не совершить ошибок, но избежать их все же не удается. На промахи вам указывают все, кому ни лень, а вот похвалить вас сегодня почему-то некому.



Водолей

Готовьтесь отстаивать свою точку зрения в споре с очень дорогим вам человеком. Этот день приносит напряженность даже в самые гармоничные отношения, а для проблемных союзов становится нешуточным испытанием. Ищите возможность расслабиться, восстановить душевные силы; на пользу пойдут занятий йогой, духовные практики, медитации.









Рыбы

Первая половина дня проходит очень удачно: в это время можно добиться даже того, что раньше казалось совершенно невозможным. Вы получаете поддержку, в которой нуждаетесь, и деньги, которые вскоре вам пригодятся. Радуют известия, поступающие издалека.

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